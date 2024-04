Eurowings offre il programma verso la Spagna più ampio di sempre nel 2024, con oltre 600 voli settimanali

Più di 600 voli settimanali verso la Spagna, quasi 100 rotte e 14 destinazioni diverse: Eurowings offre fino ad oggi la più ampia gamma di voli verso la Spagna nel 2024. “Nel confronto quinquennale, sono aumentati soprattutto il numero di aeroporti e le frequenze di collegamento. La più grande compagnia aerea leisure della Germania offre quest’anno circa un terzo di posti in più rispetto al 2019 e la domanda continua a crescere.

Oltre alla più popolare isola delle Baleari, Maiorca, la domanda è particolarmente forte per viaggi sul continente vicino alla costa, ad esempio a Barcellona e Malaga. Destinazioni come Bilbao nel nord della Spagna e la vulcanica isola di La Palma nelle Canarie completano il programma”, afferma Eurowings.

“Le destinazioni in sintesi: Alicante, Bilbao, Barcellona, Jerez de la Frontera, Malaga e Valencia sul continente; Ibiza, Maiorca e Minorca nelle Isole Baleari; Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma e Tenerife nelle Isole Canarie.

La Lufthansa subsidiary offre collegamenti con la Spagna da 26 aeroporti europei. Questi includono Praga e Stoccolma fuori dalla Germania e, più recentemente, ci sono anche collegamenti diretti da Erfurt a Palma di Maiorca.

8 destinazioni da Berlino

Fino a 22 voli settimanali per Palma di Maiorca. Numerosi voli settimanali per Malaga, Tenerife, Gran Canaria, Alicante e Ibiza. Fino a due voli a settimana per Fuerteventura e Lanzarote.

14 destinazioni da Düsseldorf

Fino a 64 voli settimanali per Palma di Maiorca. Numerosi voli settimanali per Alicante, Barcellona, Minorca, Lanzarote, Gran Canaria, Bilbao, Fuerteventura, Malaga, Ibiza, Tenerife, Jerez de la Frontera e Valencia. Fino a due voli a settimana per La Palma.

13 destinazioni da Amburgo

Fino a 42 voli settimanali per Palma di Maiorca. Numerosi voli settimanali per Barcellona, Ibiza, Valencia, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife e Malaga. Fino a due voli settimanali per Alicante, Bilbao, Jerez de la Frontera, La Palma e Lanzarote.

11 destinazioni da Colonia

Fino a 48 voli settimanali per Palma di Maiorca. Numerosi voli settimanali per Barcellona, Gran Canaria, Tenerife, Ibiza, Malaga, Alicante e Valencia. Fino a due voli a settimana per Minorca e Lanzarote.

12 destinazioni da Stoccarda

Fino a 42 voli settimanali per Palma di Maiorca. Numerosi voli settimanali per Alicante, Bilbao, Barcellona, Fuerteventura, Ibiza, Malaga, Tenerife, Valencia e Gran Canaria. Fino a due voli settimanali per Lanzarote e La Palma”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)