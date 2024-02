ASL Aviation Holdings adotta per le proprie compagnie Safety Insight e FlightPulse

GE Aerospace ha annunciato che ASL Aviation Holdings ha scelto di adottare Safety Insight and FlightPulse® per tutte le sue airlines and associate airlines, tra cui FlySafair, ASL Airlines France, ASL Airlines Belgium e ASL Airlines Ireland.

“Storicamente, ASL ha utilizzato una varietà di soluzioni software di diversi fornitori per FDM (Flight Data Monitoring) and flight animation. Nell’ambito degli sforzi di centralizzazione del gruppo, ASL sta allineando tutte le sue compagnie aeree con un set di tools per FDM, costruito sulla flight data analytics platform leader del settore di GE chiamata EMS (Event Measurement System). Un vantaggio diretto di questa centralizzazione è la capacità di fornire agli equipaggi di volo una common EFB application per FDM.

Con Safety Insight, le ASL airlines potranno mettere a frutto i propri dati per continuare a operare con il massimo livello di sicurezza. La soluzione consentirà alle compagnie aeree di ottimizzare il data handling, ridurre gli interventi manuali e migliorare reporting e approfondimenti. Safety Insight consentirà inoltre ai team di identificare ulteriori opportunità di miglioramento, condividendo le migliori pratiche tra le compagnie aeree del gruppo, grazie a un set di strumenti comuni”, afferma GE Aerospace.

“Per i piloti delle ASL airlines, FlightPulse® consente loro di assumere un ruolo più attivo nell’ottimizzazione del modo in cui opera la loro compagnia aerea. Ad esempio, i piloti possono accedere a personalized safety information direttamente sul loro EFB (Electronic Flight Bag) una volta che i dati sono stati scaricati ed elaborati. Ciò consente ai piloti di accedere a informazioni personalizzate e precise che non avevano prima o che potevano ottenere solo su richiesta del proprio safety department.

Per aumentare il valore di FlightPulse® per le sue compagnie aeree, ASL ha anche adottato l’AIRINC FASET animation package, attraverso la partnership di GE Aerospace con AIRINC. Questo pacchetto consente alle compagnie aeree di creare animazioni realistiche dei voli utilizzando historic flight data, portando il pilot training e il flight debriefing a un livello completamente nuovo”, prosegue GE Aerospace.

“Riteniamo che Safety Insight e FlightPulse® siano perfetti per noi”, ha affermato il Capt. Michael Mulligan, Group Safety Manager at ASL. “Una delle nostre priorità è stata quella di far avanzare la safety data analysis e consentire agli ASL safety teams di lavorare insieme in modo più efficace: queste soluzioni contribuiranno notevolmente a aiutarci a raggiungere questo obiettivo”.

“Siamo entusiasti che ASL ci abbia scelto per servirli”, ha affermato Andrew Coleman, General Manager at GE Aerospace. “Hanno selezionato soluzioni che contribuiranno a creare un’esperienza unificata tra i team e consentiranno ai piloti di assumere un ruolo più attivo nella sicurezza del volo”.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)