News Brevi – 22.03.2024

SAAB RICEVE ORDINE PER STUDI SULLO SWEDISH FUTURE FIGHTER CONCEPT – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Materiel Administration (FMV) riguardante studi concettuali per future fighter systems. La durata del contratto è 2024-2025. Ciò include studi concettuali di manned and unmanned solutions in una system of system perspective, sviluppo tecnologico e dimostrazioni. Saab collaborerà strettamente con FMV, Swedish Armed Forces, Swedish Defence Research Agency, GKN Aerospace e altri partner industriali. “Saab è in una posizione forte e, avendo recentemente sviluppato Gripen E e GlobalEye, disponiamo della tecnologia avanzata e del know-how ingegneristico per portare avanti il future fighter concept. Ciò significa che continueremo a fornire soluzioni innovative per soddisfare le future esigenze operative delle forze armate svedesi e di altri clienti”, afferma Lars Tossman, head of Saab’s business area Aeronautics. Saab svilupperà ulteriormente collaborazioni con le parti interessate che lavorano con tecnologie emergenti e dirompenti, che svolgeranno un ruolo importante nei future combat aircraft systems. Saab esplorerà anche piattaforme di innovazione tra cui la Defense Innovation Initiative del governo svedese e il Defense Innovation Accelerator della NATO per il Nord Atlantico. Gli studi concettuali inclusi in questo contratto si svolgeranno parallelamente all’upgrade del Gripen C/D da parte di Saab e all’introduzione del Gripen E in Svezia e Brasile.

LE COMPAGNIE AEREE DEL GRUPPO SATA SUPERANO I 395 MILIONI DI EURO DI FATTURATO NEL 2023 – Nel 2023 le compagnie aeree del Gruppo SATA, Azores Airlines e SATA Air Açores, hanno ottenuto risultati di crescita molto consistenti per il secondo anno consecutivo, raggiungendo 2,4 milioni di passeggeri trasportati e oltre 28.400 voli. I ricavi hanno superato i 395 milioni di euro, mostrando un costante miglioramento dei risultati, nonostante le sfide in termini di costi. Per il secondo anno consecutivo Azores Airlines ha ottenuto il suo miglior anno di sempre in termini di passeggeri trasportati, +33% rispetto al 2022, raggiungendo 285,8 milioni di euro di ricavi (+35% rispetto al 2022). L’EBITDA positivo di 21,6 milioni di euro, 4 volte superiore rispetto al 2022, riflette la continua performance operativa favorevole della compagnia aerea. SATA Air Açores ha realizzato il suo anno più redditizio di sempre, con un fatturato di 109,5 milioni di euro e un EBITDA di 11,4 milioni di euro. La compagnia aerea ha effettuato 1.423 voli interinsulari in più rispetto al 2022, per un totale di 18.737 voli. Il numero dei passeggeri trasportati ha raggiunto i 952.000, con una crescita del 14% rispetto all’anno precedente. Nel settembre 2023 la compagnia aerea ha concluso il contratto di finanziamento con J.P. Morgan (60 milioni di euro), che ha consentito un risparmio di circa 18 milioni di euro entro il 2026.

NUOVO TEST DI SUCCESSO PER IL RAYTHEON LTAMDS – Raytheon, una società di RTX, ha annunciato che il suo Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, LTAMDS, continua a progredire attraverso l’U.S. Army test program, con un altro successful live-fire event. I leader militari di sette nazioni erano sul posto per testimoniare in prima persona le capacità e le performance del radar. Questa è stata la quarta live-fire demonstration per l’avanzato radar a 360 gradi noto come LTAMDS. La serie di esercitazioni, sempre più complesse, dimostrano efficacemente le prestazioni del radar e l’integrazione con l’Integrated Battle Command System, o IBCS. Per quest’ultimo test è stato lanciato un cruise missile surrogate, che volava ad alta quota, ad alta velocità e a lungo raggio in un ambiente operativo. LTAMDS ha acquisito e tracciato il bersaglio, ha trasmesso i dati di tracciamento a IBCS e LTAMDS ha guidato un PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) missile per intercettarlo. Sei radar LTAMDS stanno attualmente procedendo verso l’integrazione completa. Nel 2024 proseguiranno i test, fino a mettere in campo una 360-degree, full sector capability entro l’anno solare. LTAMDS è il next generation air and missile defense radar per l’U.S. Army.

RAYTHEON SI AGGIUDICA UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PATRIOT AIR AND MISSILE DEFENSE SYSTEMS ALLA GERMANIA – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto da 1,2 miliardi di dollari per fornire alla Germania Patriot® air and missile defense systems. Questi sistemi potenzieranno la air defense infrastructure esistente della Germania con ulteriori equipaggiamenti Patriot. L’ambito del contratto comprende Patriot Configuration 3+ radars, launchers, command and control stations, associated spares and support. Le performance comprovate di Patriot continuano a dimostrare la sua efficacia contro le minacce più avanzate e complesse. “Questo contratto riflette l’enfasi globale sulle advanced air and missile defense capabilities e la ferma fiducia in Patriot”, ha affermato Tom Laliberty, president of Land and Air Defense Systems at Raytheon. “Con questa espansione, la Germania non solo modernizzerà la propria significativa air defense, ma migliorerà la sua interoperabilità con gli alleati e rafforzerà ulteriormente una core NATO mission”. Patriot è l’unica combat-proven ground-based air and missile defense capability disponibile al mondo per contrastare long-range cruise missiles, tactical ballistic missiles e l’intero spettro di air-breathing threats. Attraverso gli investimenti di tutte le nazioni partner di Patriot, la tecnologia viene continuamente aggiornata, testata e aggiornata.

AERONAUTICA MILITARE: CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA FONDAZIONE CARNEGIE – Venerdì 22 marzo, presso il Viminale, il Generale di Squadra Aerea Giandomenico Taricco, Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma (COMAER) ha partecipato, in rappresentanza della Forza Armata, alla cerimonia di premiazione della fondazione Carnegie per gli atti di eroismo. Nell’occasione l’Aeronautica Militare ha avuto il privilegio di vedere tra i premiati un proprio Ufficiale, il Tenente Colonnello Paolo Candreva, insignito della Medaglia d’argento. A consegnare il riconoscimento il Comandante del COMAER, Generale Taricco che nel suo discorso ha voluto sottolineare come il giuramento fatto da ogni militare all’atto dell’arruolamento sia tra le prove più evidenti del come tener fede al giuramento prestato e oggi, a testimoniarlo, è quanto fatto dal Tenente Colonnello Paolo Candreva, che il giorno 27 giugno 2021, lungo la provinciale Maruggio-Avetrana (TA), interveniva prontamente in occasione di un incidente stradale. Presenti alla cerimonia anche Maria Teresa Sempreviva, Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, Gaetano Melini, Presidente della Fondazione Carnegie e i consiglieri della Fondazione, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco, Presidente della Commissione Permanente d’avanzamento della Guardia di Finanza, il Generale di Corpo d’Armata Mario Cinque, Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri e il Prefetto Vittorio Rizzi, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. La Fondazione Carnegie è un Ente Morale istituito presso il Ministero dell’Interno nel 1911 allo scopo di premiare gli atti di eroismo compiuti da uomini e donne in operazioni di pace nel territorio nazionale per mezzo del fondo elargito dal filantropo americano di origini scozzesi Andrew Carnegie (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA COMPLETA IL CLOSING DI SENIOR SECURED CREDIT FACILITIES DA U.S.$ 2,15 MILIARDI – Air Canada ha annunciato di aver completato il closing di senior secured credit facilities da 2,15 miliardi di dollari USA, costituite da un term loan B da 1,175 miliardi di dollari USA con scadenza nel 2031 e una revolving credit facility di 975 milioni di dollari USA, con scadenza nel 2029. I proventi lordi complessivi del prestito a termine, insieme alla liquidità del bilancio di Air Canada pari a 1,09 miliardi di dollari, verranno utilizzati per rifinanziare tutto l’indebitamento di Air Canada in essere nell’ambito del term loan B di 2,265 miliardi di dollari USA esistente, con scadenza nel 2028. Contemporaneamente al closing delle senior secured credit facilities, Air Canada ha anche terminato la sua revolving credit facility di 200 milioni di dollari canadesi non utilizzata con scadenza nel 2026.

EASYJET ISPIRA LA PROSSIMA GENRAZIONE DI AVIATORI A GLASGOW – easyJet ha accolto gli studenti della Bearsden Primary School di Glasgow per fornire approfondimenti sul settore dei viaggi e dell’aviazione, per ispirare più giovani a scoprire le opportunità di lavoro nel settore. La compagnia aerea ha ospitato quasi 30 studenti della Primary 7, Bearsden Primary School presso la sua base di Glasgow, dove agli studenti è stata fornita una visione di prima mano di ciò che serve per fornire il miglior servizio ai passeggeri, con piloti, equipaggi di cabina e ingegneri di easyJet. Gli studenti hanno anche avuto un’idea dell’ambiente di una compagnia aerea dal vivo andando dietro le quinte del terminal dell’aeroporto di Glasgow ed esplorando in prima persona l’ufficio di un pilota: il cockpit di un A320 easyJet. Gli studenti hanno anche incontrato la squadra dei vigili del fuoco dell’aeroporto, dove hanno visto alcune attrezzature antincendio in funzione. Mike Leslie, easyJet Base Captain, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver portato gli studenti della Bearsden Primary School dietro le quinte, non solo per offrire una giornata unica ed emozionante, ma anche una giornata che speriamo possa ispirare la prossima generazione di piloti, personale di cabina e ingegneri”. L’iniziativa fa parte del lavoro in corso della compagnia aerea per ispirare la prossima generazione di aviatori e per guidare una comunità più diversificata all’interno della compagnia aerea e dell’industria aeronautica nel suo insieme. easyJet affronta questa sfida del settore da diversi anni attraverso iniziative tra cui campagne di reclutamento, il suo pilot school visits programme e la Summer Flight dello scorso anno. Dal 2016 il Pilot School Visits programme della compagnia aerea ha visto i piloti visitare centinaia di scuole su e giù per il paese affinché i giovani imparino di più sulla carriera di pilota, con l’obiettivo inoltre di incoraggiare più ragazze a diventare pilota di linea.

KLM: STATEMENT SULLA COMUNICAZIONE RIGUARDO LA SOSTENIBILITA’ – KLM informa: “La nostra comunicazione sulla sostenibilità deve essere onesta e trasparente. Abbiamo già compiuto passi importanti in questo senso e ormai da tempo non utilizziamo più le 19 espressioni che erano al centro di questo caso. Siamo lieti che la corte abbia stabilito che possiamo continuare a comunicare con i nostri clienti e partner sul nostro approccio per rendere l’aviazione più sostenibile. Impariamo continuamente come possiamo includerli al meglio in questo. Riteniamo che la consapevolezza e la comunicazione sugli obiettivi, sulle attività e sui dilemmi della sostenibilità siano essenziali. In questo modo raggiungiamo governi, fuel suppliers, knowledge institutions, NGO, produttori di aeromobili e clienti, tutti soggetti necessari per rendere il volo meno inquinante. È positivo che la corte ci dia maggiore chiarezza su ciò che è possibile fare e su come possiamo continuare a comunicare il nostro approccio e le nostre attività in modo trasparente e onesto”.

UNITED RENDE PIU’ FACILE CONDIVIDERE LE MIGLIA CON FAMILIARI E AMICI – United informa: “Giusto in tempo per la pianificazione dei viaggi estivi, United ha lanciato oggi il pooling delle miglia MileagePlus: un nuovo modo per i membri MileagePlus di combinare le proprie miglia in un conto congiunto. Disponibile su United.com, gruppi fino a cinque membri possono ora condividere e riscattare miglia in un account collegato. United consente a qualsiasi membro MileagePlus, siano essi parenti o amici, di essere in pool con altri membri. United è la prima e unica grande compagnia aerea statunitense a offrire questa funzionalità”. “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per offrire il massimo valore a tutti i nostri membri fedeltà e siamo orgogliosi di essere la prima grande compagnia aerea statunitense a consentire ai nostri membri di condividere le loro miglia con i loro cari e amici”, ha affermato Luc Bondar, Chief Operating Officer of MileagePlus. “Il pooling delle miglia MileagePlus rafforza ulteriormente la posizione di United come leader nei viaggi di famiglia e di gruppo e offre ai nostri membri maggiore flessibilità nell’utilizzo delle loro miglia, rendendo più semplice connettersi alle destinazioni e ai momenti che contano di più, con le persone che contano di più”. “Il MileagePlus miles pooling è ora disponibile per tutti i membri MileagePlus accedendo al proprio account su United.com. Qualsiasi membro MileagePlus di età superiore a 18 anni può diventare il leader del pool e creare un pool gratuitamente quando accede al proprio account su United.com. Il programma MileagePlus offre molti modi per guadagnare e utilizzare miglia. I membri guadagnano miglia che non scadono mai con ogni volo acquistato, spendendo sulla United Family of Cards di Chase, effettuando acquisti su MileagePlus ShoppingSM e altro ancora. I membri possono scegliere di coprire completamente un viaggio con le loro miglia MileagePlus o utilizzare una combinazione di denaro e miglia per risparmiare sul costo del loro prossimo volo”, conclude United.