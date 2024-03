Lufthansa e Verdi concordano il nuovo contratto collettivo di lavoro per il ground staff

Lufthansa e il sindacato Verdi hanno concordato un nuovo contratto collettivo salariale per i circa 20.000 ground staff di Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo e altre società. “L’accordo prevede aumenti salariali di circa il 12,5% in due fasi. Lufthansa e Verdi hanno così raggiunto un accordo nell’ambito del processo arbitrale con il Thuringia’s Minister President, Bodo Ramelow e il Dr. Frank-Jürgen Weise, ex head of the Federal Employment Agency, e hanno risolto la disputa salariale in corso fin dall’inizio dell’anno”, afferma Lufthansa.

Il Dr. Michael Niggemann, Chief Human Resources Officer and Labor Director of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Siamo molto lieti di essere arrivati ad un compromesso insieme e i miei ringraziamenti espliciti vanno anche ai due arbitri. Le ultime settimane hanno richiesto molto sia ai nostri ospiti che ai nostri colleghi. L’accordo che è stato raggiunto ora è quindi una buona notizia, i nostri dipendenti beneficeranno di aumenti salariali significativi e sostenibili: sappiamo cosa raggiungono i nostri colleghi ogni giorno e per noi è importante che i salari crescano adeguatamente e bene. Allo stesso tempo, sia i nostri ospiti che le nostre aziende hanno finalmente la possibilità di pianificare nuovamente in sicurezza in questo senso. Naturalmente l’accordo rappresenta per noi una grande sfida economica, alla quale ora dobbiamo trovare risposte. In ogni caso, insieme concentreremo tutte le nostre energie su ciò che ci rende speciali: essere un partner affidabile per i nostri clienti e quindi un datore di lavoro attraente con eccellenti prospettive per i nostri dipendenti”.

Bodo Ramelow, Minister President of Thuringia: “Sono molto grato di aver potuto dare il mio contributo personale alla risoluzione di questa controversia salariale. L’accordo è un grande successo per i dipendenti Lufthansa e anche per i passeggeri, che ora hanno di nuovo la sicurezza di pianificazione e non devono preoccuparsi degli scioperi. Come cliente abituale di Lufthansa ne sono particolarmente felice. Vorrei ringraziare i rappresentanti del sindacato Verdi e Lufthansa per tre giorni di trattative costruttive e orientate alla soluzione, caratterizzate dalla fiducia e dalla disponibilità al compromesso”.

Dr. Frank-Jürgen Weise, former head of the Federal Employment Agency: “L’accordo collettivo concordato è positivo per i dipendenti. Per Lufthansa l’accordo rappresenta una grande sfida economica in un contesto internazionale in cui molte nazioni sovvenzionano pesantemente le loro infrastrutture critiche. Le trattative tra Lufthansa e Verdi sono state difficili in termini di varietà delle problematiche, dei diversi livelli di servizi richiesti e offerti, ma anche fattive e umanamente rispettose. Gli arbitri hanno ritenuto di agire nell’interesse dei dipendenti, del benessere dell’azienda e dei clienti”.

“Il nuovo contratto collettivo prevede aumenti salariali medi pari a circa il 12,5%. Retroattivo al 1° gennaio 2024: aumento salariale del 7% (almeno 280 euro). Dal 1° marzo 2025 aumento delle retribuzioni per un importo base di 150 euro più 2% (corrispondente ad un aumento medio complessivo di oltre il 5%).

Pagamento premi di compensazione inflazione per complessivi 3.000 euro netti, 2.000 euro al più presto, 1.000 euro entro novembre 2024.

Durata di almeno 24 mesi. La conclusione dell’accordo è soggetta all’approvazione dei committees”, conclude Lufthansa.

