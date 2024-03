News Brevi – 02.03.2024

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO DA PONZA A LATINA CON ELICOTTERO HH-139B – Si è concluso nella tarda serata di ieri il soccorso aereo effettuato con un elicottero HH-139A dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) di Pratica di Mare (RM). L’intervento, reso difficoltoso a causa della scarsa visibilità e dalla pioggia intermittente, è stato effettuato sulla tratta Ponza – Latina, e ha consentito il trasporto sanitario urgente di una donna di 82 anni con un grave trauma e bisognosa di cure urgenti. La richiesta di attivazione è giunta dalla Prefettura di Latina al Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE) che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di missioni a favore della collettività. L’equipaggio dell’elicottero militare in prontezza d’allarme è decollato dall’aeroporto di Pratica di Mare e si è diretto dapprima a Latina, dove è stata prelevata una equipe medica specializzata dell’ospedale Santa Maria Goretti, necessaria per assistere la paziente durante il volo. Successivamente l’elicottero ha raggiunto l’isola di Ponza, è atterrato sulla piazzola Santa Lucia dell’isola. Una volta a terra la donna è stata caricata a bordo, messa in sicurezza e trasportata con urgenza verso l’aeroporto militare di Latina, sede del 70° Stormo dell’Aeronautica Militare. Una volta atterrati, la paziente è stata trasferita a bordo di una ambulanza presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le necessarie cure mediche, mentre l’elicottero ha fatto rientro su Pratica di Mare per riprendere la prontezza d’allarme. L’intera missione di soccorso aereo è stata condotta grazie all’uso di speciali visori notturni, Night Vision Goggles, che permettono agli equipaggi di volo di operare anche con scarse condizioni di luce. L’85° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno che di notte. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’85° Centro SAR di Pratica di Mare, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia, e l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BOEING: STATEMENT SULLE DISCUSSIONI CON SPIRIT AEROSYSTEMS – Boeing ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Spirit AeroSystems e la sua leadership per rafforzare la qualità degli aerei commerciali che costruiamo insieme. Confermiamo che la nostra collaborazione ha portato a discussioni preliminari sulla possibilità di rendere Spirit AeroSystems nuovamente parte di Boeing. Riteniamo che la reintegrazione delle attività produttive di Boeing e Spirit AeroSystems rafforzerebbe ulteriormente la sicurezza aerea, migliorerebbe la qualità e servirebbe gli interessi dei nostri clienti, dipendenti e azionisti. Sebbene non vi sia alcuna garanzia che riusciremo a raggiungere un accordo, siamo impegnati a trovare modi per continuare a migliorare la sicurezza e la qualità degli aerei da cui dipendono ogni giorno milioni di persone”.

CONCORSI: EFFETTUATA PROVA PRESELEZIONE PER CORSI REGOLARI A.A. 2024-25 DELL’ACCADEMIA AERONAUTICA – Nel periodo 26-28 febbraio, presso il nuovo Polo Concorsuale dell’Aeronautica Militare di Guidonia (RM), si è svolta la prova di preselezione del concorso per l’ammissione di 130 allievi Ufficiali alla 1^ classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica – anno accademico 2024-2025. Come stabilito dal relativo bando di concorso, la prova ha previsto la somministrazione informatizzata collettiva e standardizzata di un questionario logico-deduttivo a risposta multipla e di un questionario per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. Gli elevatissimi standard strutturali del nuovo Polo Concorsuale che ha ospitato i candidati, e la procedura di somministrazione informatizzata attraverso l’uso di tablets, hanno consentito un efficiente svolgimento della selezione. Alla prova di preselezione hanno partecipato complessivamente 3.222 candidati, distribuiti in cinque sessioni: nel rispetto dei limiti numerici previsti dal bando di concorso per ogni ruolo i candidati idonei accederanno alle successive fasi selettive (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

JETBLUE E EMPIRE STATE DEVELOPMENT CELEBRANO IL REBRANDED SKYWALK A NEW YORK JFK – JetBlue ed Empire State Development hanno segnato una pietra miliare significativa inaugurando il nuovo rebranded Skywalk presso il John F. Kennedy International Airport (JFK) Terminal 5 in New York. Lo Skywalk funge da collegamento cruciale all’interno del Terminal 5, collegando senza soluzione di continuità milioni di viaggiatori da e verso parcheggi, AirTrain services e la più ampia area metropolitana di New York al cuore delle operazioni di JetBlue al JFK. La riprogettazione e l’installazione dello Skywalk aggiornato sono state generosamente finanziate dall’Empire State Development, sottolineando ulteriormente l’impegno dello Stato nel migliorare le esperienze di viaggio in collaborazione con JetBlue. Il rivitalizzato Skywalk, dalla progettazione alla produzione e installazione, è stato uno sforzo di collaborazione che ha coinvolto i team di Prophet e Jack Morton. Il nuovo Skywalk branding incorpora pannelli innovativi progettati per migliorare l’attrattiva visiva, mostrando al contempo l’identità distintiva e dinamica di JetBlue. Oltre a fungere da percorso funzionale, offre consigli di viaggio e approfondimenti sulle destinazioni, incoraggiando i clienti JetBlue a esplorare le diverse offerte dello Stato di New York. Questo impegno nei confronti di New York è evidente in tutto il brand ridisegnato, riflettendo la dedizione di JetBlue non solo nel facilitare viaggi senza interruzioni, ma anche nel promuovere un senso di orgoglio per lo stato tra i suoi clienti. Jeff Goodell, JetBlue’s vice president of government and airport affairs, ha espresso gratitudine per la partnership duratura con l’Empire State Development, sottolineando il loro obiettivo condiviso di promuovere New York come destinazione vivace e diversificata: “Investendo in questo innovativo e rinnovato Skywalk al Terminal 5 del JFK Airport, miriamo a garantire che i numerosi clienti JetBlue che utilizzano questo vitale collegamento pedonale riconoscano New York come una destinazione che vale la pena vivere”. JetBlue ha presentato il suo iconico aereo con livrea speciale “I Heart BLUE York” nel 2011, un simbolo duraturo del profondo legame della compagnia aerea con New York.

SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “G. DOHUET”: GIURANO GLI ALLIEVI DEL CORSO VEGA – Venerdì 1° marzo, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze, si è svolta la cerimonia per il giuramento dei 37 allievi frequentanti il primo anno di corso della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”. L’evento è stato presieduto dal Sottosegretario di Stato per la Difesa, Senatrice Isabella Rauti, accompagnata dal Comandante delle Scuole AM/3ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio. La cerimonia ha visto, in apertura, l’intervento del Comandante della Scuola Douhet, il Colonnello Massimiliano Macioce, il quale – nel congratularsi con i giovani allievi e allieve – ha dato loro il benvenuto nella grande famiglia delle Forze Armate italiane. A seguire, ha avuto luogo l’atto solenne del Giuramento di fedeltà alla Repubblica, pronunciato dinanzi alla Bandiera di Istituto le autorità civili, religiose e militari oltre ai loro genitori e familiari. Dopo aver gridato il proprio “lo giuro”, per i 37 allievi è stato il momento del Battesimo del Corso che ha assunto il nome Vega e il motto “Iudex Coelis, Lumen Moris” (Giudice nei cieli, luce dell’ideale). Padrino del Corso Vega, il Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche. Alla cerimonia ha partecipato il Sergente Maggiore Alpino Paracadutista Andrea Adorno, Medaglia d’Oro al Valore Militare, il quale ha voluto rivolgere un messaggio augurale ai giovani allievi che hanno oggi assunto il solenne impegno di fedeltà alla Repubblica. La cerimonia è proseguita con l’intervento del Generale di S.A. Silvano Frigerio, che in qualità di massima autorità militare ha portato i saluti del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Il Vega, composto da 22 ragazzi e 15 ragazze provenienti da tutta Italia, è stato il 18° Corso a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica indossando la divisa della Douhet. La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, che dipende dall’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, è stata inaugurata nel 2006 e ha visto negli anni giurare più di 550 allievi appartenenti ai corsi Astro, Bora, Crono, Dardo, Espero, Fides, Ghibli, Iris, Lyra, Mito, Nadir, Omega, Perseo, Rigel, Sirio, Taurus, e Ursa. La Douhet – che attualmente ospita 93 allievi – è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi del secondo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMBRAER GUIDA LE DISCUSSIONI SU INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ A SXSW 2024 – Embraer ospiterà una serie di panel con leader del settore al South by Southwest (SXSW) 2024, un evento di primo piano per la creatività e l’innovazione. Le discussioni si concentreranno sul futuro del trasporto sostenibile e dell’innovazione nel settore dell’aviazione. Il festival è in programma dall’11 al 16 marzo ad Austin, Texas. In quanto organizzazione ben posizionata per continuare a guidare il mondo nella sostenibilità, nell’innovazione dirompente e nella trasformazione della mobilità aerea, Embraer ritiene che SXSW offra un palcoscenico interattivo per condividere valori che guidano provocazioni lungimiranti. “La presenza attiva di Embraer al SXSW promuove una serie di interactive panels incentrati sulla green aviation del futuro e su come le organizzazioni possono costruire con successo un futuro luminoso, senza perdere l’attenzione sulle attuali esigenze del mercato”, ha affermato Dimas Tomelin, Senior Vice-President of Corporate Strategy, Digital and Innovation.

DELTA CELEBRA 40 ANNI DI PARTNERSHI PCON L’ACFB – Il 7 febbraio, Delta ha ospitato due celebrazioni presso l’Atlanta Community Food Bank (ACFB) e in selezionati Delta Sky Club® presso l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport per commemorare 40 anni di partnership con la Atlanta Community Food Bank (ACFB). I membri Delta e i soci SkyMiles® hanno trascorso la mattinata facendo volontariato presso l’ACFB e in selezionati Delta Sky Club, dove agli ospiti sono stati regalati vasetti di miele locale da portare con sé alla loro prossima destinazione. Il V.P. of Global Sales and Atlanta Community Food Bank board member Shawn Cole, afferma: “Il sostegno di Delta ad ACFB è fondamentale per la missione di avere un impatto positivo sulle persone con cui viviamo, lavoriamo e che serviamo. Nell’ambito di tale impegno, Delta contribuisce ogni anno con l’1% del suo reddito netto a organizzazioni di beneficenza. Crediamo che nessuno debba soffrire la fame e, attraverso le nostre partnership con le banche alimentari, il volontariato dei dipendenti e le donazioni di beneficenza, Delta è in grado di fornire più di 100.000 pasti all’anno a chi ne ha bisogno”.

DELTA SKYMILES: INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON VIRGIN VOYAGES – Delta informa: “Virgin Voyages ha deliziato i clienti di un recente volo Delta, quando Sir Richard Branson li ha sorpresi con una vacanza in crociera a bordo della sua nave più nuova, Resilient Lady. Il volo diretto da Atlanta a San Juan è stato scelto in collaborazione con Delta Air Lines per celebrare l’inaugurazione del nuovo homeport di Resilient Lady a San Juan entro la fine dell’anno. Resilient Lady ha diversi itinerari nei Caraibi che prenderanno il volo questo dicembre e sono ora in vendita. Branson, fondatore di Virgin Group, è salito a bordo del volo per regalare personalmente a tutti i soci SkyMiles sul volo (dai 18 anni in su) un viaggio gratuito per navigare durante la stagione inaugurale della nave a San Juan entro la fine dell’anno”. “Quando due brand pluripremiati si uniscono, creano magia per i loro clienti. Delta è entusiasta di aver collaborato con Sir Richard Branson e Virgin Voyages per questa speciale sorpresa per i nostri soci SkyMiles durante il volo”, ha affermato Tim Mapes di Delta. “Questo è un altro modo in cui aggiungiamo valore al programma e sblocchiamo esperienze esclusive per i nostri membri”. Delta serve Porto Rico da oltre 70 anni, contribuendo allo sviluppo del turismo e consentendo alle famiglie di connettersi con i propri cari. La compagnia aerea nell’ultimo anno, ha aumentato i posti totali sull’isola dell’11% e attualmente offre un servizio tra Porto Rico e cinque hub Delta, rendendo facile e conveniente l’accesso ai nuovi itinerari di Virgin Voyages a Porto Rico.

FCAS LANCIA LA SUA SUSTAINABILITY STRATEGY – L’ UK’s Future Combat Air System (FCAS) programme ha delineato le misure per ridurre le emissioni di carbonio e promuovere pratiche sostenibili in una strategia di sostenibilità appena pubblicata. FCAS – che combina le competenze del Ministero della Difesa del Regno Unito, BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK e Rolls-Royce – mira a garantire che la Royal Air Force mantenga una capacità militare leader a livello mondiale, incentrata su un 6th generation combat aircraft. La strategia di sostenibilità del FCAS è allineata sia al MoD’s Climate Change and Sustainability Approach che alla RAF’s Net Zero 2040 ambition. Sottolinea come l’implementazione di pratiche sostenibili in tutta la FCAS enterprise garantirà la sostenibilità a lungo termine sia del programma che del settore della difesa, minimizzerà i contributi negativi all’ambiente, creerà la sovranità energetica, contribuirà al livellamento e manterrà la sicurezza per le generazioni future. La strategia identifica cinque obiettivi strategici che presentano opportunità per produrre benefici significativi per la sostenibilità ambientale e sociale: Improve Enterprise resilient to climate change; Realise opportunities for Enterprise resilience; Maximise contribution to society; Minimise negative contribution to the environment; Maximise contribution to the National Value Framework. Il Director Future Combat Air for MoD, Richard Berthon, afferma: “Tutti i settori della società contribuiscono al cambiamento climatico e la Difesa non fa eccezione. È quindi giusto che all’interno del FCAS prendiamo sul serio la sostenibilità ambientale e prendiamo decisioni aziendali responsabili per limitare l’impatto del nostro programma sull’ambiente”. Andrew Eady, Sustainability Executive for Rolls-Royce’s Future Programmes, afferma: “Rolls-Royce è orgogliosa di sostenere la MoD’s FCAS Sustainability Strategy, che definisce una visione chiara per raggiungere Net Zero compatible FCAS systems of systems. Ci impegniamo a fornire soluzioni innovative e sostenibili che garantiranno che il FCAS possa operare nel climate changed environment di oggi e di domani”.

ROLLS-ROYCE SVILUPPA UN NEW GENERATION POWER DISTRIBUTION SYSTEM FOR ADVANCED AIR MOBILITY – Rolls-Royce lavora su molteplici innovazioni che sono fondamentali per ridefinire la Advanced Air Mobility (AAM) per il futuro. “Il nostro approccio alla progettazione integrata consente lo sviluppo di soluzioni complete basate su sottosistemi modulari, garantendo il funzionamento più efficiente e sicuro dei complete electrical systems che equipaggiano Urban and Regional Air Mobility aircraft. Il Rolls-Royce Electrical Power Distribution System (EDS) for Advanced Air Mobility distribuisce high-voltage, direct-current power per interconnettere fonti di energia come battery o fuel cell con i motori elettrici dell’aereo. È in fase di sviluppo un design modulare e scalabile che può essere adattato in base all’applicazione e alla domanda del cliente. La advanced EDS technology è fondamentale per l’elettrificazione dell’aviazione, poiché il power distribution system può avere un impatto significativo sull’efficienza, sulla sicurezza e sul peso dell’aeromobile. Al centro dell’EDS si trova una high-voltage power distribution unit (HV-PDU) per controllare i flussi di energia. È completata da high-voltage, direct-current wiring, attraverso il quale scorre la corrente. A seconda della richiesta di potenza dell’aereo, è possibile combinare diverse HV PDU e adattare il cablaggio di conseguenza. Il nostro team Rolls-Royce Electrical in Ungheria ha recentemente sottoposto con successo a test di validazione e stress il nostro design di una HV-PDU dotata di diverse funzionalità innovative”, afferma Rolls-Royce.