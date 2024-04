Piper Aircraft presenta il nuovo M700 Fury al Sun ‘n Fun

Piper Aircraft presenta il nuovo M700 FURY a Sun ‘n Fun

Piper Aircraft presenta il suo nuovo 300-knot capable M700 FURY, insieme agli ultimi aggiornamenti dell’avionica per l’M350 e l’Archer LX, al Sun ‘n Fun in Lakeland, Florida. Tutti e tre gli aerei saranno esposti verniciati allo stesso modo, utilizzando colori e disegni personalizzati creati dall’impianto di verniciatura a Vero Beach, Florida, per il lancio della nuova ammiraglia. Piper avrà anche i Seminole e Pilot 100i trainer class aircraft in mostra statica allo show.

“È un’opportunità entusiasmante per noi dare il via all’anno con il nostro nuovo M700 FURY dipinto in questo special edition scheme progettato appositamente per il lancio. Per divertimento, abbiamo incluso anche matching schemes sui M350 and Archer LX factory demonstrators”, afferma Ron Gunnarson, Vice President of Sales, Marketing & Customer Support at Piper Aircraft. “Non vediamo l’ora di vedere i partecipanti venire ad ammirare la nostra nuova ammiraglia, saperne di più sugli aggiornamenti che abbiamo come azienda e parlare semplicemente di aeroplani”.

Oltre alla Sun ‘n Fun aircraft lineup, Piper annuncia l’ultimo system upgrade di Garmin per l’M350, l’unico high-performance, pressurized piston aircraft oggi disponibile. Quest’ultimo aggiornamento di sistema è stato introdotto sull’M600 nel 2023 ed è stato certificato sul nuovo M700 FURY. Include la tecnologia Garmin PlaneSync™, che fornisce connettività wireless all’aereo. Ora consente la funzionalità remota per charts and database updates, nonché la possibilità di vedere le informazioni chiave sull’aereo dal proprio dispositivo mobile. Questo upgraded software system mette in risalto il nuovo 3D SafeTaxi, espandendo la ground situational awareness con una rappresentazione 3D avanzata dell’ambiente terrestre, inclusi indicatori aeroportuali, edifici e altri indicatori di posizione. Inoltre, questo nuovo software presenta miglioramenti per SVT, weather radar, navigation, flight planning, checklists, weight and balance calculation capabilities e altro ancora.

Ulteriori annunci di Piper al Sun ‘n Fun

Piper Aircraft collabora con DeltaHawk Engines per esplorare la potenza diesel per il PA-44 Seminole

Piper Aircraft, Inc. e DeltaHawk Engines hanno annunciato oggi l’entrata in un Memorandum of Understanding (MOU). Questa relazione segna l’inizio di uno sforzo di collaborazione volto a esplorare la fattibilità dell’integrazione del motore diesel di DeltaHawk nel PA-44 Seminole di Piper.

“Siamo entusiasti di collaborare con Piper Aircraft su questo entusiasmante progetto”, ha affermato Christopher Ruud, CEO di DeltaHawk. “La nostra tecnologia avanzata del motore diesel è stata sviluppata per soddisfare le esigenze in evoluzione dell’industria aeronautica e vediamo un enorme potenziale nell’integrarla nel PA-44 Seminole di Piper. Questa partnership sottolinea il nostro impegno nel promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel settore dell’aviazione”.

Il MOU delinea lo sviluppo di un Supplemental Type Certificate (STC) per l’installazione del motore diesel di DeltaHawk su velivoli Seminole sia nuovi che retrofit. Questa partnership significa un impegno nell’esplorazione di soluzioni di propulsione alternative che offrano maggiore efficienza, prestazioni e sostenibilità nell’aviazione generale.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione per installare il motore DHK nel Seminole per molte ragioni, soprattutto conoscendo l’affidabilità dei motori DeltaHawk”, ha affermato Marc Ouellet, VP of Engineering and Manufacturing at Piper Aircraft. “Siamo costantemente alla ricerca di opportunità per innovare e far progredire la nostra offerta di aeromobili. Lavorare con DeltaHawk su questo progetto è in linea con la nostra missione di esplorare tecnologie all’avanguardia in grado di offrire vantaggi significativi ai nostri clienti e al settore nel suo insieme”.

La Hillsboro Aero Academy acquista 10 nuovi velivoli Piper

Piper Aircraft, Inc. ha annunciato oggi l’acquisto di cinque Archer TX e cinque Pilot 100i per Hillsboro Aero Academy, leader globale nell’addestramento di piloti di aerei ed elicotteri. La prima consegna di questi velivoli è prevista per l’inizio del 2027.

“Siamo entusiasti di collaborare con la Hillsboro Aero Academy nella fornitura di velivoli da addestramento all’avanguardia e non vediamo l’ora di accoglierli nella Piper Flight School Alliance”, ha affermato Ron Gunnarson, VP of Marketing, Sales & Customer Support at Piper Aircraft. “Piper è nota per fornire alle scuole di volo trainers durevoli e affidabili, e siamo fiduciosi che questi velivoli aiuteranno a far crescere la loro missione di fornire un addestramento di volo completo ed economicamente vantaggioso agli studenti sui migliori velivoli da addestramento del mondo”.

Allineati nella loro incrollabile dedizione alla sicurezza, alla qualità e ai risultati degli studenti, Hillsboro Aero Academy e Piper Aircraft continuano a plasmare il futuro dell’aviazione insieme all’acquisto di questi 10 nuovi Piper trainers da aggiungere alla loro flotta.

“Il nostro impegno alla Hillsboro Aero Academy è quello di fornire una formazione di prim’ordine ai nostri studenti, e questi nuovi velivoli saranno fondamentali per raggiungere tale obiettivo. Il brand Piper rappresenta l’eccellenza dell’aviazione e siamo certi che questi velivoli forniranno ai nostri studenti gli strumenti per avere successo nella loro carriera nel settore dell’aviazione”, ha affermato Nik Kresse, Vice President of Airplane Operations at Hillsboro Aero Academy. “Siamo lieti di annunciare l’acquisto di questi 10 nuovi velivoli da Piper e attendiamo con ansia questa nuova partnership”.

