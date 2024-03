Emirates aggiunge il SAF sui voli da Amsterdam Schiphol

Emirates ha avviato questo mese l’attivazione del suo fuel agreement con Neste all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Oltre 2 milioni di galloni di blended SAF verranno immessi nel fuelling system di Schiphol Airport nel corso del 2024.

“La compagnia aerea monitorerà la fornitura di SAF nei sistemi di rifornimento e i benefici ambientali utilizzando standard industry accounting methodologies. La partnership di Emirates con Neste, annunciata alla fine dello scorso anno, rappresenta uno dei maggiori volumi di SAF che la compagnia aerea abbia acquistato fino ad oggi.

Una volta rifornito completamente l’Amsterdam Schiphol fuelling system, il blended SAF sarà composto da oltre 700.000 galloni di SAF puro. La compagnia aerea sta inoltre collaborando con Neste per fornire nei prossimi mesi SAF ai fuelling systems di Singapore Changi Airport“, afferma Emirates.

Adel Al Redha, Deputy President and Chief Operations Officer, Emirates, ha dichiarato: “Collaborare con partner impegnati come Neste è uno dei passi pratici che stiamo adottando per ridurre le nostre emissioni ed è una pietra miliare importantissima nel nostro percorso di sostenibilità come compagnia aerea. Forti partnership come questa, soprattutto nei principali hub come Amsterdam, gettano le basi per come possiamo lavorare con partner e aeroporti per aumentare l’accesso e la disponibilità di SAF attraverso la nostra rete”.

Alexander Kueper, Vice President Renewable Aviation, Neste, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di supportare Emirates nel loro percorso verso la sostenibilità. Il SAF è una soluzione disponibile per ridurre le emissioni di gas serra derivanti dai viaggi aerei ed è entusiasmante che Emirates abbia iniziato a utilizzare il nostro Neste MY Sustainable Aviation Fuel presso Amsterdam Airport Schiphol. È anche un ottimo esempio di come stiamo lavorando insieme ai partner per accelerare l’utilizzo di SAF e attendiamo con impazienza i prossimi passi della nostra cooperazione”.

“Il SAF utilizzato nell’ambito di questo accordo può essere inserito in sicurezza nei motori esistenti e nelle infrastrutture di rifornimento aeroportuale e, in forma pura, riduce le emissioni di carbonio del ciclo di vita fino all’80% rispetto all’utilizzo del jet fuel convenzionale.

Il primo volo di Emirates alimentato da SAF miscelato con jet fuel ha avuto luogo nel 2017 da Chicago. La compagnia aerea attualmente opera voli da Parigi, Lione e Oslo con SAF. Nell’ottobre dello scorso anno, Emirates, con il supporto dei partner, ha integrato il SAF anche nei Dubai Airport fuelling systems, assegnando il SAF a una serie di voli, incluso un volo per Sydney.

All’inizio di quest’anno la compagnia aerea è diventata la prima compagnia aerea internazionale ad aderire al Solent Cluster nel Regno Unito, un’iniziativa incentrata su investimenti a basse emissioni di carbonio con il potenziale di creare un Sustainable Aviation Fuel (SAF) plant in grado di produrre fino a 200.000 tonnellate all’anno se operativo entro il 2032″, prosegue Emirates.

“Emirates contribuisce inoltre attivamente a una serie di gruppi di lavoro dell’industria e del governo degli Emirati Arabi Uniti ed è in costante dialogo con una serie di parti interessate per aiutare a scalare la produzione e la fornitura di SAF. La compagnia aerea, insieme alla GCAA degli Emirati Arabi Uniti, ha svolto attivamente un ruolo nello sviluppo della UAE’s power-to-liquid (PtL) fuels roadmap, guidata dall’UAE Ministry of Energy and Infrastructure e dal World Economic Forum, oltre a contribuire all’UAE’s National Sustainable Aviation Fuel Roadmap, che mira a trasformare gli Emirati Arabi Uniti in un hub regionale per alternative aviation fuels, con l’ambizione di produrre 700 milioni di litri di SAF entro il 2030.

Unendo entità che operano nel settore dell’aviazione, del governo, della regolamentazione, del mondo accademico, della produzione di carburante e della catena del valore dei produttori, Emirates è un partecipante fondatore dell’UAE research consortium Air-CRAFT, focalizzato sullo sviluppo, la produzione e lo scaling delle sustainable aviation fuel (SAF) technologies per l’industria”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)