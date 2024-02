Qatar Airways Holidays lancia i pacchetti per i tifosi per la stagione di Formula 1® 2024

Qatar Airways, partner globale e Compagnia aerea ufficiale della F1®, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, ha lanciato i pacchetti per il prossimo FIA Formula One World Championship™. I pacchetti consentono ai fan che viaggiano da più di 40 paesi di vivere da vicino l’azione e vivere esperienze uniche. Dall’inizio alla fine del loro viaggio, i pacchetti sono pensati per consentire agli appassionati di godersi uno spettacolo senza soluzione di continuità, con l’inclusione di voli di andata e ritorno, sistemazione in hotel, biglietti per le gare F1® Paddock Club o Grandstand e trasferimenti aeroportuali di andata e ritorno per tutte le gare globali (escluso il Qatar). I pacchetti sono disponibili per l’acquisto su: qatarairways.com/f1.

Il vicepresidente senior di Qatar Airways Holidays, Steven Reynolds, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di offrire ancora una volta i nostri F1 Fan Packages agli appassionati di motorsport di tutto il mondo, offrendo ai nostri passeggeri un’esperienza impareggiabile per assistere all’adrenalinica emozione della F1. Abbiamo lavorato duramente per creare questi pacchetti convenienti che offrono un valore imbattibile e non vediamo l’ora di aiutare i fan a viaggiare verso le gare in tutto il mondo, per quello che si preannuncia un altro calendario di F1 da urlo”.

Come i pacchetti inaugurali, anche quelli di quest’anno includono una serie di opzioni flessibili e a prezzi competitivi per alcune destinazioni selezionate per le gare di F1® 2024.

Quest’anno, inoltre, i fan avranno l’opportunità di sperimentare visite guidate in pista, passeggiate nella pit lane e molto altro ancora con i pacchetti F1® Paddock Club™, che prevedono un risparmio fino al 20% sui pacchetti gara globali. Il Paddock Club™ è uno dei luoghi migliori per assistere all’azione, con un’offerta gastronomica di livello mondiale e un’ampia selezione di bevande. Inoltre, i soci del Qatar Airways Privilege Club possono accumulare Avios e Qpoints su tutti i pacchetti per i tifosi, accumulando premi da utilizzare per viaggi ed esperienze future e aiutandoli a mantenere e raggiungere rapidamente il livello successivo. I soci possono anche acquistare il loro pacchetto utilizzando Cash + Avios.

Il FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2024 si svolgerà a Doha dal 29 novembre al 1° dicembre 2024. I pacchetti possono essere prenotati su: qatarairways.com/f1.

Per sottolineare il suo impegno nella crescita del motorsport a livello globale e in particolare in Qatar, la Compagnia aerea sarà Title Partner di quattro gare quest’anno, tra cui il FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRIAN GRAND PRIX 2024, il FORMULA 1 QATAR AIRWAYS BRITISH GRAND PRIX 2024, il FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2024 e il FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2024.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)