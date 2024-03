ADR presenta “èlevate”, programma di sviluppo fornitori nell’ambito del primo supplier & partner summit

Aeroporti di Roma, società di gestione degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, parte del Gruppo Mundys, annuncia il lancio di èlevate, il nuovo Programma di Sviluppo Fornitori in ambito ESG (Environmental, Social e Corporate Governance), volto a promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibile dei propri fornitori e partner. L’occasione per il lancio di questa iniziativa è stato il primo Supplier & Partner Summit organizzato da ADR e ospitato presso il Terminal 5 del Leonardo da Vinci di Fiumicino.

L’evento ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Katia Riva, Chief Sustainability & Innovation Officer di Mundys, Marco Frey, Presidente di Global Compact Italia e Presidente del Comitato Sostenibilità di ADR, Andrea Tardiola, Direttore Generale di INAIL, Davide Scotti, Head of HSE Culture, Communication and Training di Saipem, Giulia Ritondale, Head of Sustainability di Open Fiber, Elena Guarnone, Head of Sustainability di Edison. La sessione mattutina, aperta dai saluti di Marco Troncone, Amministratore Delegato di ADR, e Gabriele Di Cintio, VP Procurement & Logistics di ADR, è stata dedicata all’approfondimento in chiave strategica di tematiche cruciali per il settore quali la sostenibilità, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli scenari macroeconomici e gli impatti sulla catena di fornitura. Nel pomeriggio, il focus si è spostato sulle best-practice in materia di sostenibilità e sulla presentazione del piano procurement 2024 e del Programma sviluppo fornitori di Aeroporti di Roma.

“Questa è stata una giornata fondamentale per la piena integrazione e proiezione di ADR verso il futuro insieme a tutta la nostra catena di fornitura, secondo una logica di sviluppo sostenibile. Lo facciamo nel più ampio concetto e aspirazione di far sistema, di rendersi conto che un aeroporto, e un’azienda in generale, non può lavorare e pensare all’interno dei propri confini, ma deve comprendere che può avere e ha dei grossi effetti intorno a noi. In questa grande fase di trasformazione dobbiamo avere anche la sensibilità e la responsabilità di diffondere e attrarre ispirazione tra chi ci sta intorno: i nostri business partner, i partner commerciali, il nostro territorio su cui operiamo e le centinaia di migliaia di passeggeri che transitano attraverso la nostra realtà. L’aeroporto è un grande motore di sviluppo e volano di crescita economico sociale, ma anche di diffusione e conoscenza delle migliori pratiche”, ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma.

“La sostenibilità è un tema strategico per Mundys e viene gestita in modo integrato e trasparente attorno alle direttrici pianeta, persone e prosperità che guidano la definizione delle iniziative attuate dal nostro Gruppo. Eventi come questo servono, tra l’altro, a ricordare che coniugare la lotta al cambiamento climatico con la generazione di valore è un obiettivo possibile se lo si persegue in ottica di filiera. La parola chiave è ‘collaborazione’, in tal senso i partner lungo la supply chain svolgono un ruolo centrale non più soltanto per la qualità del prodotto o servizio fornito ma anche per l’impegno a fornirli tenendo in considerazione l’impatto ambientale e sociale della loro attività. Mundys, da parte sua, mette in campo strumenti e know-how per una reale e misurabile collaborazione sulla decarbonizzazione, sulla sicurezza sul lavoro, sullo sviluppo di best practice per mitigare i rischi ESG”, ha dichiarato Katia Riva, Chief Sustainability, Innovation Officer di Mundys.

“Nell’ambito del Supplier & Partner Summit di ADR, che ha visto la partecipazione di quasi 400 fornitori, abbiamo annunciato il lancio del Programma ÈLEVATE, un passo avanti concreto nella nostra missione di costruire un futuro più sostenibile e collaborativo”, ha dichiarato Gabriele Di Cintio, VP Procurement & Logistics di ADR. “In un mondo in cui lo sviluppo sostenibile è essenziale, ci impegniamo attivamente nel nostro percorso, coinvolgendo i nostri fornitori in questa visione comune. Si tratta di un programma personalizzato, costruito sulla base delle esigenze dei singoli partecipanti con il quale Aeroporti di Roma si impegna ad offrire un contributo per alimentare la catena del valore nel lungo termine e in ottica sostenibile. Siamo convinti che la sostenibilità e la crescita siano indissolubilmente legate, e il nostro programma riflette questo legame intrinseco”.

“La sfida della sostenibilità non può essere affrontata adeguatamente se non in un’ottica di sistema, in cui la catena di fornitura operi in uno spirito di partnership con le imprese capo-filiera. Il lancio della strategia di engagement dei fornitori di ADR mostra un impegno strategico ad accompagnare la propria supply chain in un processo di creazione di valore condiviso che possa contribuire alla competitività delle imprese in un comparto chiave del nostro Paese”, ha commentato Marco Frey, Presidente Global Compact Italia e Presidente Comitato Sostenibilità ADR.

“Esprimo grande apprezzamento per questa giornata di lavoro di ADR e dei suoi fornitori. È la strada giusta non solo per assicurare più elevati standard di sicurezza, ma anche per promuovere la resilienza e qualificazione delle imprese italiane”, ha dichiarato il Direttore Generale INAIL Andrea Tardiola.

L’evento si è caratterizzato come momento di approfondimenti tematici, condivisione e networking, coinvolgendo ospiti esterni di rilievo nel panorama industriale e della sostenibilità. Il Supplier & Partner Summit 2024 è stato un canale aperto di dialogo e confronto con tutta la supply chain di ADR nonché un’opportunità per rafforzare la collaborazione tra la società di gestione aeroportuale e i suoi fornitori presentando il progetto ÈLEVATE.

Un percorso a supporto di tutti i fornitori, che rivestono un ruolo determinante per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, volto a favorire la crescita in ambito ESG (Environmental, Social and Governance) dei protagonisti della filiera e che offre la possibilità di beneficiare di una gamma di servizi, erogati da partner selezionati, utili a migliorare l’impatto ambientale, sociale e di governance dei partecipanti. Sulla base della propria maturità in tema di sostenibilità, definita dal punteggio ottenuto a seguito della compilazione del questionario ESG, il programma prevede due differenti percorsi: il “Percorso Sviluppo” volto al miglioramento di conoscenze e competenze dei partecipanti in ambito ESG e il “Percorso Innovazione”, volto al coinvolgimento dei partecipanti ESG più virtuosi per lo sviluppo di progetti innovativi in partnership con ADR.

Un programma personalizzato, costruito sulla base delle esigenze dei singoli partecipanti, con il quale Aeroporti di Roma si impegna ad offrire un contributo attivo per alimentare la catena del valore nel lungo termine e in ottica sostenibile.

