Air Transat lancia i voli diretti Roma-Montréal e Roma-Toronto

Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, riprende i voli estivi: da martedì 16 aprile con il lancio dei voli diretti da Roma Fiumicino a Montréal, e da venerdì 3 maggio riprendono i voli diretti da Roma Fiumicino a Toronto, ampliando le possibilità per i passeggeri di raggiungere comodamente da Roma il Canada e il Nord America, da aprile ad ottobre 2024.

“Siamo lieti di annunciare che Air Transat riprende i voli diretti da Roma Fiumicino per l’Estate 2024”, commenta Tiziana Della Serra, MD di Rephouse Gsa. “La compagnia aerea canadese conferma ogni anno di più l’impegno sull’Italia, offrendo voli diretti per raggiungere la vivace città di Montréal, in Québec e offrendo voli diretti per raggiungere Toronto, metropoli dalle mille attrazioni e classificata tra le prime città più vivibili al mondo e porta di ingresso per i parchi canadesi. I voli per Montréal ripartono martedì 16 aprile 2024 con 1 volo a settimana il martedì ad aprile, 4 voli a settimana a maggio il martedì, giovedì, sabato e lunedì e dal 16 giugno i voli diventano quotidiani. Invece, i voli per Toronto ripartono venerdì 3 maggio 2024 offrendo 5 voli a settimana venerdì, domenica, lunedì, martedì e mercoledì, e dal 13 giugno 7 voli a settimana tutti i giorni. Tutti i voli da Roma per Montréal e Toronto decollano tra le ore 12:00 e le 14:00 e sono stati pianificati per ottimizzare l’ampia connettività del network sia in Nord America che verso altre destinazioni. Tutti i voli sono disponibili in tutti i GDS”.

I voli intercontinentali da Roma sono operati con Airbus A330-200 o Airbus 330-300.

