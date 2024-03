JetBlue: decollano i voli da New York e Boston verso Dublino

JetBlue ha annunciato di aver ampliato la sua offerta transatlantica con nuovi voli diretti in decollo da New York e Boston verso Dublino. Il daily summer-seasonal service dal New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e dal Boston Logan International Airport (BOS) a Dublin Airport (DUB) sarà operativo fino al 30 settembre 2024.

“JetBlue ha sconvolto il mercato transatlantico da quando ha lanciato per la prima volta i voli per Londra nel 2021, offrendo un’esperienza fresca, innovativa e incentrata sul cliente senza le tariffe elevate dei vettori tradizionali. Da allora JetBlue ha ampliato il proprio portafoglio per includere Parigi, Amsterdam e ora Dublino, e continuerà la sua crescita in Europa con voli stagionali per Edimburgo e frequenze aggiuntive per Parigi entro questa primavera”, afferma JetBlue.

“L’ingresso di JetBlue a Dublino introdurrà una nuova era di tariffe basse e ottimi servizi tra l’Irlanda e il Nordest”, ha affermato Joanna Geraghty, chief executive officer, JetBlue. “Non vediamo l’ora di presentare il nostro pluripremiato servizio Mint e Core ai clienti business e leisure che viaggiano da e per Dublino giusto in tempo per il giorno di San Patrizio e le festività estive”.

“L’arrivo di JetBlue all’aeroporto di Dublino è un’ottima notizia sia per i passeggeri che per l’Irlanda e queste nuove rotte dirette tra Dublino e New York e Boston si dimostreranno molto popolari. La domanda di viaggi transatlantici non è mai stata così alta, con legami commerciali più forti che mai che continuano a crescere tra l’Irlanda e gli Stati Uniti. Questi nuovi servizi di JetBlue significheranno maggiore scelta e valore per i nostri passeggeri e l’aeroporto di Dublino non vede l’ora di lavorare con JetBlue per garantire che abbiano successo nel volo”, ha affermato Gary McLean, Managing Director, Dublin Airport.

I voli per Dublino saranno operati quotidianamente sull’Airbus A321neo di JetBlue con 16 redesigned Mint Suite® seats, 144 core seats e l’Airbus Enhanced Cabin con XL Bins. L’A321neo presenta un aumento del 20% della fuel efficiency e fino a 500 miglia nautiche di autonomia aggiuntiva.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)