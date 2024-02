Microflite aggiunge il nuovo five-bladed H145

Microflite, Australian commercial aircraft operator, ha ordinato un secondo five-bladed H145 per supportare le sue crescenti operazioni di training, commercial, utility, fire observation and rescue operations.

Microflite è il più grande cliente di elicotteri civili Airbus in Australia, attualmente gestisce una flotta Airbus di 20 velivoli ad ala rotante che vanno dai monomotore H120, H125 e H130, ai bimotore H135 e H145. L’operatore ha anche in ordine un H135 e un H145, quest’ultimo è il quinto elicottero equipaggiato con Helionix nella sua flotta.

“L’H145 ha dimostrato di essere un eccellente cavallo di battaglia per le nostre operazioni multi-missione. Con il secondo H145 a cinque pale che si unirà alla flotta nei prossimi mesi, non vediamo l’ora di vedere questi versatili elicotteri avere un impatto positivo sul nostro portafoglio commerciale e di formazione in espansione”, ha affermato Jonathan Booth, Chief Executive Officer, Microflite Helicopter Services.

“Microflite è stato un forte operatore Airbus e siamo onorati della sua continua fiducia nei nostri elicotteri mentre si avventura in nuove missioni tra cui l’addestramento militare e accresce la sua presenza e capacità locali”, ha affermato Clinton Watt, Vice President, Sales and Marketing of Airbus Australia Pacific.

“Gestendo un’imponente flotta Airbus per varie missioni, Microflite è un Airbus appointed maintenance and pilot training centre. L’operatore con sede nel Victoria offre una serie di corsi di addestramento per l’intera suite di elicotteri monomotore e bimotore leggeri.

Inoltre, Microflite sta lavorando a stretto contatto con Airbus per promuovere le reciproche ambizioni di formazione attraverso l’introduzione di un simulatore di volo completo in Australia, nei prossimi due anni.

Ci sono più di 1.675 elicotteri della famiglia H145 in servizio, accumulando più di 7,6 milioni di ore di volo. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e della suite avionica digitale Helionix. Include un pilota automatico a 4 assi ad alte prestazioni, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)