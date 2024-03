Volotea conquista le quattro stelle di Skytrax

Nuovi importanti riconoscimenti per Volotea: in seguito a un recente audit di Skytrax – la principale organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo – la compagnia aerea low-cost ha ottenuto una valutazione di quattro stelle per il 2024. Skytrax stila annualmente una classifica mondiale basata su diversi criteri, come la qualità e il servizio clienti, con valutazioni che vanno da 1 a 5 stelle.

“Dopo un’attenta analisi di tutti i servizi offerti dal vettore, questo audit sottolinea il costante impegno della compagnia nell’offrire un’esperienza cliente di alto livello in aree chiave, come i servizi a bordo, il catering, l’eccellente servizio del personale in volo e l’efficienza delle attività aeroportuali. Il rapporto evidenzia anche i progressi nella sicurezza in cabina e nella gestione a terra, oltre a una migliore esperienza di prenotazione sul sito web della compagnia, grazie a un processo ancora più intuitivo e user-friendly”, afferma Volotea.

Alex de Jesús, Chief Experience Officer di Volotea, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto questa valutazione da Skytrax. Si tratta di un risultato che riflette lo sforzo e l’impegno del nostro team, oltre alla fiducia e soddisfazione dei nostri passeggeri. Infatti, registriamo un tasso di raccomandazione del 90% da parte dei nostri clienti Megavolotea. In Volotea, ci impegniamo a migliorare ogni aspetto del viaggio, dalla prenotazione all’imbarco. Ma non vogliamo fermarci qui: siamo sempre alla ricerca di modi innovativi che ci consentono di perfezionare il nostro servizio, superando le aspettative dei nostri passeggeri”.

“La compagnia aggiunge questa valutazione agli importanti traguardi già ottenuti in questi anni, tra cui il riconoscimento da parte di Skytrax come “Best European Low-Cost Airline” nel 2023 – definito dai media di tutto il mondo come “l’Oscar dell’industria aeronautica”. Inoltre, proprio nelle scorse settimane, Volotea è stata premiata come “Europe’s Leading Low-Cost Airline” per il 2024 ai recenti World Travel Awards, un riconoscimento ricevuto anche nel 2021 e nel 2022, a conferma della qualità del servizio offerto nel panorama competitivo dei viaggi aerei low-cost”, conclude Volotea.

