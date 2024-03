Lockheed Martin e la Slovacchia inaugurano una nuova era con la cerimonia di consegna dei primi F-16 Block 70

In una cerimonia tenutasi presso lo stabilimento Lockheed Martin di Greenville, il Deputy Prime Minister and Minister of Defence of the Slovak Republic, Robert Kalinák, insieme a stimati delegati degli Stati Uniti e della Slovacchia, ha celebrato la consegna dei primi due F-16 Block 70 della Slovacchia. “Questo evento segna una nuova era nella difesa aerea europea, sottolineando la sempre più profonda partnership tra le due nazioni alleate. Gli aerei F-16 Block 70 aiuteranno la Repubblica Slovacca a garantire ancora una volta la protezione del proprio spazio aereo con le proprie capacità.

I due velivoli, un single-seat C-model e un two-seat D-model, rimarranno a Greenville per il maintenance training. Questa formazione è fondamentale per il personale della Slovak Air Force per garantire la corretta integrazione e l’efficace funzionamento della flotta F-16. Il completamento di altri jet è previsto entro il 2025, con l’arrivo in Slovacchia del primo gruppo di aerei previsto entro la metà del 2024″, afferma Lockheed Martin.

OJ Sanchez, vice president and general manager of the Integrated Fighter Group at Lockheed Martin, ha sottolineato l’importanza strategica di questa pietra miliare: “La Slovacchia è in prima linea nell’adozione dell’Europe’s most advanced 4th generation fighter, l’F-16 Block 70. Questi jet non solo rappresentano un’alleanza più forte tra la Slovacchia, gli Stati Uniti e gli alleati della NATO, ma doteranno la Slovak Air Force di capacità avanzate, per affrontare le sfide alla sicurezza del 21° secolo”.

Sanchez ha aggiunto: “Mentre la Slovacchia si unisce ai ranghi delle nazioni che utilizzano l’F-16, un benchmark NATO fighter, rafforza le capacità di difesa e la prontezza per le operazioni globali. Con altri 11 F-16 slovacchi in produzione e test, ci impegniamo a fornire un totale di 14 jet all’avanguardia, consolidando ulteriormente la nostra partnership”.

“I jet F-16 Block 70 sono equipaggiati con il Northrop Grumman APG-83 AESA Radar, avionica avanzata, una extended structural service life di 12.000 ore e caratteristiche di sicurezza critiche come l’Automatic Ground Collision Avoidance System (Auto GCAS). Dalla sua integrazione nell’U.S. Air Force alla fine del 2014, l’Auto GCAS è stato determinante nel salvare 13 piloti in 12 F-16 incidents, esemplificando gli ineguagliabili safety and performance standards dell’aereo.

Lockheed Martin ha un backlog di 133 F-16 Block 70/72 da produrre a Greenville, con sette jet totali consegnati fino ad oggi per partner internazionali”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)