Qatar Airways è Title Sponsor del Qatar Airways Qatar 1812 Km FIA World Endurance Championship

Qatar Airways sta ampliando il proprio portafoglio di sponsorizzazioni sportive in qualità di Official Airline Partner and Title Partner del Qatar Airways Qatar 1812 Km FIA World Endurance Championship.

“Ospitata sul Lusail International Circuit, questa partnership segna un momento significativo nel mondo degli sport motoristici, poiché la pluripremiata compagnia aerea unisce le forze con il FIA World Endurance Championship (WEC) per la sua dodicesima stagione nel 2024.

Il Qatar ospiterà l’apertura della stagione dal 29 febbraio al 2 marzo 2024 sull’iconico Lusail International Circuit. L’attesissima gara, della durata di quasi 10 ore, si chiamerà Qatar Airways Qatar 1812 Km.

Qatar Airways, rinomata per il suo impegno verso l’eccellenza e l’innovazione, è orgogliosa di sostenere il FIA World Endurance Championship a Lusail. Con l’introduzione del WEC nel variegato panorama sportivo del Qatar, Qatar Airways continua a promuovere eventi sportivi di livello mondiale nel Paese”, afferma Qatar Airways.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Qatar Airways sta unendo le forze con il Qatar 1812 World Endurance Championship in qualità di Official Title Partner and Airline Partner. Organizzare questo evento ci consente di connetterci con il pubblico e i fan più esigenti degli sport motoristici e di accoglierli nella nostra casa e nel nostro hub: il Qatar. Il nostro brand sarà esposto a bordo pista e non vediamo l’ora di interagire con i fan sul circuito e con il pubblico degli sport motoristici online”.

Il CEO del FIA World Endurance Championship, Frédéric Lequien, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Qatar Airways a bordo come nostro title sponsor per la prima edizione della Qatar Airways Qatar 1812 Km. Siamo due brand che si sforzano di offrire esperienze premium ai nostri clienti e fan, pertanto questa partnership è la soluzione perfetta”.

Amro al-Hamad, Qatar Motor and Motorcycle Federation Executive Director and Lusail International Circuit CEO, ha dichiarato: “Siamo onorati di collaborare con Qatar Airways per il Qatar Airways Qatar 1812 Km FIA World Endurance Championship. Questa collaborazione evidenzia la crescente importanza del Qatar come hub per gli sport motoristici e, insieme, ci impegniamo ad elevare lo standard di eccellenza nel settore”.

“Il World Endurance Championship intraprenderà un viaggio emozionante attraverso otto paesi di quattro continenti, mettendo in mostra l’apice dell’endurance racing. Nell’ambito dell’entusiasmante stagione, il campionato vedrà un aumento della partecipazione di produttori come Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Isotta Fraschini, Lamborghini, Lexus, McLaren e altri. Nel complesso, nel campionato saranno presenti un numero record di 19 Hypercar e 18 LMGT3.

Tra i momenti salienti, Valentino Rossi, sette volte MotoGP World Champion, gareggerà per il Team WRT nella LMGT3. Un’altra aggiunta entusiasmante è Jenson Button, che è stato incoronato Formula One World Champion nel 2009.

Tifosi e appassionati sono invitati a immergersi nell’esaltante atmosfera del campionato dentro e fuori dalla pista. I partecipanti ogni giorno avranno l’opportunità di provare l’emozione della gara con accesso alla tribuna e al paddock, osservare da vicino le loro auto preferite durante il pit-walk, interagire con i piloti durante le sessioni di incontro e di saluto e intrattenersi per tutto il fine settimana nella fan zone”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)