Volotea inaugura le nuove rotte da Torino a Comiso e da Napoli ad Atene

Debutta oggi il collegamento tra Torino e Comiso

Volotea inaugura il nuovo collegamento da Torino alla volta di Comiso. “Da oggi, 21 marzo, si potrà volare verso lo scalo siciliano, con due frequenze alla settimana, ogni giovedì e domenica, per un’offerta complessiva di più di 16.000 posti in vendita e oltre 90 voli. Ma c’è di più. Infatti, a partire da oggi, viene riaperta anche la rotta da Torino verso Parigi Orly, sempre con frequenza bisettimanale, il lunedì e il giovedì.

Per il 2024 sono 8 le destinazioni disponibili dallo scalo piemontese: 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Comiso – novità 2024, Lampedusa, Napoli, Olbia e Palermo) e 1 in Francia (Parigi Orly)”, afferma Volotea.

“Siamo felici di inaugurare il collegamento alla volta di Comiso, che si aggiunge così alle destinazioni siciliane offerte da Volotea presso l’aeroporto di Torino”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Tutti i passeggeri piemontesi potranno pianificare le proprie vacanze nel sud della Sicilia, e allo stesso tempo, i viaggiatori in partenza da Comiso avranno l’occasione di raggiungere comodamente la città della Mole, alla scoperta dei suoi musei e palazzi storici”.

“Con il nuovo collegamento Torino-Comiso, frutto della proficua collaborazione con Volotea, si completa l’offerta voli per la Sicilia dal nostro scalo”, ha dichiarato Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport. “Grazie alla compagnia aerea e ai suoi voli in programma il giovedì e la domenica verrà infatti soddisfatta la domanda di quel segmento che sceglie le splendide località della Sicilia sud-orientale come meta turistica, anche solo per un weekend lungo. Senza naturalmente dimenticare tutti coloro che necessitano di spostarsi da e per il Piemonte verso quell’area per ragioni familiari, di studio o di lavoro a prezzi davvero competitivi”.

Da oggi con Volotea si vola da Napoli ad Atene

La Campania è di nuovo protagonista dei piani di sviluppo di Volotea, che inaugura oggi un nuovo volo dalla sua base di Napoli alla volta di Atene. Il collegamento è disponibile con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica.

“Lo scalo napoletano, così come tutta la regione, per Volotea è di fondamentale importanza, come dimostrano le 22 le destinazioni – 6 italiane e 16 internazionali – collegate dalla compagnia a Capodichino e i quasi 590 mila posti in vendita previsti per quest’anno. Non solo: Volotea è stata il primo vettore ad annunciare l’avvio delle operazioni dall’aeroporto di Salerno, con collegamenti per Cagliari, Nantes, Catania e Verona. Creando nuovi flussi turistici e sviluppando nuovo traffico aereo, la compagnia conferma ancora una volta il proprio impegno sul territorio e la consolidata collaborazione con la regione”, afferma Volotea.

“Ampliando la nostra offerta dall’aeroporto di Napoli confermiamo il ruolo strategico che riveste la Campania per il nostro business”, afferma Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Con il nuovo collegamento per Atene, i passeggeri in partenza da Capodichino potranno raggiungere comodamente e a prezzi sempre competitivi un’ampia scelta di destinazioni in Italia, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca. Allo stesso tempo, le nostre rotte, sia da Capodichino sia da Salerno, contribuiranno a incrementare il turismo incoming, a beneficio dell’economia napoletana e di tutta la regione”.

“Prima compagnia ad aver annunciato i primi voli da Salerno, Volotea si conferma un partner strategico per sviluppare e consolidare il traffico turistico della nostra regione, sia in ingresso che in uscita”, ha dichiarato Margherita Chiaramonte, Direttore Commercial Aviation di GESAC. “Volotea è anche la compagnia aerea che nel 2023 ha trasportato più passeggeri verso le isole greche e l’attivazione del nuovo volo per Atene amplia ulteriormente la scelta per una meta particolarmente attrattiva per gli appassionati di mare ed archeologia che, complessivamente, conta su ben 15 destinazioni insulari e peninsulari durante il periodo estivo, di cui 9 servite da Volotea”.

Sono 22 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Napoli: 6 in Italia (Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Atene – novità 2024, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante), 4 in Francia (Lione – Novità 2024, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Croazia (Spalato), e 1 in Danimarca (Aalborg).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)