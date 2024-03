Più voli per Varsavia e oltre: LOT Polish Airlines continua a crescere in Italia

LOT Polish Airlines informa: “L’Italia è stata una vera storia di successo per LOT Polish Airlines. Nell’ottobre 2023, la compagnia aerea membro di Star Alliance ha – oltre alle sue operazioni esistenti da Milano Malpensa e Venezia – lanciato un nuovo servizio tra Roma Fiumicino e l’aeroporto Chopin di Varsavia con sette voli a settimana. Sulla base della forte domanda proveniente dall’Italia, LOT Polish Airlines aggiunge ora quattro voli aggiuntivi a settimana aumentando la capacità a undici servizi settimanali non-stop”.

“Apprezziamo il grande supporto B2B del settore turistico da parte del mercato italiano in merito al lancio della rotta tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e l’aeroporto Chopin di Varsavia nell’ottobre 2023. In base alla domanda, siamo lieti di aumentare da ora la nostra frequenza da sette a undici voli settimanali diretti, collegando le due capitali”, spiega Amit Ray, Director Italy, DACH Markets and India and Head of Global Corporate and Strategic Sales at LOT Polish Airlines. “La Polonia è diventata un mercato di destinazione molto popolare sia per i viaggiatori internazionali leisure che per quelli business. Inoltre, osserviamo un numero crescente di viaggiatori originari dell’Italia che apprezzano un’esperienza di trasferimento senza problemi tramite l’aeroporto Chopin di Varsavia. Successivamente, abbiamo programmato i nostri voli da Roma a Varsavia in modo che i nostri passeggeri possano comodamente trasferirsi sui voli successivi per il Nord America e l’Asia, inclusa la nuova rotta per Tashkent, l’Europa centrale e orientale, nonché verso destinazioni domestiche in Polonia”.

LOT Polish Airlines ora opera 11 volte a settimana da Roma Fiumicino a Varsavia Chopin come segue:

Volo LO 302 – Lunedì, martedì, giovedì e venerdì, partenza alle 10:25, arrivo a Varsavia alle 12:45. Per questo servizio LOT Polish Airlines offre voli in coincidenza per gli Stati Baltici, l’India e il Nord America, con un breve tempo di transito a Varsavia.

Volo LO 304- Tutti i giorni dal lunedì alla domenica; partenza alle 19:40, arrivo a Varsavia alle 22:00. Per questo servizio LOT Polish Airlines offre voli in coincidenza, ad es. voli domestici in Polonia, Tashkent, Baku e Tokyo, con un breve tempo di transito a Varsavia.

“Esempi di orari LOT Polish Airlines da Roma Fiumicino:



Toronto

Partenza da Roma alle 10:25, arrivo a Toronto alle 17:20 ora locale – 12:55 ore di viaggio totale, inclusi 80 minuti di coincidenza a Varsavia.

Vilnius

Partenza da Roma alle 10:25, arrivo a Vilnius alle 16:20 ora locale – 4:55 ore di viaggio totale, inclusi 90 minuti di coincidenza a Varsavia.

Mumbai

Partenza da Roma alle 10:25, arrivo a Mumbai alle 2:35 ora locale (+1) – 12:40 ore di viaggio totale, incluse 2:30 ore di coincidenza a Varsavia.

Katowice

Partenza da Roma alle 19:40, arrivo a Katowice alle 23:25 ora locale – 3:45 ore di viaggio totale, inclusi 35 minuti di coincidenza a Varsavia.

Tokio

Partenza da Roma alle 19:40, arrivo a Tokyo alle 18:35 ora locale (+1) – 15:55 ore di viaggio totale, inclusi 50 minuti di coincidenza a Varsavia.

Taskent

Partenza da Roma alle 19:40, arrivo a Tashkent alle 7:55 ora locale del mattino successivo – 9:15 ore di viaggio totale, inclusi 60 minuti di coincidenza a Varsavia.

Baku

Partenza da Roma alle 19:40, arrivo a Baku alle 5:10 ora locale del mattino successivo – 7:30 ore di viaggio totale, inclusi 60 minuti di coincidenza a Varsavia“, conclude LOT Polish Airlines.

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: LOT Polish Airlines)