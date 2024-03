News Brevi – 26.03.2024

AIRGEST: GRAVI DANNI ALL’AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI PER IL FORTE VENTO, LA STRUTTURA RESTA OPERATIVA – Airgest informa: “Un forte vento si è abbattuto questa notte sull’aeroporto di Trapani Birgi. Il forte vento, con raffiche che superavano i 150 km/h, ha divelto alcune coperture in lamiera, della segnaletica verticale, alcuni mezzi e anche degli alberi. I manutentori di Airgest stanno lavorando da ore per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo. Grazie alla collaborazione di Vigili del fuoco e polizia, si stanno creando dei percorsi per superare gli ostacoli e poter garantire i voli in partenza, già da questa mattina. La società di gestione del Vincenzo Florio invita, pertanto, i passeggeri a recarsi al terminal con largo anticipo per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti dallo scalo e di rispettare i percorsi alternativi, per entrare e uscire dall’aeroporto, definiti per consentire un sicuro raggiungimento della struttura”. “Ci scusiamo anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi, che ci impegniamo a ridurre al minimo possibile. Stiamo lavorando affinché questo incidente non intralci le regolari attività durante il picco di traffico pasquale”, ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra.

AEROPORTO DI BOLOGNA: PROROGATE FINO AL 26 OTTOBRE LE MISURE IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE PISTE PER RIDUZIONE DEL TRAFFICO NOTTURNO SULLA CITTA’ – L’Aeroporto di Bologna comunica: “Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna informa che, considerati gli esiti della Commissione aeroportuale antirumore del 14 febbraio scorso, il Direttore della Direzione Territoriale Emilia-Romagna ENAC, con Ordinanza N. 3/2024, ha prorogato fino al 26 ottobre 2024 l’Ordinanza del 14 giugno 2023, già prorogata il 26 ottobre 2023 e finalizzata alla riduzione del traffico notturno sulla città di Bologna nella fascia oraria dalle 23.00 alle 6.00. Ciò, valutati i positivi risultati delle misure per l’abbattimento degli impatti di sorvolo notturno sulla città, e sempre fatte salvo necessità imprescindibili legate alla sicurezza e alla safety delle operazioni di volo”.

AIR CANADA PUBBLICA IL SUO ANNUAL REPORT, EVIDENZIANDO GLI OTTIMI RISULTATI NEL 2023 – Air Canada ha pubblicato il suo 2023 Annual Report, in cui evidenzia i risultati ottenuti durante l’anno. Oltre agli ottimi risultati finanziari, compresi ricavi annuali record, la compagnia ha compiuto progressi su iniziative strategiche chiave. Il report è disponibile nella Investor Relations section su www.aircanada.com. “Air Canada ha ottenuto ottimi risultati nel 2023. Abbiamo raggiunto i principali obiettivi finanziari e avanzato o superato la maggior parte dei nostri obiettivi strategici e operativi per l’anno, dimostrando la nostra capacità di operare in modo coerente”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. “Abbiamo continuato a rinnovare la nostra flotta con aerei più confortevoli e a basso consumo di carburante, abbiamo ampliato la nostra rete e i nostri prodotti per offrire più scelta e convenienza ai nostri clienti. Abbiamo portato avanti i nostri Environmental, Social and Governance programs attraverso le nostre sustainability, equity and accessibility activities e abbiamo sostenuto le comunità che serviamo, anche fornendo migliaia di opportunità di lavoro. Air Canada ha una solida base su cui costruire e una visione chiara per il futuro come leader nel settore dell’aviazione globale che collega il Canada al mondo e come partner di fiducia per tutti i nostri stakeholder. Ringrazio i nostri clienti per la loro lealtà, i nostri 39.000 dipendenti per il loro duro lavoro e la dedizione a operazioni sicure e i nostri investitori per il loro supporto durante tutto l’anno”. Tra i suoi principali risultati, nel 2023 Air Canada ha trasportato in sicurezza 46 milioni di passeggeri, con full year operating income di 2,3 miliardi di dollari e un record operating revenue di 21,8 miliardi di dollari. L’adjusted EBITDA è più che raddoppiato, raggiungendo quasi 4 miliardi di dollari. Air Canada ha lanciato 14 nuove rotte, per servire 188 destinazioni dirette. A sostegno del continuo rinnovamento della flotta e dell’espansione della rete, ha acquistato 18 Boeing 787-10 Dreamliner e cinque Boeing 737 MAX-8 a basso consumo di carburante per consegne future. Ha assunto 8.000 persone durante l’anno, portando il numero totale dei dipendenti a circa 39.000.

LA NUOVA AUDI Q8 ELETTRICA DEBUTTA ALL’AEROPORTO DI CUNEO – All’Aeroporto di Cuneo l’agibilità aeroportuale prende una nuova direzione, quella della sostenibilità, con l’arrivo, in dotazione temporanea, della moderna vettura Audi Q8 elettrica. Questa partnership innovativa tra Audi Zentrum Cuneo e Cuneo Airport sottolinea l’impegno comune verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica, offrendo una mobilità efficiente e a emissioni zero per soddisfare le esigenze delle operazioni aeroportuali. La nuova era della mobilità sostenibile atterra all’Aeroporto di Cuneo grazie a questo veicolo di ultima generazione, 100% elettrico e silenzioso, vestito con la livrea aeroportuale per la durata della dotazione. La partnership tra la filiale cuneese di Audi Zentrum e Cuneo Airport non si ferma qui: nel corso del 2024, le due realtà collaboreranno per eventi speciali e altre iniziative, mirando a migliorare l’esperienza complessiva presso l’Aeroporto di Cuneo.

SAS: REPORT OPERATIVI MENSILI PER IL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti presenteranno operating reports mensili, contenenti alcune informazioni finanziarie per il periodo dal 1° novembre 2023 al 29 febbraio 2024, presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare mensilmente alla Corte relazioni operative. Le informazioni finanziarie contenute nelle relazioni operative mensili includono voci quali posizione di cassa, attività, passività, entrate, profitti e perdite per il mese precedente. SAS annuncia quindi alcuni dati finanziari consolidati per SAS Group al 29 febbraio 2024. Dal primo novembre 2023 al 29 febbraio 2024, revenue pari a 11.784 mSEK (US$ 1,140 miliardi), net income per il periodo -2.275 mSEK (US$ -220 milioni)”.

L’U.S. AIR FORCE SELEZIONA LOCKHEED MARTIN PER L’ADDESTRAMENTO DEGLI AIRCREW CONTRO ADVERSARIAL THREATS – L’U.S. Air Force Advanced Range Threat System Variant 3 (ARTS-V3) program office ha assegnato a Lockheed Martin un contratto iniziale da 276 milioni di dollari, che include opzioni di produzione, per sviluppare e produrre il Variable Aperture Digital Radar (VADR) system. Il VADR sfrutterà sia X-band che C-band radars per addestrare gli aircrew contro advanced adversarial threats. “ARTS-V3 migliora la nostra linea di prodotti e dimostra che continuiamo a essere all’avanguardia nelle capacità radar di prossima generazione”, ha affermato Chandra Marshall, vice president of Lockheed Martin Radar and Sensor Systems. “La nostra tecnologia radar contribuisce direttamente alla forza complessiva delle forze armate statunitensi. Continua ad essere la nostra massima priorità concentrarsi sulla 21st Century Security, incluso il training delle nostre truppe con i sistemi più avanzati”. Il VADR system è un software-defined sensor che può essere riprogrammato per emulare diversi sistemi avversari e training events. Sarà relizzato utilizzando il Distributed Digital Active Electronically Scanned Array (AESA), sfruttando la commonality con altri radar chiave nel Lockheed Martin portfolio.

ROLLS-ROYCE ACCOGLIE CON FAVORE L’ANNUNCIO DELL’IMPEGNO DEL REGNO UNITO A FAVORE DELLA CRESCITA NUCLEARE – Rolls-Royce ha accolto oggi con favore l’annuncio da parte del governo britannico di un impegno nazionale per garantire il futuro della fiorente defence and civil nuclear industry, con un pacchetto di investimenti in competenze e posti di lavoro. Inoltre, Rolls-Royce ha accolto con favore il lancio del Defense Nuclear Enterprise Command Paper, annunciato contemporaneamente. Si tratta di una dichiarazione completa e approfondita riguardo UK nuclear policy and programmes e, per la prima volta, definisce l’intera portata della UK’s defence nuclear activity. Rolls-Royce sta svolgendo un ruolo fondamentale nel sostenere la crescita della nuclear industry, per potenziare le competenze nucleari nel Regno Unito. Per soddisfare la crescita della domanda da parte della Royal Navy, che include gli AUKUS delivery commitments, si prevede di raddoppiare le dimensioni del sito Rolls-Royce Submarines a Raynesway, Derby, creando oltre 1.000 posti di lavoro altamente qualificati. Per supportare la preparazione per AUKUS e per soddisfare gli ulteriori impegni nei confronti dell’UK Ministry of Defence (MOD), Rolls-Royce ha anche annunciato l’apertura di due uffici satellite a Glasgow e Cardiff. Le località sono state selezionate per favorire l’accesso ai pool di talenti qualificati in entrambe le regioni, con la creazione di oltre 100 posti di lavoro in ciascuna città. Per garantire ulteriormente una pipeline costante di futuri talenti nel settore, Rolls-Royce ha aperto una nuova Nuclear Skills Academy a Derby nel 2022. Rolls-Royce è anche in prima linea nello sviluppo e nell’innovazione. Il Novel Nuclear team sta guardando al futuro per nuove tecnologie rivoluzionarie, tra cui la fornitura di power systems affidabili con durate estremamente lunghe e micro-reactors come self-contained and power dense solution nello spazio e sulla terra.

SAAB RICEVE UN ORDINE DALLA NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY – Saab ha ricevuto un ordine per il multi-role weapon system Carl-Gustaf® dalla NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Il valore dell’ordine è di circa 60 milioni di euro (700 milioni di corone svedesi) e il periodo contrattuale è 2024-2027. L’ordine viene effettuato per conto di quattro paesi membri della NATO nell’ambito di un accordo quadro tra Saab e NSPA riguardante Carl-Gustaf, comprese munizioni ed equipaggiamenti. “Siamo onorati che la NSPA abbia scelto ancora una volta il nostro affidabile ed efficace Carl-Gustaf system”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics.

COLLINS AEROSPACE COLLABORA PER COMMUNITY SOLAR PROJECT A PORTLAND – Collins Aerospace, un’azienda RTX, e Common Energy, leading community solar provider, hanno annunciato una partnership per supportare un portafoglio di quattro nuovi community solar projects in tutta la greater Portland area. Nel complesso, i progetti hanno una capacità di 12 megawatt e genereranno 17 milioni di kilowattora di energia pulita ogni anno. L’elettricità pulita derivante dai progetti fluirà direttamente nella rete elettrica e sostituirà la produzione di combustibili fossili, riducendo così le emissioni di carbonio e a beneficio della più ampia comunità di Portland. I progetti saranno di proprietà e gestiti da Luminace, una consociata interamente controllata da Brookfield Renewables. “Nell’ambito del nostro piano d’azione per migliorare la sostenibilità delle nostre attività produttive, Collins sta lavorando per ridurre le emissioni di gas serra nei suoi siti”, ha affermato Craig Brown, Wilsonville site leader for Collins. “Attraverso questa collaborazione con Common Energy e Luminace, ridurremo le emissioni annuali di carbonio del nostro stabilimento di Wilsonville di oltre 1.000 tonnellate. Inoltre, più dell’80% del consumo elettrico annuale della struttura sarà ora allocato da community solar projects”.