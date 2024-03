LOT Polish Airlines vola a Tashkent

LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, ha iniziato le operazioni per Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan. “La compagnia di bandiera polacca opera questo nuovo servizio con moderni Boeing 737 MAX 8 in una configurazione di servizio a due classi (LOT Economy Class e LOT Premium Economy Class) ogni mercoledì, venerdì e domenica. A causa dell’elevata domanda su questa nuova rotta, nei mesi di aprile e maggio 2024 verrà temporaneamente aggiunto un quarto volo settimanale il martedì.

I voli partono da Varsavia alle 23:00 e arrivano nella città più grande dell’Uzbekistan, con oltre due milioni di abitanti, alle 7:55 ora locale del mattino successivo, dopo un volo di 5,55 ore. Al ritorno in Europa, l’aereo partirà da Tashkent alle 10:00 e atterrerà a Varsavia alle 13:35 ora locale, dopo 6,35 ore.

Oltre a Riyadh e Atene, Tashkent è un’altra nuova destinazione per LOT Polish Airlines. L’espansione fa parte della strategia di crescita della compagnia aerea, che mira ad aggiungere 20 nuove destinazioni alla rete di rotte entro il 2028″, afferma LOT Polish Airlines.

“Siamo entusiasti che Tashkent faccia ora parte della nostra rete di rotte globali. La città a nord della Grande Via della Seta è ugualmente importante per i viaggiatori d’affari e per i turisti, quindi i nostri passeggeri apprezzeranno anche l’opzione di volo in coincidenza senza problemi dall’Italia”, afferma Amit Ray, Director Italy, DACH Markets and India and Head of Global Corporate and Strategic Sales at LOT Polish Airlines.

“Esempi di viaggio a Tashkent:

Da Milano Malpensa (MXP)

Partenza da Milano-Malpensa alle 19:45, arrivo a Tashkent alle 7:55 del mattino successivo. Tempo di viaggio totale di 9,10 ore, inclusi 65 minuti di coincidenza a Varsavia.

Da Roma (FCO)

Partenza da Roma alle 19:40, arrivo a Tashkent alle 7:55 del mattino successivo. Tempo di viaggio totale di 9,15 ore, inclusi 60 minuti di coincidenza a Varsavia.

Da Venezia (VCE)

Partenza da Venezia alle 19:20, arrivo a Tashkent alle 7:55 del mattino successivo. Tempo di viaggio totale di 9,35 ore, inclusi 110 minuti di coincidenza a Varsavia”, conclude LOT Polish Airlines.

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: LOT Polish Airlines)