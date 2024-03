News Brevi – 05.03.2024

FLYDUBAI VINCE DUE PREMI AGLI AVIATION ACHIEVEMENT AWARDS – flydubai, compagnia aerea con sede a Dubai, è stata premiata in due categorie agli Aviation Achievement Awards. Il vettore è stato nominato “Compagnia aerea dell’anno” mentre la sua divisione cargo è stata premiata anche per il suo “Eccezionale contributo al settore del trasporto aereo di merci”. Questi sono i primi riconoscimenti che la compagnia aerea riceve nel 2024. Francois Oberholzer, Chief Financial Officer di flydubai, ha ritirato i premi a nome della compagnia aerea durante la cerimonia di premiazione tenutasi a Dubai. All’evento hanno partecipato esponenti chiave del settore dei viaggi e dell’aviazione. Francois Oberholzer, Chief Financial Officer di flydubai, commentato così i premi ricevuti: “Siamo lieti di essere stati riconosciuti come “Compagnia aerea dell’anno” e per il nostro “Eccezionale contributo al settore del trasporto aereo di merci” agli Aviation Achievement Awards di quest’anno. I due premi riflettono il continuo investimento nei nostri prodotti e servizi e il nostro impegno nel fornire il prodotto giusto al momento giusto. Mentre continuiamo a migliorare la nostra esperienza di volo e a far crescere la nostra rete, non vediamo l’ora di connettere più persone verso destinazioni meno servite e di sostenere la posizione di Dubai come principale hub internazionale dell’aviazione”. La compagnia aerea ha recentemente riportato un profitto record di 2,1 miliardi di Dirham (572 milioni di dollari) per l’anno terminato il 31 dicembre 2023, segnando la performance più forte di sempre della compagnia aerea. Dall’inizio del 2024, flydubai ha inoltre ampliato la propria rete con il lancio di voli per Mombasa, in Kenya, e Langkawi e Penang, in Malesia. Recentemente ha annunciato il lancio delle operazioni verso cinque nuove destinazioni, tra cui Basilea, Riga, Sochi (stagionale), Tallinn e Vilnius. Ad oggi, il vettore ha creato una rete in continua crescita di oltre 125 destinazioni in 58 paesi serviti da una flotta giovane ed efficiente di 85 aerei Boeing 737.

IBERIA INFORMA I SUOI CLIENTI SU WHATSAPP – Iberia ha iniziato a inviare informazioni operative sui voli ai propri clienti tramite WhatsApp. Attraverso questo canale ora i passeggeri della compagnia aerea ricevono anche comunicazioni come informazioni sul processo di check-in, sul gate d’imbarco assegnato o, presto, sulla modifica dell’orario del volo e dei gate di coincidenza. WhatsApp viene così integrato negli altri mezzi di comunicazione della compagnia aerea, come gli SMS e le e-mail. Questo nuovo servizio è disponibile per i clienti registrati sul sito iberia.com e per quelli aderenti al programma fedeltà Iberia Plus. Per ricevere i messaggi, i clienti dovranno inserire il loro numero di telefono di contatto nella prenotazione, poi nella sezione “Gestisci la tua prenotazione” o nell’area privata del sito se sono membri Iberia Plus. Ogni settimana, la compagnia aerea stima di inviare circa 80.000 notifiche tramite WhatsApp a più di 25.000 clienti. Inoltre, i passeggeri possono porre domande su questo stesso canale, dove il bot Iberia, alimentato dall’intelligenza artificiale, può rispondere alle loro domande. Quando i clienti richiedono informazioni che vanno oltre quelle fornite dal chatbot, un agente del servizio clienti di Iberia fornirà le informazioni necessarie. Iberia amplia così i suoi canali di informazione operativa nell’ambito della sua strategia, con l’obiettivo di informare i propri clienti in modo più rapido ed efficiente.

SAAB FIRMA CONTRATTO CON LA POLONIA – Saab ha firmato oggi un contratto con la Polish Ministry of Defence’s procurement authority per la consegna di Carl-Gustaf® M4 weapon, ammunition and training equipment. Il valore dell’ordine corrisponde a 12,9 miliardi di corone svedesi e la durata del contratto è 2024-2027. “Sono orgoglioso del nostro stretto rapporto con le forze armate polacche e che Saab possa continuare a rafforzare le sue capacità con il nostro world-leading Carl-Gustaf system”, afferma il Saab’s CEO and President, Micael Johansson. Si prevede che il contratto entrerà in vigore entro la fine del secondo trimestre 2024, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni esterne.

ANA: VALUTAZIONE DEL TURISMO REGIONALE – L’ANA Strategic Research Institute, insieme a MMGY NextFactor del Canada, ha condotto un sondaggio di valutazione del turismo regionale, che copre l’area Kita-Soya nell’Hokkaido. Da novembre 2023, l’ANA Strategic Research Institute, in collaborazione con NF, ha visualizzato le problematiche locali conducendo workshop e sondaggi online per governi locali, imprese, istituti scolastici locali e residenti nella regione.

ESPACIO IBERIA APRE A CITTA’ DEL MESSICO – Espacio Iberia apre le sue porte a Città del Messico nell’emblematico quartiere di Polanco, nel cuore della capitale del paese. Nonostante sia aperto dallo scorso venerdì 1 marzo, oggi viene ufficialmente inaugurato lo spazio della compagnia aerea, che per tre settimane, fino al 21 marzo, offrirà ai visitatori la possibilità di vivere, senza spostarsi dalla città, l’esperienza Iberia. Espacio Iberia è aperto dalle 11 del mattino alle 8 di sera tutti i giorni della settimana. Tutti coloro che vogliono vivere le esperienze possono prenotare le esperienze, tutte gratuite, attraverso il sito dedicato: www.espacioiberia.com. Dopo due edizioni a Madrid e una a Bogotà, il centro di esperienza Iberia si sposta in un paese, il Messico, che costituisce una priorità nell’ambito dell’impegno di Iberia in America Latina, che ha rilanciato nel 2023 e che mantiene anche quest’anno. Infatti, insieme alla Colombia, il Messico è il mercato con cui Iberia dispone della maggiore connettività nella sua rete a lungo raggio, con tre voli giornalieri, il che significa che, nel 2024, avrà una capacità di oltre 770.000 posti. La rotta è interamente operata con il nuovo Airbus A350, l’aereo più grande e avanzato della flotta Iberia, dotato delle più moderne tecnologie e progettato per volare con la massima efficienza, con una riduzione delle emissioni di CO2 tra il 30% e il 35%.

DELTA ESPANDE IL DELTA SYNC SEATBACK E IL WI-FI VELOCE – Sempre più membri SkyMiles stanno godendo di vantaggi immediati poiché Delta Air Lines integra perfettamente la SkyMiles membership, l’app Fly Delta e i prodotti Delta Sync per creare la migliore esperienza personalizzata in volo. Con l’espansione del Delta Sync seatback su ulteriori aerei e le installazioni Wi-Fi veloci e gratuite che continueranno sulle rotte domestiche e internazionali quest’anno e fino all’inizio del 2025, la compagnia aerea sta stabilendo un nuovo standard per i membership benefits. Il Delta Sync seatback è ora disponibile su 185 aerei e si sta espandendo a tre ulteriori tipi di flotta. Delta è leader nel settore con oltre 161.000 seatback di più di 850 aerei, sottolineando la dedizione della compagnia aerea all’esperienza di intrattenimento a bordo. Al servizio di questo impegno, questa primavera Delta espanderà il Delta Sync seatback. Ora disponibile su tutti gli aeromobili Airbus A321ceo e Boeing 757-200 (75D), la compagnia aerea prevede di portare il nuovo prodotto sugli Airbus A319 e A320, nonché sugli aerei Boeing 737-800, entro la fine dell’estate. Più di 650 aerei sono oggi in servizio con il Wi-Fi Delta Sync veloce e gratuito presentato da T-Mobile. Delta continua a portare avanti il suo impegno leader nel settore per offrire connettività gratuita e di qualità streaming all’intera flotta globale e i team Delta sono al lavoro per garantire di avere la migliore tecnologia a bordo, per offrire l’esperienza che i clienti si aspettano su larga scala e in modo affidabile in tutto il mondo. Delta prevede che la stragrande maggioranza dei clienti – oltre il 90% – avrà accesso al Wi-Fi Delta Sync veloce e gratuito entro la fine di quest’anno. La compagnia aerea prevede che quasi tutti gli aerei narrowbody domestici disporranno del Wi-Fi Delta Sync entro la fine del 2024. Si prevede che anche la maggior parte degli aerei widebody che servono rotte domestiche e internazionali avranno la connettività Viasat aggiornata entro la fine dell’anno, con Wi-Fi gratuito offerto su tutti i voli. La connettività Hughes con capacità di streaming è in arrivo per la flotta di Delta composta da oltre 400 jet regionali e per la sua flotta Boeing 717, con il primo aereo regionale che sarà operativo entro la fine dell’anno. Si prevede che alcune rotte regionali e internazionali saranno operative nel 2025, comprese quelle servite dagli aerei Boeing 717.

ROLLS-ROYCE FORNISCE MTU KINETIC POWERPACKS A X-FAB SARAWAK – Rolls-Royce ha fornito e commissionato quattro dei suoi Kinetic PowerPack mtu a X-FAB Sarawak, la divisione malese di X-FAB, leading foundry group for specialty semiconductor applications. Le dynamic uninterruptible power supply (DUPS) units assicurano il carico energetico critico per le operazioni presso il sito di produzione dell’azienda situato a Kuching, Sarawak, Malesia. I PowerPack Kinetic mtu sono progettati per funzionare perfettamente anche nelle sfide di alimentazione più impegnative. Forniscono energia immediata e di alta qualità attraverso l’uso dell’energia cinetica. Le unità eliminano la necessità di batterie come in una configurazione UPS standard, offrono un ingombro molto ridotto e sono rispettose dell’ambiente grazie alla loro durata di oltre 20 anni e alla loro capacità di funzionare con combustibili sostenibili come l’HVO.

L’U.S. SPACE FORCE ASSEGNA A BOEING UN WGS-12 COMMUNICATIONS SATELLITE PRODUCTION CONTRACT – Boeing ha ricevuto un contratto da 439,6 milioni di dollari per costruire il 12th Wideband Global SATCOM (WGS) communications satellite per l’U.S. Space Force’s Space Systems Command. La costellazione WGS offre funzionalità di comunicazione vitali ad alta capacità, sicure e resilienti alle forze armate statunitensi e ai loro alleati. I WGS responsive, steerable, high-capacity beams forniscono connettività garantita tramite il Protected Tactical Enterprise Service (PTES) ground system e comunicazioni anti-jam potenziate. “Siamo orgogliosi di essere un partner di missione e siamo pronti a continuare a fornire comunicazioni tattiche protette”, ha affermato Michelle Parker, vice president of Space Mission Systems. “Come WGS-11, il 12° satellite WGS fornirà capacità critiche alle nostre forze armate con oltre 1.500 individually steerable, shapeable beams in Ka band, garantendo alle forze tattiche comunicazioni resilienti”. Sfruttando la produzione additiva, la prototipazione rapida, lo sviluppo agile e altre tecniche avanzate, il satellite WGS-12 di Boeing offre una crescita significativa delle prestazioni del sistema. Boeing sta attualmente costruendo il WGS-11 nel suo sito di El Segundo, California.

BELL TEXTRON: QUICKTRIP CORPORATION SIGLA PURCHASE AGREEMENT PER IL SECONDO BELL 429 – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato durante HAI Heli Expo 2024 l’accordo di acquisto firmato con QuikTrip Corporation per il loro secondo Bell 429. QuikTrip Corporation, comunemente nota come QuikTrip (QT), gestisce una catena di minimarket in rapida crescita situata in 18 stati degli Stati Uniti. QuikTrip Corporation prevede di utilizzare i Bell 429 per trasportare senza problemi i dirigenti attraverso i suoi oltre 1.400 negozi a livello nazionale, per soddisfare in modo efficiente le esigenze aziendali, il tutto riducendo significativamente i tempi di viaggio. “Bell è entusiasta che QuikTrip Corporation abbia scelto la piattaforma Bell 429 da aggiungere alla sua flotta di trasporto aziendale esistente che comprende anche un Bell 429 e un Bell 407GXi. Questa acquisizione completerà e supporterà le crescenti esigenze aziendali dell’azienda”, ha affermato Lane Evans, managing director, North America. “Il Bell 429 continua ad essere una piattaforma ideale per il trasporto aziendale e VIP in tutto il mondo per la sua versatilità, il comfort e l’affidabilità” Con più di 450 Bell 429 attualmente operativi in tutto il mondo, la flotta globale ha superato le 602.000 ore di volo totali.

BELL SIGLA UN ACCORDO DI ACQUISTO CON EQUINOR PER 10 BELL 525 – Bell, una società di Textron Inc., ha annunciato un accordo di acquisto firmato con Equinor per la vendita di 10 Bell 525 per operazioni offshore nel Mare del Nord, con consegne previste a partire dal 2026. Il Bell 525 offre a Equinor un’innovazione tecnologica superiore in termini di sicurezza dell’elicottero, riduzione delle emissioni di CO2, sistemi di supporto al pilota, comfort dei passeggeri e riduzione del rumore interno ed esterno. “Il nostro rapporto con Equinor migliorerà lo standard di innovazione per le missioni nel settore petrolifero e del gas e per le operazioni nel Mare del Nord”, ha affermato Danny Maldonado, Chief Commercial Officer, Bell. “La tecnologia Bell 525 rappresenta un salto generazionale in avanti e rivoluzionerà le offshore oil and gas operations, fornendo capacità e sicurezza migliorate, affidabilità e operazioni ottimizzate”. Il Norwegian Aviation and Defense Group, che rappresenta Bell in Norvegia, ha sostenuto questa svolta affinché il Bell 525 venga scelto come nuova piattaforma per il trasporto di personale per il settore energetico ed Equinor. “Bell fornisce aeromobili e servizi affidabili da oltre 30 anni agli operatori norvegesi, sia in ambito governativo che commerciale, e continuerà a fare lo stesso per il Norwegian Continental Shelf e l’Energy sector. Non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente questo aspetto con Equinor”, afferma il Norwegian Aviation and Defense Group Chief Executive, Mr Ole Petter Bakken.