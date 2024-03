Turkish Airlines dà il via ai voli verso l’Australia-Melbourne, espandendo le sue operazioni in 6 continenti

Turkish Airlines vola verso più paesi di ogni altra compagnia aerea e ora ha aggiunto Melbourne come prima destinazione nel continente australiano alla sua rete di voli in continua espansione, servita con la sua moderna flotta che ha raggiunto il numero di 450 aerei. “La compagnia di bandiera opererà voli per Melbourne, la città più popolata dell’Australia, con prezzi di lancio speciali, attraverso lo scalo nell’aeroporto internazionale di Singapore Changi.

Con il volo inaugurale del 2 marzo 2024, Turkish Airlines ha iniziato ad operare tre voli settimanali per Melbourne, la capitale dello Stato di Victoria. Facendo volare migliaia di passeggeri ogni anno sulla rotta Istanbul-Melbourne, la compagnia aerea contribuirà al volume del commercio e del turismo di entrambi i paesi. Con i voli che verranno operati tramite lo scalo di Singapore, Turkish Airlines si distinguerà anche per essere l’unica compagnia aerea europea che attualmente vola all’aeroporto di Melbourne. Con l’aggiunta dei voli per Melbourne, Turkish Airlines aumenta le sue destinazioni a 346, spiegando per la prima volta le sue ali sul continente australiano”, afferma Turkish Airlines.

Commentando il volo inaugurale verso Melbourne, il Presidente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Turkish Airlines, Prof. Dr. Ahmet Bolat, ha dichiarato: “Questo volo inaugurale segna una pietra miliare per Turkish Airlines, poiché celebriamo la realizzazione di un’ambizione di lunga data: estendere la nostra portata al continente australiano. Questo risultato fa seguito a una pianificazione meticolosa e a estesi sviluppi infrastrutturali, a simboleggiare il successo del collegamento di Istanbul con un continente nuovo e vivace. L’inaugurazione della nostra rotta per Melbourne è una testimonianza della nostra crescente influenza nella regione dell’Asia-Pacifico e sottolinea il nostro costante impegno nel promuovere connessioni tra diverse culture e comunità in tutto il mondo. L’Australia, con i suoi paesaggi mozzafiato e la sua gente cordiale, diventa ora il 130esimo paese ad unirsi alla nostra vasta rete, a significare la nostra presenza in sei continenti. Attraverso la nostra impareggiabile rete, siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti una porta d’accesso all’esplorazione globale, garantendo che la nostra eredità di eccezionale qualità del servizio continui a prosperare in ogni angolo del mondo”.

Il ministro del Lavoro e dell’Industria Natalie Hutchins ha affermato: “La regione di Victoria ospita la più grande comunità australiana nata in Türkiye, un grande cenno al nostro vivace stato multiculturale. Non vediamo l’ora di creare collegamenti più facili per questa comunità e di incentivare il turismo con l’arrivo di Turkish Airlines.”

Il CEO del Melbourne Airport, Lorie Argus, ha detto che l’ingresso della compagnia aerea nel mercato australiano offre nuove opzioni ai viaggiatori e agli esportatori locali: “Turkish Airlines ha una rete estesa e vola verso più paesi di qualsiasi altra compagnia aerea, quindi questo nuovo concorrente nel mercato australiano è una notizia fantastica per i consumatori. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il governo dello stato del Victoria per portare Turkish Airlines a Melbourne, e ora non vediamo l’ora di veder crescere i servizi nei prossimi anni. La maggiore concorrenza aiuta a esercitare una pressione al ribasso sui prezzi, il che garantirà ai residenti e alle imprese del Victoria di rimanere in contatto con famiglia, amici e clienti in tutto il mondo. Melbourne è orgogliosamente sede della più grande popolazione turca in Australia, quindi prevediamo che questi voli si dimostreranno particolarmente apprezzati da chi desidera visitare amici e parenti”.

Lim Ching Kiat, Vicepresidente esecutivo di Air Hub e Cargo Development presso il Changi Airport Group, ha detto: “Desideriamo congratularci con Turkish Airlines per il loro volo inaugurale a Melbourne. Siamo felici che Turkish Airlines abbia scelto l’aeroporto di Singapore Changi come punto di scalo tra Istanbul e l’Australia. I passeggeri in coincidenza di Turkish Airlines possono essere certi che saranno trattati con la massima cura e potranno vivere la migliore esperienza Changi durante lo scalo. L’aeroporto di Changi è l’aeroporto asiatico più servito d’Europa, nonché il gateway internazionale più trafficato dell’Australia. La nostra forte rete offrirà ai passeggeri di Turkish Airlines molte opzioni per il proseguimento del viaggio. Non vediamo l’ora di approfondire la nostra partnership con Turkish Airlines”.

“I passeggeri di Turkish Airlines possono viaggiare da Istanbul a Melbourne tra il 1 marzo e il 15 marzo 2024 per 1.843 dollari e da Melbourne a Istanbul per 921 euro acquistando i biglietti tra il 19 gennaio e il 15 aprile 2024.

I prezzi applicabili nell’ambito della campagna sono quelli ufficiali del sito web di Turkish Airlines, tuttavia possono variare presso le biglietterie e le agenzie.

Per avere informazioni sugli operative voli visitate: www.turkishairlines.com.

A margine del lancio della nuova rotta, Turkish Airlines è lieta di annunciare la sua partnership con il Melbourne Victory Football Club, diventando il partner principale della stimata squadra sportiva professionistica per i prossimi tre anni, a partire dalla stagione 2024/25″, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)