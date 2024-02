Delta nominata Airline of the Year da ATW

L’eccellente performance operativa, l’impegno per la sicurezza e il servizio clienti premium di Delta sono valsi al vettore il titolo di Compagnia Aerea dell’Anno 2024 da parte della pubblicazione Air Transport World.

“L’impegno Delta per un’operatività sicura ed efficiente ha conquistato la fiducia dei passeggeri, oltre ad aver assicurato al vettore i riconoscimenti da parte del Wall Street Journal e di Cirium. Questo risultato rispecchia il lavoro di tutto lo staff Delta, che offre esperienze innovative in volo, come la connessione Wi-Fi veloce e gratuita con T-Mobile, e a terra, concentrandosi sugli investimenti chiave nelle infrastrutture degli hub, dove sono in atto molteplici ristrutturazioni aeroportuali e delle lounge Sky Club.

Con uno sguardo al futuro, Delta fa della sostenibilità una sua priorità, credendo in questo valore e attuando progetti concreti. Allo stesso tempo, Delta si impegna a fare la differenza nelle comunità in cui oggi le sue persone vivono, lavorano e prestano servizio. La compagnia, inoltre, investe da sempre nei propri dipendenti, e quest’anno ha condiviso con loro 1,4 miliardi di dollari dei suoi profitti.

Delta raggiunge un’eccellenza operativa straordinaria ed offre esperienze di livello ai propri passeggeri, che continuano a creare opportunità di riconoscimento da parte di alcune delle organizzazioni più rinomate al mondo. Delta si è posizionata all’undicesimo posto nella classifica delle aziende più ammirate al mondo di Fortune, e al primo posto, per il tredicesimo anno di seguito, in una classifica di Business Travel News Survey“, afferma Delta.

“Questo riconoscimento è un onore straordinario per noi, e riflette la dedizione delle 100.000 persone parte del personale Delta in tutto il mondo”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines. “Guardando ai quasi cento anni della nostra storia, sono state le nostre persone a permetterci di fare la differenza, e la loro attenzione e professionalità ci porteranno a raggiungere livelli ancora più alti in futuro”.

Istituiti nel 1974 per riconoscere l’eccellenza a tutto campo nelle operazioni delle compagnie aeree, gli ATW Airline Industry Achievement Awards vengono assegnati a organizzazioni globali che si sono distinte per performance eccezionali e un servizio superiore. I vincitori vengono selezionati da un gruppo di redattori e analisti di ATW, Routes, Aviation Week e CAPA.

Il cinquantesimo ATW Awards annuale, sponsorizzato da CFM International, sarà presentato durante una cena di gala a Dubai venerdì 31 maggio, in vista dell’80mo Annual General Meeting IATA e del World Air Transport Summit.

“Non vediamo l’ora di festeggiare i vincitori, e di celebrare l’impatto positivo del trasporto aereo e le persone che in questo settore lavorano così duramente ogni giorno”, ha commentato Karen Walker, caporedattore del Gruppo ATW. “Il successo di Delta è frutto di un lavoro di squadra davvero gigantesco, ma richiede anche una leadership visionaria e capace di motivare le sue persone”.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)