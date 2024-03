United diventa la prima compagnia aerea ad aggiungere nuove cappelliere più grandi agli Embraer E175

United Airlines ha annunciato oggi che sta installando nuovi overhead bins più grandi sulla sua flotta Embraer E175 operata da Skywest, che forniranno più spazio a bordo per i carry-on bags dei passeggeri. “Queste nuove cappelliere saranno disponibili su 50 aerei con configurazione da 76 posti entro la fine di quest’anno. United potrebbe espandere l’offerta per gli E175 larger overhead bins a più di 150 aeromobili entro la fine del 2026.

United è la prima compagnia aerea a offrire queste cappelliere più grandi sugli aerei E175 e stima che questa mossa quasi eliminerà la necessità per un milione di passeggeri all’anno di registrare i bagagli su oltre 150.000 voli con E175.

United sta migliorando l’esperienza dei passeggeri aggiungendo larger overhead bins sulla flotta Embraer E175 per aumentare la comodità dei clienti e migliorare l’efficienza operativa. Le nuove cappelliere potranno ospitare fino a 29 bagagli a mano aggiuntivi sui regional jets, ovvero un aumento dell’80% dello spazio”, afferma United.

“L’opinione dei clienti nei confronti delle nuove cappelliere e degli interni esclusivi è stata estremamente positiva. Contribuendo a eliminare la necessità di consegnare i bagagli al gate, stiamo assistendo ad un aumento della soddisfazione al gate e all’imbarco”, ha affermato Linda Jojo, Chief Customer Officer, United. “Questo è solo l’ultimo modo in cui stiamo lavorando per creare un’esperienza leader del settore per tutti i nostri clienti, sia che si trovino su un volo internazionale o su un volo regionale”.

“United ora ha più di 200 mainline aircraft dotati di cappelliere abbastanza grandi da contenere il bagaglio a mano di ogni passeggero e sta retrofittando la sua domestic narrowbody fleet. I nuovi overhead bins nella regional fleet forniranno ai clienti una connecting experience senza soluzione di continuità. Ogni aereo E175 dotato di queste cappelliere avrà anche cartelli in braille e tattili che migliorano l’accessibilità, parte di un’iniziativa più ampia annunciata dalla compagnia aerea nel 2023.

United Airlines e United Express operano una media di oltre 4.000 voli al giorno verso oltre 350 aeroporti in 6 continenti. SkyWest è il più grande operatore E175 al mondo e vola con oltre 700 partenze giornaliere verso più di 140 destinazioni come United Express. Nel 2023 United è diventata la compagnia aerea più grande del mondo in termini di seat-miles, trasportando oltre 150 milioni di passeggeri”, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines)