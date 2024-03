Volare, il programma di fidelizzazione di ITA Airways, si arricchisce con AVVENTURA, dedicato ai piccoli viaggiatori

Volare, il programma fedeltà di ITA Airways lancia AVVENTURA, il nuovo prodotto dedicato ai piccoli viaggiatori e alle loro famiglie. “I giovani viaggiatori di età compresa tra i 2 e i 16 anni non compiuti potranno iscriversi a Volare ed entrare automaticamente a far parte di AVVENTURA. Come per il programma dedicato agli adulti, anche i bambini e i ragazzi potranno accedere inizialmente al Club SMART per poi continuare a crescere, accumulando punti, ed entrare nei club superiori, PLUS, PREMIUM ed EXECUTIVE.

Con AVVENTURA il programma Volare diventa ancora più su misura estendendo la possibilità di diventare soci ai bambini e ai ragazzi che, fino ad oggi, potevano accedere solo a partire dai 16 anni di età.

Con il nuovo programma, Volare introduce anche la funzione “Crea una famiglia” e consente ai soci di trasferire punti Volare non qualificanti fino a un massimo di 100.000 in un anno tra i componenti di un gruppo selezionato. La famiglia dovrà essere creata collegando i profili Volare di minimo 1 adulto e 1 minore e un massimo di 2 adulti e 6 minori”, afferma ITA Airways.

“È con grande entusiasmo che presentiamo AVVENTURA, dedicato ai viaggiatori più giovani e che nasce per ampliare l’offerta del programma Volare. Si tratta infatti del terzo subprogram Volare, dopo quelli dedicati al mondo delle aziende e delle PMI”, afferma Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways & CEO Volare. “Il nostro sforzo è costante per cercare di offrire un prodotto su misura e personalizzato per tutti i soci, arrivati ad oltre 1,8 milioni in soli due anni e da oggi anche per i bambini e i ragazzi che insieme alle proprie famiglie scelgono la nostra compagnia per i propri viaggi”.

“Proprio come i soci del programma Volare, grazie al programma AVVENTURA anche i viaggiatori più giovani accumuleranno punti Volare con l’acquisto di voli venduti e operati da ITA Airways e usufruendo dei prodotti e servizi dei partner del programma Volare. Potranno inoltre utilizzare i punti Volare accumulati per acquistare biglietti per le destinazioni servite da ITA Airways in modalità Cash&Points o per beneficiare dei servizi dei partner del programma. I punti Volare qualificanti serviranno infine per avere accesso ai Club superiori e godere di tutti i vantaggi ad essi correlati.

Volare si è affidata all’agenzia Future Brand per disegnare l’identità visiva di AVVENTURA: uno stile illustrativo semplice e morbido, con elementi naturali che rappresentano cielo, terra e mare e che si fondono armoniosamente in un paesaggio fantastico. Questi elementi vengono poi riprodotti anche sulle tessere dei diversi club del programma AVVENTURA realizzate ad hoc per i più piccoli. Come i soci Volare, sulla base del tier di appartenenza, anche i bambini e i ragazzi possiederanno una tessera Volare AVVENTURA personale. Per i piccoli soci dei Club SMART, PLUS e PREMIUM la tessera sarà fruibile in formato digitale, coloro invece che raggiungeranno il Club EXECUTIVE riceveranno a casa la tessera in versione fisica accompagnata da un Welcome Kit“, prosegue ITA Airways.

“Nei prossimi mesi, Volare amplierà l’offerta dedicata ai più giovani collaborando con partner selezionati per garantire un maggior numero di servizi esclusivi e vantaggi dedicati ai piccoli soci del programma AVVENTURA e studiando prodotti ad hoc che possano soddisfare le loro esigenze.

Tutti i dettagli del programma AVVENTURA sono disponibili al link https://www.ita-airways.com/it_it/volare/avventura.html“, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)