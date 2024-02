oneworld lancia la prima European lounge ad Amsterdam

L’alleanza oneworld® ha lanciato la sua prima lounge europea interamente brandizzata ad Amsterdam, offrendo ai viaggiatori un nuovo spazio sofisticato per rilassarsi e rigenerarsi prima di intraprendere il viaggio.

“La nuova lounge oneworld, inaugurata poco dopo che la principale alleanza aerea mondiale ha inaugurato la sua prima premium lounge a Incheon International Airport, Seoul, a gennaio, ha ridefinito l’esperienza di viaggio premium.

In collaborazione con ASPIRE, la lounge subsidiary del global aviation ground services provider Swissport, oneworld ha aperto questa seconda lounge brandizzata durante l’importante 25° anniversario dell’alleanza.

Situata nell’area partenze non Schengen dell’aeroporto di Amsterdam Schiphol, la lussuosa lounge di 473 metri quadrati offre un’ampia scelta di posti a sedere eleganti in un ambiente spazioso, luminoso e contemporaneo dove i clienti possono rilassarsi e rigenerarsi prima del volo.

Il nuovo design della lounge di oneworld include un sottile cenno ad Amsterdam con pezzi di illuminazione su misura ispirati alle luci sferiche su molti degli iconici ponti ad arco sui canali della città, che si riflette anche nella forma del portale d’ingresso stesso. Gli uccelli della città sono stati anche una fonte di ispirazione giocosa per i designer con sagome di uccelli appollaiati sul lounge bar”, afferma oneworld.

“La nuova lounge di oneworld è situata a non più di 10 minuti dai gate di partenza delle compagnie aeree membri dell’alleanza.

Otto compagnie aeree membri di oneworld – American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Qatar Airways, Royal Air Maroc e Royal Jordanian – operano voli diretti per l’aeroporto di Amsterdam Schiphol.

Con sede nell’area non Schengen, la lounge oneworld sarà aperta a tutti i clienti oneworld idonei e sarà la lounge esclusiva per tutti coloro che partono con voli internazionali al di fuori dell’area Schengen. Complessivamente, le compagnie aeree membri di oneworld operano più di 200 voli settimanali per Amsterdam, collegando la capitale dei Paesi Bassi a più di 900 destinazioni in tutto il mondo attraverso la rete di membri oneworld“, prosegue oneworld.

Julio Rodriguez, Chief Commercial Strategy Officer, International Airlines Group (IAG), ha dichiarato: “Mentre l’alleanza celebra quest’anno il suo 25° anniversario, è bello vedere che i clienti di tutte le compagnie aeree associate trarranno vantaggio dall’accesso alla prima esperienza lounge brandizzata di oneworld in Europa. Con i vettori oneworld che operano congiuntamente più di 200 voli a settimana, il lancio della nuova lounge rafforzerà ulteriormente la presenza dell’alleanza a Schiphol e andrà a beneficio dei clienti IAG che volano verso e attraverso questo mercato chiave in Europa”.

Neil Chernoff, British Airways Director of Networks and Alliances, ha dichiarato: “In qualità di membro fondatore di oneworld 25 anni fa, British Airways è orgogliosa di sostenere l’apertura della prima lounge europea interamente brandizzata dell’alleanza. Amsterdam è molto popolare tra i nostri clienti poiché operiamo fino a 116 voli a settimana da Londra, insieme alle nostre compagnie aeree sussidiarie. Fare parte dell’alleanza oneworld offre ai nostri clienti l’accesso a circa 900 destinazioni in tutto il mondo e non vediamo l’ora di continuare a far parte del suo continuo successo”.

Smail Boudjennah, Regional Manager for Western Europe at Qatar Airways, ha dichiarato: “Questo è davvero un momento emozionante e rivoluzionario per le compagnie aeree dell’alleanza oneworld, e Qatar Airways è molto orgogliosa di prendere parte all’accoglienza della prima lounge europea con marchio oneworld qui ad Amsterdam. Siamo in buona compagnia al fianco delle principali compagnie aeree del mondo poiché questa nuova lounge illustra come oneworld e i suoi membri continuino a fornire collettivamente un’esperienza senza precedenti ai clienti”.

Gerhard Girkinger, oneworld Vice President, Customer Experience, Delivery and Membership, ha dichiarato: “Il lancio della nostra prima lounge con il marchio oneworld in Europa, a seguito della recente apertura della nostra lounge presso l’aeroporto internazionale di Incheon a Seoul, è un momento di orgoglio per tutti coloro che sono connessi con la principale alleanza aerea mondiale. È fantastico anche per i nostri clienti che beneficiano di vantaggi premium e viaggi aerei di lusso quando volano con le compagnie aeree membri di oneworld. La nuova lounge dell’aeroporto di Amsterdam Schiphol, inaugurata in occasione della celebrazione del nostro 25° anniversario, offre un ambiente contemporaneo che soddisfa le diverse esigenze dei clienti oneworld. Abbiamo creato una lounge che sostiene la nostra visione di rendere il viaggio luminoso. I clienti possono aspettarsi un ambiente moderno che fonde impianti e arredi raffinati con tecnologie digitali e aree salotto calde ed ergonomiche, offrendo un’esperienza di viaggio memorabile”.

David Collyer, Global Vice President Executive Lounges di Swissport International AG, ha dichiarato: “Dopo aver collaborato con l’alleanza oneworld per la loro lounge completamente brandizzata a Incheon, siamo lieti di lavorare nuovamente insieme alla prima lounge oneworld in Europa, che sembra fantastica.

I nostri prodotti di ospitalità sono sviluppati attentamente per soddisfare le esigenze uniche e in evoluzione delle nostre compagnie aeree, dell’alleanza e dei partner aeroportuali. Swissport e il nostro team ASPIRE hanno applicato lo stesso standard di eccellenza alla lounge oneworld di Amsterdam”.

La nuova lounge è aperta tutti i giorni dalle 5:30 alle 22:00 per i clienti oneworld Emerald e Sapphire idonei in partenza dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol al di fuori dell’area Schengen sui voli oneworld, nonché per i clienti di First e Business Class che viaggiano con le compagnie aeree membri di oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld)