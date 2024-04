ITA Airways Cargo estende le vendite online alla piattaforma digitale di Unisys

ITA Airways è entrata a far parte della piattaforma per le prenotazioni digitali di Unisys disponibile per gli agenti spedizionieri di oltre 11 paesi in Europa, Sud America e Stati Uniti.

“L’uso della piattaforma digitale per prenotare i prodotti e servizi cargo di ITA Airways è completamente gratuito per i freight forwarders e rende più agevole ed efficiente la collaborazione con la compagnia aerea.

La piattaforma digitale offre infatti agli agenti spedizionieri un punto di accesso unico per la ricerca, l’acquisto e la gestione di tutte le fasi di trasporto delle spedizioni, dalla prenotazione alla fase finale della consegna.

Questo ulteriore sviluppo risponde all’esigenza del Cargo di ITA Airways di fornire ai clienti una piattaforma di vendita della capacità sempre più flessibile, efficiente e di immediato utilizzo in grado di estendere la visibilità dei servizi offerti ad un bacino di utenza sempre più ampio”, afferma ITA Airways.

“L’intesa commerciale con Unisys supporta la strategia del piano di sviluppo del Cargo di ITA Airways, che contempla tra i principali obiettivi la trasformazione digitale e l’ampliamento dei canali distributivi dei propri servizi per garantire ai clienti un’esperienza digitale best in class nella scelta di soluzioni di trasporto di alto valore”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare.

