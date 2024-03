Ethiopian Airlines espanderà la flotta widebody con fino a 20 Boeing 777X

Boeing e Ethiopian Airlines hanno annunciato oggi un accordo per l’acquisto di otto 777-9 passenger airplanes e il potenziale per un massimo di 12 jet aggiuntivi.

La selezione del 777-9 da parte di Ethiopian Airlines posiziona la compagnia per essere il primo 777X customer in Africa e si basa sul suo storico ordine del 2023 per 11 787 Dreamliner e 20 737 MAX per modernizzare e far crescere la sua flotta.

“Siamo lieti di continuare a definire la tendenza nell’aviazione africana, adottando tecnologie all’avanguardia per migliorare i nostri servizi e la soddisfazione del cliente. Migliorando le nostre performance operative e l’impegno per la sostenibilità ambientale, il 777-9 offre maggiore flessibilità, consumi ridotti di carburante ed emissioni di carbonio”, ha affermato Mesfin Tasew, CEO di Ethiopian Airlines Group. “Siamo grati a Boeing per la partnership e il supporto di lunga data e non vediamo l’ora di far volare il 777-9 attraverso i cieli africani e oltre”.

“Basato sul 777 e con le tecnologie avanzate della 787 Dreamliner family, il 777-9 è dotato di nuove carbon-fiber composite wings e di nuovi motori, che consentiranno all’aereo di ottenere una fuel efficiency e costi operativi migliori del 10% rispetto i competitors. Il 777-9 sosterrà i piani di Ethiopian Airlines per crescere e rinnovare la propria flotta in termini di dimensioni, range, passenger and cargo capacity, per raggiungere i mercati ad alta domanda in Africa, Asia, Europa e Nord America”, afferma Boeing.

“Ethiopian Airlines segna un altro primato nella nostra partnership di lunga data, selezionando il 777-9 come ammiraglia della sua flotta in crescita”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Sulla base di un rapporto che risale a 75 anni fa, apprezziamo profondamente la fiducia incrollabile che Ethiopian Airlines ripone nei nostri aerei”.

“Gli aeroplani Boeing costituiscono più della metà dell’attuale flotta di Ethiopian Airlines, tra cui 29 787 Dreamliner, 20 777, tre 767, 27 737 Next-Generation e 15 737 MAX. Ethiopian Airlines e Boeing continuano a esplorare opportunità per sviluppare ulteriormente l’industria aerospaziale del paese, compreso il supporto alle Ethiopian Airlines MRO capabilities, allo sviluppo industriale, alle training capabilities presso l’Ethiopian Aviation University e STEM education, oltre a dotare l’Ethiopian Museum of Science di equipaggiamenti aerospaziali.

Il Commercial Market Outlook di Boeing prevede una crescita annuale del traffico aereo in Africa superiore al 7% fino al 2042: il terzo tasso di crescita più alto tra le regioni globali e superiore alla media globale di circa il 6%. Fornendo opportunità di crescita per le compagnie aeree e offrendo funzionalità migliorate per i passeggeri, con un’autonomia di 13.510 km (7.295 miglia nautiche), il 777-9 consente voli da Addis Abeba fino a Seattle negli Stati Uniti”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)