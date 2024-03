News Brevi – 14.03.2024

AERONAUTICA MILITARE: CERIMONIA PER I 25 ANNI DELLA COSTITUZIONE DE LCOMANDO DELLA SQUADRA AEREA, DEL COMANDO LOGISTICO AM E DEL COMANDO AERONAUTICA MILITARE DI ROMA – Si è svolta mercoledì 13 marzo, a Palazzo Aeronautica, la cerimonia celebrativa per il 25° anniversario della costituzione del Comando della Squadra Aerea, del Comando Logistico AM e del Comando Aeronautica Militare Roma. Il 1° marzo 1999, infatti, a seguito della ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate con la Legge n° 25 del 1997, si procedeva ad una profonda revisione della struttura organizzativa dell’Aeronautica Militare, dando vita al Comando della Squadra Aerea presso l’aeroporto di Centocelle e al Comando Logistico presso il sedime di Palazzo Aeronautica. Un cambiamento che vide anche la nascita del Comando Aeronautica Militare Roma, inizialmente posto alle dipendenze del neo-costituito Comando Logistico, per poi transitare, dopo circa dieci anni, alle dipendenze dirette del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. L’evento è stato presieduto dal Capo di Stato Maggiore AM, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, alla presenza dei Comandanti dei tre enti, Gen. S.A. Alberto Biavati, Gen. S.A. Antonio Conserva e Gen. S.A. Giandomenico Taricco, di alcuni dei loro predecessori e di una rappresentanza del personale dei tre Comandi. La cerimonia ha voluto sottolineare la trasformazione epocale seguita alla costituzione degli Alti Comandi di Forza Armata, una evoluzione organizzativa che è andata di pari passo con la sempre maggiore complessità degli impegni e degli scenari operativi, in particolare fuori dai confini nazionali, e che ha supportato un percorso di costante evoluzione tecnologica con l’ingresso di nuovi sistemi d’arma e l’espansione del dominio aero-spaziale in ambiti di rinnovato interesse strategico per la sicurezza e gli interessi nazionali quali lo spazio e la cyber security/defense (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

COLLINS AEROSPACE CONSEGNA I PRIMI AIRCRAFT SEATS DALLA SUA PHILIPPINES FACILITY – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha recentemente consegnato ad Airbus il primo seating shipment dalla sua Tanauan City, Philippines facility. La fornitura del Meridian® main cabin seat supporta il narrow body linefit program di un airline customer, offrendo ai passeggeri comfort ergonomico, maggiore spazio e ampio in-seat storage. “L’aggiunta della main cabin seating production al nostro stabilimento nelle Filippine rappresenta una pietra miliare fondamentale per il futuro del Collins seating business”, afferma Christophe Blanc, vice president and general manager of Aircraft Seating for Collins Aerospace. “La continua crescita delle nostre seating operations nelle Filippine non solo rappresenta nuove attività e nuovi posti di lavoro nell’area locale, ma fornisce un cruciale seating support per i nostri clienti nella Asia Pacific region”. Si prevede che la seating assembly capacity del sito triplicherà nel corso del 2024, con consegne a 14 clienti distinti attraverso multiple original equipment manufacturer linefits e diverse retrofit locations. Inaugurato per la prima volta nel 2012, lo stabilimento Collins nelle Filippine produce anche una gamma di altri cabin interior products, inclusi galleys, galley inserts, oxygen equipment and lavatories.

EMBRAER DEFENSE & SECURITY ANNUNCIA UN ACCORDO CON ST ENGINEERING – Embraer Defense & Security ha annunciato un accordo con ST Engineering per esplorare congiuntamente alternative per la futura collaborazione in aree chiave identificate come attività di ingegneria, manutenzione e servizi di supporto per il C-390 Millennium multi-mission transport aircraft nella Asia Pacific region. Inoltre, entrambe le società collaboreranno su prodotti e servizi tra cui radar e sistemi terrestri, C4ISTAR, sicurezza delle frontiere, simulazione e metodologie di produzione avanzate che supporteranno il portafoglio di capacità di ST Engineering in Sud America. La cooperazione si basa su un Memorandum of Understanding (MoU) firmato a febbraio durante il Singapore Airshow 2024 e rafforza la crescente presenza di Embraer nell’ecosistema aerospaziale e della difesa attraverso partnership strategiche. “Vediamo forti sinergie tra le capacità di ST Engineering nel settore della difesa e nel settore MRO e la linea completa di soluzioni integrate di Embraer Defense & Security. Non vediamo l’ora di promuovere legami più forti con ST Engineering”, ha affermato Bosco da Costa Junior, President & CEO, Embraer Defense & Security. “Il C-390 Millennium è un prodotto di punta per Embraer Defense & Security e ha ricevuto molta attenzione al recente Singapore Airshow. Non vediamo l’ora di ampliare la nostra base di clienti nella regione”. Il C-390 può trasportare un payload (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano. È in grado di eseguire un’ampia gamma di missioni come il trasporto e il rilascio di merci e truppe, evacuazione medica, ricerca e salvataggio, lotta antincendio e missioni umanitarie, operando su piste temporanee o non asfaltate come terra battuta, suolo e ghiaia. L’aereo è stato selezionato da Corea del Sud, Repubblica Ceca, Austria, Paesi Bassi, Portogallo e Brasile. L’attuale flotta di velivoli in esercizio ha accumulato più di 11.500 ore di volo, con una operational availability di circa l’80% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria. Le ST Engineering defense capabilities coprono un’ampia gamma di soluzioni. In qualità di authorized service center per diversi OEM, l’ST Engineering Defense Aerospace business fornisce una gamma completa di supporto e soluzioni di manutenzione.

TEXTRON AVIATION: CONTRATTO PER DUE SPECIAL MISSIONS GRAND CARAVAN PER LA SICUREZZA IN AFRICA – Textron Aviation ha annunciato l’aggiudicazione di un contratto da parte dell’U.S. Army Contracting Command, Redstone Arsenal, AL, per due Cessna Grand Caravan EX turboprop aircraft. Gli aerei saranno operati dalla Djiboutian Air Force (DAF). Questa acquisizione è il terzo ordine nell’ambito di un indefinite delivery, indefinite quantity (IDIQ) contract recentemente stabilito che consente fino a 100 milioni di dollari per l’acquisizione di aeromobili Textron Aviation in un periodo di cinque anni. “I due special missions Cessna Grand Caravan EX aircraft saranno equipaggiati per Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, per garantire la sovranità dei confini del paese di Gibuti”, ha affermato Bob Gibbs, vice president, Special Mission Sales for Textron Aviation. “Questo contratto pluriennale consente all’U.S. Army Security Assistance Command di procurarsi rapidamente Commercial off the Shelf (COTS) aircraft e modifiche da Textron Aviation per Foreign Military Sale allies and partner nations. Siamo onorati di contribuire a promuovere la sicurezza nazionale e gli interessi di politica estera degli Stati Uniti fornendo le nostre soluzioni nell’ambito dell’IDIQ e non vediamo l’ora di collaborare ulteriormente con l’esercito americano”. Questo ordine fa seguito ai recenti ordini per tre Beechcraft King Air 360ER, due destinati alla Peruvian Naval Aviation Force (Fuerza de Aviación Naval) e uno alla Ecuadorian Naval Aviation (Aviación Naval Ecuatoriana). Con l’aggiunta dei due Cessna Grand Caravan EX per la Djiboutian Air Force, cinque velivoli sono stati ordinati nell’ambito del contratto IDIQ.

TORNA L’AIR FRANCE FOUNDATION GRAND PRIX – Mercoledì 13 marzo si è svolto presso la Cité Internationale Universitaire di Parigi l’Air France Foundation Grand Prix. Riunendo quasi 400 persone del mondo associativo e della compagnia aerea, questa ottava edizione ha segnato il ritorno dell’evento, interrotto dal 2019 a causa della pandemia. “Creato nel 2009, il Foundation’s Grand Prix rende omaggio alle associazioni e ai loro team che lavorano con i bambini e i giovani malati, privi di sicurezza o disabili in oltre 80 paesi. Questo evento conviviale mira anche a rendere omaggio all’impegno dei dipendenti volontari di Air France che dedicano il loro tempo, talento ed energia per offrire una vita migliore alle generazioni future. Alla cerimonia di premiazione, alla quale hanno partecipato Anne-Marie Couderc (Chairman of the Air France-KLM Board of Directors), Anne Rigail (CEO of Air France and President of the Air France Foundation) e Estelle Brice Santos (Managing Director of the Air France Foundation), la Fondazione ha riconosciuto le azioni delle associazioni, dei dipendenti e dei clienti in quattro categorie. La Projeto Uerê association è stata insignita del “Grand Prix” per la sua metodologia di apprendimento unica e innovativa, che consente alle generazioni più giovani di raggiungere l’autonomia, uno dei principali obiettivi della Fondazione. I dipendenti della compagnia hanno votato per assegnare il premio “Coup de Coeur” all’Empire des Enfants, un’associazione con sede a Dakar, Senegal, che, dalla sua creazione nel 2000, ha fornito alloggio, assistenza e istruzione a 5.000 bambini. Novità di quest’anno: il “Customer Prize” ha premiato il socio Flying Blue con la donazione più grande. Donando le proprie Miglia, gli iscritti al programma fedeltà possono avere un impatto davvero positivo, contribuendo a inviare aiuti alle associazioni partner della Fondazione. Infine, l'”Employee Prize” è stato assegnato alle iniziative sostenute dai dipendenti di Air France che si sono particolarmente impegnati nel lavoro della Fondazione. Quest’anno sono stati selezionati tre vincitori: FLY n’KISS, Valentine’s Day Flights, Le Goéland. Più in generale, questo premio spetta a tutti i dipendenti di Air France che sostengono i progetti della Fondazione e dimostrano quotidianamente la loro solidarietà”, afferma Air France.

IBERIA RINNOVA IL SUO ACCORDO COME COMPAGNIA PREFERITA PER LE DESTINAZIONI DISNEY – Iberia e le destinazioni Disney, Disneyland Paris, Walt Disney World Florida e Disney Cruise Line, hanno firmato oggi il rinnovo del loro accordo di collaborazione grazie al quale Iberia si consolida come partner preferenziale delle tre destinazioni Disney, facilitando i trasferimenti di migliaia di famiglie spagnole. L’accordo è stato realizzato presso l’Hotel di punta di Disneyland Paris, l’Hotel Disneyland, con la direttrice dello sviluppo commerciale, della rete e delle alleanze di Iberia, María Jesús López Solás, e Tiago Santos, direttore generale delle destinazioni Disney per Spagna e Portogallo. María Jesús López Solás ha sottolineato: “Siamo lieti di continuare a lavorare fianco a fianco affinché i nostri clienti (piccoli e meno piccoli) vivano la magia di Topolino e dei suoi amici dal momento in cui escono di casa. Vogliamo che la tua esperienza nei Parchi di Parigi e di Orlando o in una crociera Disney sia indimenticabile fin dall’inizio, a bordo degli aerei Iberia”. Da parte sua, Tiago Santos ha dichiarato: “Dopo diversi anni di collaborazione di successo, siamo lieti della firma di questo accordo, che mira a promuovere congiuntamente le tre destinazioni Disney più importanti per il mercato spagnolo”.

QATAR AIRWAYS OFFRE 15 kG DI FRANCHIGIA BAGAGLIO AGGIUNTIVA SUI VOLI TRA DOHA E JEDDAH PER IL RAMADAN – Qatar Airways offrirà gratuitamente una franchigia bagaglio extra di 15 kg ai passeggeri che volano da Doha a Jeddah e viceversa durante il mese sacro del Ramadan, in vigore dal 15 marzo al 10 aprile 2024. “Questa iniziativa riflette lo spirito generoso del Ramdan e facilita il viaggio sia per i visitatori che per i passeggeri che si recano nel Regno dell’Arabia Saudita per eseguire l’Umrah, soddisfacendo le loro esigenze specifiche durante questo periodo sacro. Consentendo bagagli aggiuntivi senza costi aggiuntivi, i passeggeri sulla rotta Doha-Jedda e viceversa possono ora portare con sé oggetti essenziali per il loro viaggio spirituale e portare regali per i loro cari. Rinomata per il suo impegno volto alla soddisfazione del cliente, Qatar Airways riconosce il significato spirituale di questo mese sacro e si impegna a offrire ai passeggeri esperienze di viaggio senza precedenti. La sette volte vincitrice dello Skytrax’s “World’s Best Airline” award invita i passeggeri di Doha e Jeddah a sperimentare la differenza con i suoi servizi di livello mondiale e le offerte ineguagliabili. Qatar Airways opera 35 voli settimanali per Jeddah a bordo della sua moderna flotta e attraverso il suo pluripremiato hub, l’Hamad International Airport. Inoltre, l’ampia rete della compagnia aerea copre 10 città dell’Arabia Saudita, tra cui AlUla, Dammam, Qassim, Jeddah, Medina, Neom, Riyadh, Tabuk, Taif e Yanbu”, afferma Qatar Airways.

L’F-35 PROGRAM RAGGIUNGE LA MILESTONE C / FULL RATE PRODUCTION – E’ stata approvata la Milestone C / Full Rate Production (MSC/FRP) dell’F-35 Lightning II aircraft, con la firma di un Acquisition Decision Memorandum (ADM) dopo un incontro con il Defense Acquisition Board (DAB). Con questo traguardo, il programma è ora ben posizionato per produrre e consegnare in modo efficiente la prossima generazione di aeromobili, per soddisfare le esigenze in evoluzione di partner e clienti. “Sono molto orgoglioso del nostro team e questo è un risultato enorme”, ha affermato il Lt. Gen. Mike Schmidt, Director and Program Executive Officer, F-35 Joint Program Office. “L’F-35 ha apportato miglioramenti significativi nell’ultimo decennio e saremo sempre spinti a migliorare continuamente la sostenibilità e l’interoperabilità. Inoltre, il Programma e le nostre persone possono ora concentrarsi sul futuro dell’F-35 invece che sul passato”. Il raggiungimento dell’MSC/FRP è importante per il programma e aiuta a convalidare le capacità dell’aereo per i partner presenti e futuri dell’F-35 enterprise. Ad oggi, oltre 990 velivoli F-35 sono stati consegnati a U.S. Services, F-35 Cooperative Program Partners e Foreign Military Sales customers (The Department of Defense – Lockheed Martin)