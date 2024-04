La flotta di ITA Airways è sempre più giovane e green: 4 nuovi Airbus in una sola settimana

ITA Airways ad una settimana dall’annuncio dei dati di bilancio 2023, continua il suo percorso di sviluppo con l’entrata in flotta di quattro Airbus di nuova generazione in una sola settimana, arrivando a 44 NewGen su un totale di 87 aeromobili.

La Compagnia ha garantito, nell’ultima settimana di marzo, la pronta entrata in servizio dei nuovi aeromobili, messi subito a disposizione dell’operativo entro un giorno dalla registrazione delle macchine nel Certificato di Operatore Aereo (COA) della Compagnia. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro delle Persone di ITA Airways e alla fattiva collaborazione di ENAC e delle autorità coinvolte nei processi autorizzativi.

Nello specifico i quattro aeromobili entrati in flotta, appartenenti a quattro diverse tipologie, sono: un A330-900 di proprietà ITA Airways, un A321neo, un A320neo e un A220-100, questi ultimi in leasing.

“L’investimento sulla flotta, cresciuta di oltre il 60% dalla nostra nascita, è al centro della nostra strategia e oggi annunciare l’entrata in servizio di quattro Airbus di nuova generazione in una sola settimana ci rende estremamente orgogliosi”, ha dichiarato Francesco Presicce, Accountable Manager & Chief of Technology Officer ITA Airways. “Abbiamo implementato procedure di Entry Into Service tali da garantire la piena produttività dei velivoli acquisiti nel minor tempo possibile, sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di compliance regolamentare. Avevamo degli obiettivi ambiziosi e vedere che in poco più di due anni l’età media dei nostri aerei è scesa da 12,5 a 8,4 anni, con più del 50% di Airbus di ultima generazione, testimonia il grande sforzo della Compagnia nelle attività di Entry Into Service e ci fa capire che stiamo facendo le scelte giuste. Il nostro target 2024 è l’entrata in flotta di 26 nuovi aeromobili, per arrivare a fine anno ad un totale di 96 aeromobili, di cui il 67% di nuova generazione, percentuale più che doppia rispetto alla media di aeromobili Airbus di nuova generazione presenti nella flotta di altri vettori europei che si attesta al 32%”.

ITA Airways si sta dotando di una flotta di nuova generazione omogenea, con tecnologie all’avanguardia e connessione Wi-Fi a bordo, per ottimizzare efficienza e qualità dell’offerta e ridurre significativamente l’impatto ambientale. La Compagnia ha come obiettivo quello di raggiungere, entro la fine del Piano Strategico 23-27, circa il 90% del totale della flotta environment-friendly che consuma il 25% in meno di carburante ed emette meno CO2, per puntare a diventare il vettore più green d’Europa.

L’ampliamento della flotta di nuova generazione rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di crescita di ITA Airways in una prospettiva di Sostenibilità a beneficio dell’ambiente e della collettività.

