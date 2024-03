Etihad Airways riporta una forte performance finanziaria nel 2023

Etihad Airways ha annunciato oggi i risultati per l’intero anno 2023, registrando un risultato operativo di 1,4 miliardi di AED (394 milioni di dollari USA), trainato da una crescita su base annua dei passenger revenue di 4 miliardi di AED (1,1 miliardi di dollari USA), riducendo al contempo i costi unitari escluso il carburante del 7%, segnando un miglioramento significativo nella redditività del business passeggeri.

L’anno scorso la compagnia aerea ha trasportato 14 milioni di passeggeri, in crescita di circa il 40% rispetto all’anno precedente, sottolineando la continua e robusta domanda di viaggi attraverso la sua rete in crescita, con un load factor complessivo dell’86%, rispetto all’82% nel 2022. Il total revenue ha raggiunto 20,3 miliardi di AED (5,5 miliardi di USD) nell’anno terminato il 31 dicembre 2023, rispetto a 18,3 miliardi di AED (5,0 miliardi di USD) nel 2022.

Nel corso del 2023 la compagnia aerea ha lanciato 15 nuove destinazioni, tra cui Lisbona, Copenhagen, Calcutta e Osaka, e ha ampliato la propria flotta operativa di 14 aeromobili, per supportare una crescita di circa il 30% della capacità in ASK.

La compagnia aerea ha inoltre rafforzato con successo il proprio bilancio riducendo la leva finanziaria netta a 2,5 volte il debito netto rispetto all’EBITDA, da 5,0 volte nel 2022, grazie alla forte generazione di flussi di cassa e al controllo del CAPEX, supportato dal miglioramento dell’utilizzo degli aeromobili e dalla riattivazione di aeromobili precedentemente parcheggiati.

La forte performance di Etihad nel 2023 fa seguito a una riorganizzazione di successo della sua attività, focalizzandosi maggiormente sulla core airline offering e disinvestendo da ancillary support services and businesses; ristrutturando la flotta per concentrarsi sugli aerei più efficienti e avanzati; razionalizzando la propria rete di destinazioni, con una maggiore attenzione alla produttività e al risparmio sui costi.

La flotta passeggeri widebody di Etihad comprendeva il 78% di aeromobili di nuova generazione, uno dei rapporti più alti del settore, sottolineando la sua dedizione all’efficienza operativa e contribuendo in modo significativo ai suoi obiettivi di riduzione delle emissioni.

Sua Eccellenza Mohammed Ali Al Shorafa, Presidente di Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Un sincero ringraziamento ai nostri clienti, così come alla famiglia Etihad, per aver dato vita alle nostre ambizioni e per aver fornito il servizio affidabile e di prima classe che è il segno distintivo della nostra attività. Il team ha continuato a rendere la nostra compagnia aerea più forte ed efficiente, offrendo allo stesso tempo esperienze straordinarie ai clienti. Sono fiducioso che continueremo a costruire su queste solide basi mentre facciamo crescere la nostra rete, miglioriamo la nostra offerta e colleghiamo ancora più persone con Abu Dhabi, mentre sosteniamo e promuoviamo le ambizioni turistiche dell’Emirato, realizzando la nostra visione di essere la compagnia aerea con cui tutti desiderano volare”.

La compagnia aerea ha anche registrato un aumento impressionante del sentiment positivo dei clienti nel 2023, sostenuto dall’apertura della sua nuova casa, l’Abu Dhabi Zayed International Airport, alla fine dell’anno.

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “Dopo la nostra ottima performance nel 2023, in cui abbiamo ottenuto un risultato operativo di 1,4 miliardi di Dirham (394 milioni di dollari) e un utile netto di 525 milioni di Dirham (143 milioni di dollari), il nostro compito è rafforzare ulteriormente la nostra attività, mentre continuiamo la nostra strategia di crescita e perseguiamo ulteriori opportunità di espansione dei margini.

La capacità di esecuzione del team Etihad è eccezionale ed è grazie al loro incessante e duro lavoro che siamo stati in grado di raggiungere questi risultati. Sono fiducioso che abbiamo la migliore squadra del mondo. Questo risultato sottolinea il nostro impegno per una crescita sostenibile e redditizia, un solido controllo dei costi e l’efficienza operativa.

Guardando al futuro, continueremo a rispettare il mandato del nostro azionista, ovvero quello di essere una compagnia aerea finanziariamente sostenibile in grado di offrire esperienze straordinarie ai clienti”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)