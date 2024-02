Qatar Airways presenta Generative AI and Digital Innovation alla più grande Tech Conference del Medio Oriente

Qatar Airways Group, Official Airline Sponsor of the Web Summit Qatar, ha contribuito ad aprire la più grande technology conference in Middle East con una visione speciale della pipeline della compagnia aerea riguardo gli ultimi innovative travel technology products.

“Questi includevano la rivelazione esclusiva di una Generative Artificial Intelligence (AI) experience progettata per aiutare i clienti a trovare i viaggi dei loro sogni attraverso l’ampia rete di 170 destinazioni di Qatar Airways“, afferma Qatar Airways.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Qatar Airways sta contribuendo a ampliare i confini di cosa aspettarsi dall’esperienza di viaggio del futuro. Quando si tratta di innovazione digitale, il nostro approccio è quello di concentrarci sempre sui modi in cui possiamo ottenere vantaggi per i nostri passeggeri e dipendenti insieme all’efficienza operativa utilizzando la tecnologia”.

Ha aggiunto: “La compagnia aerea e le sue filiali sono in continua evoluzione, lavorando fianco a fianco con partner, stakeholder e regolatori per utilizzare gli ultimi progressi nella tecnologia dell’aviazione e dei viaggi. È un momento entusiasmante per la forza lavoro innovativa e creativa della compagnia aerea e stiamo lavorando per promuovere una cultura di creatività e innovazione. Queste tecnologie pionieristiche che stiamo presentando sfumano i confini tra il fisico e il virtuale, offrendo uno sguardo allettante su una nuova era dei viaggi”.

“I partecipanti che hanno esplorato la mostra di Qatar Airways al Web Summit, che si tiene per la prima volta in Qatar, hanno avuto un’anteprima del futuro dei viaggi attraverso le ultime innovazioni della compagnia aerea.

La nuova Generative AI experience è progettata per rendere la pianificazione dei viaggi semplice e personalizzata. Utilizzando interazioni visive fluide e una mappa 3D interattiva, le preferenze di viaggio dei clienti vengono comprese, eliminando la necessità di ricerche manuali e input di testo dettagliati. Questo sviluppo fa parte degli sforzi continui di Qatar Airways per ampliare i confini del viaggio, migliorando il comfort e la comodità dei passeggeri in ogni fase del loro viaggio.

In qualità di leader nell’innovazione del settore e nell’adozione del digitale, Qatar Airways è stata recentemente votata come World’s Best Airline Website by World Travel Tech Awards. Eccellendo nell’identificare e rispondere alle tendenze emergenti dei passeggeri, la compagnia aerea ha anche introdotto un’applicazione interna che consente al suo award-winning cabin crew di offrire esperienze personalizzate ai passeggeri”, prosegue Qatar Airways.

“Qatar Airways Privilege Club ha inoltre recentemente migliorato il suo programma con la nuova piattaforma Privilege Club Collection, disponibile per tutti i suoi membri. La piattaforma è destinata a trasformare il modo in cui i membri spendono i propri Avios, offrendo loro entusiasmanti opportunità di fare offerte da una selezione di pacchetti.

In omaggio alla innovative digital workplace culture di Qatar Airways, la compagnia aerea ha recentemente vinto due riconoscimenti per le risorse umane: “Brilliance Award for Employee Engagement” e “Gold Award for Use of Technology in Internal Communications” agli International Brilliance Awards 2024“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)