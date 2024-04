Qatar Airways annuncia il lancio dei voli per Kinshasa

Qatar Airways annuncia l’ultima espansione del suo network per includere Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo, consentendo maggiori frequenze e una maggiore capacità per Luanda, Angola.

Quest’ultima espansione della rete offre ai passeggeri maggiori scelte di viaggio all’interno di una regione chiave dell’Africa, aprendo un nuovo punto di ingresso per i viaggi internazionali dall’Africa alla Cina, all’Europa e al subcontinente indiano utilizzando Doha, in Qatar, come gateway. L’aggiunta di Kinshasa porta a ventinove il numero di destinazioni in Africa servite dalla compagnia aerea.

A partire dal primo giugno 2024, Luanda vedrà un aumento della frequenza da un volo settimanale a quattro voli settimanali con un servizio combinato per Kinshasa che Qatar Airways servirà per la prima volta. Per un’esperienza di livello mondiale, la nuova rotta sarà servita da un Boeing 787-8 Dreamliner, dotato di 22 posti Business Class e 232 posti Economy Class.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Abbiamo raggiunto traguardi significativi nell’espansione della nostra rete nel 2024 e quest’ultima aggiunta è particolarmente speciale, poiché continua il nostro obiettivo strategico di aumentare la nostra presenza in Africa L’inclusione di Kinshasa nella nostra rete è l’ultima manifestazione dei nostri sforzi per migliorare la connettività con l’Africa. Qatar Airways ha dimostrato il suo impegno nella regione offrendo ai passeggeri in Africa una scelta più ampia per esplorare diversi angoli del mondo attraverso la nostra rete e il nostro hub a Doha, l’Hamad International Airport”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)