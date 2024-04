Il Gulfstream G500 ritorna ad AERO Friedrichshafen

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che presenterà il Gulfstream G500 ad AERO Friedrichshafen, dal 17 al 20 aprile. “Il G500 offre le migliori performance della categoria, con caratteristiche di sicurezza avanzate e una combinazione ottimale di velocità, comfort dell’ampia cabina ed efficienza”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Gulfstream sta riscontrando una forte domanda e una crescente opportunità per la flotta in Germania”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “L’efficienza nei consumi, i progressi in termini di sicurezza e le capacità prestazionali dei nostri aerei di prossima generazione sono ideali per gli operatori di questa regione. Siamo entusiasti di tornare a Friedrichshafen e non vediamo l’ora di offrire ai clienti l’opportunità di provare il pluripremiato G500 all’AERO 2024”.

“Il G500 è entrato in servizio nel settembre 2018 e ha introdotto il pluripremiato Gulfstream Symmetry Flight Deck, che presenta safety enhancing technology, tra cui i primi active control sidesticks del settore e l’uso più ampio di touch screen, insieme a Phase-of-Flight intelligence. Costruito per le performance, il G500 è dotato di high-thrust engines e di un’ala con ottimizzazioni aerodinamiche e fornisce un’efficienza nei consumi fino al 33% maggiore rispetto agli aerei della generazione precedente.

La cabina del G500 può essere configurata con un massimo di tre living areas e offre la Gulfstream Cabin Experience, con 100% fresh air, mai ricircolata, la più bassa cabin altitude della sua categoria, notevole silenziosità e abbondante luce naturale proveniente da 14 Gulfstream Panoramic Oval Windows. L’aereo di nuova generazione ha una maximum operating speed di Mach 0,925 e può volare per 5.300 miglia nautiche / 9.816 chilometri a Mach 0,85 o 4.500 nm / 8.334 km a Mach 0,90. L’aereo può collegare Monaco a New York a Mach 0,90 o Monaco a Pechino a Mach 0,87. Il G500 detiene più di 55 speed records. Più di 125 aerei sono in servizio in tutto il mondo.

I partecipanti ad AERO Friedrichshafen possono visionare il G500 e parlare con i rappresentanti di Gulfstream allo Stand SD-02″, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)