ITA Airways presente all’ITB di Berlino 2024

ITA Airways partecipa per il secondo anno all’ITB di Berlino, la più grande fiera del turismo nel panorama mondiale.

“Nelle tre giornate dell’evento, che si svolgerà quest’anno dal 5 al 7 marzo, ITA Airways sarà presente con uno stand (n. 107) all’interno del padiglione 1.2 nell’area ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo). Qui la Compagnia accoglierà ospiti, tour operator, agenzie di viaggio ed aziende specializzate nel turismo e presenterà il proprio network e le novità in termini di prodotto ai principali operatori del settore e al pubblico tedesco.

All’interno dello stand ITA Airways ci sarà inoltre uno spazio dedicato al programma di fidelizzazione della Compagnia, Volare, dove i clienti potranno richiedere informazioni, iscriversi e scattare una foto ricordo grazie al photoboot personalizzato. Volare è nato due anni fa ed è già arrivato alla soglia di 1,8 milioni di soci e più di 20 partner commerciali appartenenti ai settori dell’hôtellerie, della mobilità e della finanza. Le compagnie aeree partner per accrual che hanno aderito al programma sono 8. Inoltre, nella seconda metà dello scorso anno sono state lanciate con successo le carte Co-branded con American Express ed è stata aperta la sezione Executive Reserved, dedicata a vantaggi esclusivi per i soci del Tier più alto”, afferma ITA Airways.

“La Germania è un mercato strategico per ITA Airways, che offrirà ai viaggiatori tedeschi fino a 76 voli settimanali tra i due Paesi nella prossima stagione estiva, grazie ai collegamenti tra gli aeroporti di Francoforte, Monaco, Stoccarda, Amburgo e Düsseldorf e gli aeroporti di riferimento della Compagnia di Roma-Fiumicino e Milano-Linate. Sono inoltre disponibili collegamenti con l’intera rete di destinazioni in Italia e nel resto del mondo, comprese le destinazioni sudamericane in Brasile e Argentina. A questi, si aggiungono in estate, ulteriori collegamenti stagionali che la Compagnia opera verso le località più gettonate del Mediterraneo, tra cui Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane, raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate (Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Spalato e Cefalonia – queste ultime due solo da Roma Fiumicino).

In occasione della kermesse tedesca, ITA Airways presenterà al pubblico l’offerta completa per la prossima stagione summer che prevede un totale di 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Al centro della strategia della Compagnia l’espansione dell’intero network, in particolar modo delle rotte di lungo raggio, a cui contribuisce il piano di allargamento della flotta, che vedrà nel corso dell’anno l’ingresso di 28 nuovi aeromobili.

Nord America, Africa e Medio Oriente saranno i mercati in cui ITA Airways inaugurerà nella stagione estiva voli diretti dal proprio hub di Roma Fiumicino. Nel dettaglio, ad aprile verrà lanciato il nuovo volo diretto su Chicago e a maggio i collegamenti diretti su Toronto e Riyad. A giugno, sarà la volta dei voli verso Accra e Kuwait City, a luglio del collegamento su Dakar e ad agosto di quello su Gedda. Il numero di frequenze previste sulle nuove destinazioni della Summer di ITA Airways sarà gradualmente incrementato nel cuore della stagione estiva. Inoltre, le destinazioni Accra, Riad, Kuwait City, Dakar e Gedda saranno operate con il nuovo Airbus A321neo, ultima tipologia di Airbus arrivata nella flotta di ITA Airways, e riferimento per tecnologia, digitalizzazione, innovazione, efficienza e design all’insegna del Made in Italy per la Compagnia sul medio raggio”, prosegue ITA Airways.

“Efficiente e silenzioso, l’A321neo vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori di oltre il 20%. Si tratta del primo aeromobile narrow body configurato con tre cabine separate: Business Class (12 posti con accesso diretto al corridoio e configurazione full flat per disporre di un vero e proprio letto), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti di cui 12 dedicati alla Comfort Economy). Gli interni di cabina, interamente disegnati da Walter de Silva, incarnano perfettamente l’eleganza e lo stile tipicamente italiani. Ogni poltrona è dotata di sistema di intrattenimento con video e audio “on demand” di ultima generazione.

Le nuove destinazioni intercontinentali della Summer 2024 si aggiungono ai voli diretti di lungo raggio già nell’operativo della Compagnia verso New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi.

ITA Airways ha iniziato la sua attività il 15 ottobre 2021 con una flotta di 52 aeromobili. Al centro della strategia della Compagnia c’è l’ambizione di essere ambasciatrice del Made in Italy grazie all’offerta di servizi personalizzati che assicurano un’esperienza di volo completamente italiana in ogni fase del viaggio. Questo obiettivo è raggiunto grazie a importanti partnership con rinomati marchi italiani, come Brunello Cucinelli, che ha disegnato le uniformi dell’equipaggio e del personale di terra, Walter De Silva, che ha creato gli interni dei nuovi aeromobili di ITA Airways, e chef italiani stellati, che firmano l’offerta gastronomica di bordo. Uno dei pilastri strategici della Compagnia è anche l’impegno per la sostenibilità, raggiunto grazie a un continuo rinnovamento della flotta con aeromobili tecnologicamente avanzati ed efficienti. La flotta di ITA Airways comprende attualmente 83 aeromobili Airbus, di cui 40 di ultima generazione.

In termini di performance commerciali, ITA Airways nel 2023, secondo di anno di attività, ha messo a segno importanti risultati: sono stati 15 milioni i passeggeri trasportati, quasi il 50% in più rispetto al 2022, con un load factor medio del 79%, in miglioramento di 5 p.p. rispetto all’anno precedente, che sul settore intercontinentale ha fatto registrare la prestazione migliore pari all’82%. Anche per il 2024 le aspettative sono molto incoraggianti, con crescite consistenti rispetto al 2023 grazie all’ampliamento del network che registra un incremento maggiore del 43% dell’offerta sul lungo raggio.

Tutti i nuovi voli ITA Airways sono già prenotabili e possono essere acquistati tramite il sito ita-airways.com, il Customer Center della Compagnia, nelle agenzie di viaggio e presso gli sportelli aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)