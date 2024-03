IAE AG testa con successo il motore V2500 con 100% Sustainable Aviation Fuel

IAE International Aero Engines AG (IAE) ha annunciato di aver testato con successo il motore V2500 con 100% Sustainable Aviation Fuel presso la MTU Maintenance di Hannover, Germania. IAE è un consorzio multinazionale composto da Pratt & Whitney, un’azienda RTX, Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation e MTU Aero Engines AG. Il motore V2500 attualmente equipaggia gli aerei della famiglia Airbus A320ceo e l’Embraer C-390 Millenium.

“Questo test con 100% SAF dimostra che i motori V2500 possono continuare a contribuire a rendere l’aviazione più sostenibile nei decenni a venire”, ha affermato Kim Kinsley, president, IAE AG, and vice president, Mature Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Con quasi 3.000 aerei con motore V2500 in servizio oggi, IAE riconosce il nostro importante ruolo nel sostenere l’obiettivo del settore di raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050. Prevediamo che la maggior parte dei nostri otto IAE company shops saranno pronti a utilizzare SAF nelle loro operazioni nei prossimi anni”.

“Il test del motore V2500 è stato eseguito con 100% Hydroprocessed Esters and Fatty Acids Synthetic Paraffinic Kerosine (HEFA-SPK) fuel fornito da Neste. L’HEFA-SPK è prodotto mediante idrotrattamento di materie prime rinnovabili, come oli o grassi usati, in un aviation turbine fuel ed è un’importante alternativa sostenibile ai jet fuel convenzionali. Pratt & Whitney continua a collaborare strettamente con la Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) e ASTM International verso l’obiettivo di sviluppare specifiche future per 100% SAF“, afferma Pratt & Whitney.

“MTU Maintenance Hannover è la prima maintenance, repair and overhaul facility al mondo a eseguire un 100% SAF test su un V2500”, ha affermato Michael Schreyögg, Chief Program Officer, MTU Aero Engines. “Questo test dimostra il nostro impegno a sostenere un maggiore utilizzo di SAF sia in tutta la nostra rete che nel settore in generale. Rimaniamo impegnati a lavorare con IAE, fornitori e partner per garantire non solo che i nostri prodotti siano in grado di funzionare con SAF ma anche che la nostra maintenance, repair and overhaul infrastructure possa supportare tutti gli operatori e i proprietari con i loro SAF testing requirements”.

“Il motore V2500 offre il propulsion system più fuel-efficient della sua categoria, con un vantaggio fino al 3% in termini di consumo di carburante e di emissioni rispetto ai motori della generazione precedente, con conseguente notevole risparmio di carburante e minori emissioni, ed è approvato per il funzionamento con SAF blended fino a 50% con conventional Jet A and A-1 fuel. Il V2500 è un motore versatile, che equipaggia piattaforme commerciali, cargo e militari, con una storia di 35 anni di performance affidabili ed efficienti”, conclude il comunicato di Pratt & Whitney e MTU Aero Engines.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – MTU Aero Engines – Photo Credits: Pratt & Whitney – MTU Aero Engines)