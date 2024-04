United Airlines amplia il collegamento stagionale tra Napoli e New York/Newark

United Airlines ha esteso il collegamento stagionale giornaliero diretto tra Napoli e il suo hub di Newark Liberty International, anticipando la partenza di quasi un mese rispetto al 2023. Con un doppio volo giornaliero durante il picco estivo, United collegherà Napoli a New York/Newark fino al 26 ottobre 2024.

United offre fino a undici collegamenti giornalieri non stop dall’Italia agli Stati Uniti nell’estate 2024. Oltre al Napoli – New York/Newark, la compagnia offre collegamenti giornalieri tutto l’anno da Roma e da Milano per New York/Newark e collegamenti stagionali giornalieri da Roma a Chicago O’Hare, Washington Dulles e San Francisco, da Milano per Chicago O’Hare e da Venezia a New York/Newark.

“Siamo entusiasti di tornare a volare da Napoli con un operativo più esteso, consentendo ai nostri clienti nel Sud Italia di prenotare il loro viaggio negli Stati Uniti anche prima quest’anno”, ha affermato Walter Cianciusi, Country Sales Manager Italia. “Per l’estate 2024, United offrirà il più grande operativo intercontinentale di sempre, offrendo ancora più opzioni di viaggio grazie ai collegamenti, dai nostri hub statunitensi, per tutto il continente americano”.

“L’anticipo del volo Napoli/Newark di United, prima major americana a volare da Napoli a New York, dimostra la forte richiesta e l’enorme connessione tra le due città, che condividono vivacità culturale e latitudine. Il grande successo di questi anni ha portato la compagnia a raddoppiare le frequenze giornaliere durante il picco estivo e a puntare su un prodotto spiccatamente business, scelte pienamente in linea con la strategia di GESAC di offrire voli di qualità in grado di garantire un’elevata connettività. Oltre New York, il collegamento con Newark, hub di United, consentirà ai passeggeri di Napoli e del Sud Italia di raggiungere più facilmente tutto il continente americano”, ha commentato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC.

“L’ampliamento del collegamento da Napoli a New York/Newark sottolinea la leadership di United tra le compagnie aeree statunitensi, attestandosi come il più grande vettore transatlantico con servizi senza scalo da 37 destinazioni per l’estate 2024, l’offerta più ricca di sempre per United e l’offerta di destinazioni maggiore rispetto a tutti gli altri vettori statunitensi. United continua ad essere l’unica compagnia aerea a collegare direttamente gli Stati Uniti con Dubrovnik, Malaga, Maiorca e Tenerife.

La programmazione 2024 della compagnia include anche nuovi collegamenti da Marrakech a New York/Newark, da Atene a Chicago O’Hare, da Barcellona a San Francisco, la ripresa del volo stagionale Reykjavik-New York/Newark, nonché voli aggiuntivi da Roma. United incrementerà ulteriormente il volo stagionale estivo Malaga-New York/Newark anticipando il collegamento al 3 maggio 2024. Inoltre, la compagnia aerea ripristinerà le rotte stagionali più popolari da Nizza, Lisbona, Barcellona, Roma e Milano per offrire ai clienti più tempo e flessibilità per esplorare le destinazioni negli Stati Uniti“, afferma United.

“Il collegamento da Napoli a New York/Newark è operato con aeromobili premium Boeing 767-300, con una cabina estesa di business class United PolarisSM e United Premium PlusSM, con 46 business suite United Polaris con accesso diretto al corridoio, 22 posti United Premium Plus e 99 posti economy.

United è presente in Italia dal 1997. La compagnia offre collegamenti giornalieri tutto l’anno da Roma e Milano per New York/Newark, collegamenti stagionali, giornalieri da Roma per Chicago, Washington Dulles e San Francisco, da Milano per Chicago, da Venezia e Napoli per New York/Newark“, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines – Gesac – Photo Credits: United Airlines)