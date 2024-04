News Brevi – 16.04.2024

LA RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA ORA DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO CARTACEO – “Rivista di Meteorologia Aeronautica”, periodico edito dall’Aeronautica Militare che dal lontano 1937 tratta del mondo della meteorologia in maniera scientifica, “torna alle origini” con una veste cartacea moderna e graficamente accattivante. Dal 2016, anno di inizio della sua pubblicazione on-line, la rivista si rinnova con un moderno progetto editoriale, tornando al contempo al suo formato originale cartaceo. Il periodico, che si rivolge ad un pubblico ampio e variegato, coniuga gli aspetti tecnici e il rigore scientifico alla capacità di divulgare. A ciò si accompagna uno stile grafico rinnovato, orientato all’eleganza e alla facilità di lettura, allo scopo di coinvolgere non solo gli addetti ai lavori, gli appassionati e i neofiti, ma anche e soprattutto i giovani, sempre più sensibili alle diverse tematiche relative al mondo della climatologia e della meteorologia. La Rivista ospiterà nei suoi spazi anche le altre istituzioni ed eccellenze del Paese che si occupano di meteorologia, climatologia e idrologia, nell’intento di diventare una voce trasversale, capace di far conoscere al pubblico, attraverso rubriche differenziate, le diverse attività di studio, di ricerca e di innovazione tecnologica a favore della collettività. Un nuovo progetto editoriale che vuole dunque essere una guida per il lettore, aiutato ad acquisire una propria capacità critica, indispensabile per discernere tra sensazionalismo e una seria esposizione delle argomentazioni. A partire dal mese di aprile, a cadenza trimestrale, la Rivista sarà diffusa per la prima volta anche nelle maggiori edicole, oltre ad essere distribuita agli abbonati. Per conoscere le modalità di abbonamento alla Rivista di Meteorologia Aeronautica, vai su Rivista Meteorologia Aeronautica – Aeronautica Militare (difesa.it) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET E FCB PARTNERS: PARTE “DESTINAZIONE EUROVISION” – easyJet informa: “Sta per partire una nuova edizione dell’Eurovision Song Contest, l’evento musicale più cool d’Europa, ed easyJet – compagnia aerea ufficiale della manifestazione – mette in palio due biglietti per la Finale dell’11 maggio e un weekend tutto lustrini e paillettes nella splendida Malmö. È il nuovo concorso “Destinazione Eurovision” nato per celebrare l’evento con un’idea che ben si collega al nuovo claim della compagnia aerea: Get out there, ovvero esci e visita il mondo, naturalmente con easyJet. Per l’occasione, l’agenzia guidata dal CEO e Chairman Giorgio Brenna e dal Managing Director Fabio Bianchi ha creato una campagna dedicata a promuoverlo ed amplificarne l’efficacia come strumento di branding. Questa operazione, infatti, conferma anche la condivisione di valori alla base della partnership tra easyJet ed Eurovision Song Contest, come il desiderio di creare una connessione tra persone e culture, in un viaggio dove la libertà di muoversi incontra la passione senza limiti per la musica. C’è ancora tempo fino a domani per partecipare al concorso, visitando la pagina www.destinazioneeurovision.it“.

AIR SERBIA RICONFERMA LA SUA PARTNERSHIP CON SABRE – Air Serbia ha riconfermato la sua partnership con Sabre Corporation firmando un rinnovo anticipato pluriennale. Ciò denota l’impegno del vettore a continuare la sua partnership di successo con Sabre, e segna una pietra miliare significativa con l’adozione del pacchetto di soluzioni per l’Ottimizzazione dei Prezzi e delle Entrate di Sabre nella strategia di Air Serbia. In base all’accordo, Air Serbia continuerà a utilizzare SabreSonic, il completo sistema di servizio ai passeggeri (PSS) di Sabre. SabreSonic offre una gamma di funzionalità progettate per aumentare le entrate delle compagnie aeree, migliorare la personalizzazione e semplificare l’esperienza dei passeggeri in aeroporto, garantendo un’esperienza senza soluzione di continuità per i passeggeri dal momento della prenotazione fino alla destinazione finale. L’adozione del pacchetto di soluzioni per l’Ottimizzazione dei Prezzi e delle Entrate di Sabre da parte di Air Serbia rappresenta un passo trasformativo nel modo in cui Air Serbia gestisce le sue entrate e ottimizza il suo inventario e la rete.

EMIRATES ANNUNCIA NUOVE NOMINE NEI COMMERCIAL OPERATIONS TEAM – Emirates ha annunciato nuove nomine nei suoi team commerciali in Europa, Africa e Asia orientale, in linea con la forte traiettoria di crescita della compagnia aerea. Le nuove rotazioni posizioneranno i talenti emergenti degli Emirati Arabi Uniti in alcuni dei mercati chiave di Emirates, per aiutare la compagnia aerea a raggiungere i suoi obiettivi a breve, medio e lungo termine affrontando varie sfide e opportunità. Adnan Kazim, Deputy President, and Chief Commercial Officer at Emirates, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di sviluppare talenti eccezionali degli Emirati all’interno della nostra forza lavoro e ci impegniamo a sostenere la loro progressione di carriera e a far avanzare le loro capacità di leadership. Attraverso la nuova rotazione, sei potenziali leader saranno ben posizionati per sfruttare le opportunità e superare le sfide del settore nei rispettivi mercati. Sono fiducioso che i nostri manager appena nominati non solo acquisiranno nuove esperienze, ma utilizzeranno anche le loro conoscenze e competenze esistenti per supportare le nostre strategie attuali e future, mentre continuiamo ad espandere le nostre operazioni globali”. I commercial team members di Emirates che assumeranno nuovi ruoli, con effetto immediato, includono: Mohammed Alqassim, precedentemente Country Manager Cyprus, diventa Country Manager Cambodia; Ahmad Tamim, precedentemente Country Manager Ivory Coast, diventa Country Manager Cyprus; Adnan Almarzooqi, precedentemente Commercial Support Manager South Africa, diventa Country Manager Ivory Coast; Mohamed Taher, precedentemente Commercial Support Manager Egypt, diventa Manager Uganda; Sultan Alriyami, precedentemente Manager Taiwan, diventa Area Manager Hong Kong; Nasser Bahlooq, precedentemente Area Manager Hong Kong, diventa Manager Taiwan. Attraverso il suo commercial outstation program, Emirates coltiva strategicamente opportunità per i cittadini degli Emirati Arabi Uniti per espandere le proprie competenze in una vasta gamma di ruoli. Il programma mira inoltre a supportare la crescita professionale della forza lavoro della compagnia aerea negli Emirati, consentendo loro allo stesso tempo di costruire connessioni significative e a lungo termine con partner commerciali e parti interessate in tutta la sua rete.

RITORNA A MADRID L’ESPACIO IBERIA – Domani, per il terzo anno consecutivo, apre i battenti l’Espacio Iberia e questa volta lo fa nella principale arteria commerciale di Madrid, in Gran Vía 48. Uno spazio di 1.100 mq, distribuito su due piani, dove i clienti della compagnia aerea e il pubblico potranno godere di tutto ciò che offre Iberia, provare esperienze uniche attraverso la realtà virtuale, sentirsi uno dei primi passeggeri della compagnia grazie alla ricostruzione di uno dei suoi primi aerei e scoprire i servizi offerti a bordo dell’A350 di nuova generazione nella sua tre tipologie di cabine: Business, Premium Economy ed Economy. Inoltre, i visitatori potranno partecipare a diverse degustazioni di vino, birra, caffè e altri prodotti provenienti dalle destinazioni su cui vola la compagnia aerea, e assistere alle attività e agli incontri del programma Talento a Bordo. L’Espacio Iberia diventa così un’attrazione turistica imprescindibile nella principale arteria commerciale di Madrid, dove tutti i contenuti sono offerti in tre lingue: spagnolo, inglese e giapponese, poiché Iberia volerà direttamente a Tokyo dal 27 ottobre. Tutte le attività sono gratuite e possono essere svolte dalle 12.00 alle 21.00 dal lunedì alla domenica, festivi compresi. Questa nuova edizione dell’Espacio Iberia è la più innovativa di tutte. I visitatori potranno provare la nuova esperienza di realtà virtuale con l’Apple Vision Pro, che offrirà loro la visita di una mostra in cui fisico e virtuale si mescolano e che permetterà loro, tra le altre cose, di apprendere cosa com’è e come si smonta il motore di un aereo, pezzo per pezzo. Utilizzando gli occhiali VR Oculus Quest di Meta, i visitatori accederanno al primo Espacio Iberia ambientato nel metaverso, un luogo dove potranno saperne di più sulla compagnia aerea, oltre a sperimentare, ad esempio, nuovi viaggi immersivi sugli A350 di Iberia. I visitatori potranno inoltre conoscere due dei lanci più recenti della compagnia aerea: My Iberia, la nuova area privata dove i clienti possono autogestire e personalizzare la propria esperienza di viaggio nel modo più semplice, e il servizio di imbarco biometrico. Chi lo desidera potrà registrarsi a questo nuovo servizio che gli permetterà di salire a bordo semplicemente presentandosi, senza dover esibire alcun documento ai controlli di sicurezza o al gate d’imbarco. I visitatori dell’Espacio Iberia potranno acquistare alcuni dei prodotti più iconici della compagnia aerea, come modellini di aerei, poster storici, le saliere e le pepiere Las Meninas offerte nel servizio di bordo in Business e una versione della borsa rossa dell’uniforme progettata da Teresa Helbig, tra gli altri prodotti.

LA EUROPEAN COMMISSION PUBBLICA UNA LEGISLAZIONE PER MIGLIRARE LA GLOBAL AVIATION HARMONISATION – L’11 aprile 2024 la Commissione Europea ha pubblicato una serie di Standardised European Rules of the Air (SERA) requirements che armonizzano gli EU and International Civil Aviation Organization (ICAO) regulatory frameworks, per garantire un livello elevato e uniforme di aviation safety in Europa e nel mondo. I regolamenti di modifica, basati sull’European Union Aviation Safety Agency (EASA) Opinion No 02/2023, sincronizzano il SERA con le disposizioni dell’ICAO, chiariscono, migliorano e facilitano l’attuazione dei requisiti SERA e apportano vantaggi operativi e di sicurezza anche nei domini Air Traffic Management / Air Navigation Services (ATM/ANS) and Aerodromes (ADR). Il nuovo pacchetto è composto dai seguenti implementing and delegated acts: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/403; Commission Implementing Regulation (EU) 2024/404; Commission Delegated Regulation (EU) 2024/405. L’EASA sta lavorando per completare questo Rulemaking Task RMT.0476 pubblicando acceptable means of compliance (AMC) and guidance material (GM), previsti per maggio 2024.

LA U.S. MISSILE DEFENSE AGENCY SELEZIONA LOCKHEED MARTIN PER FORNIRE IL NEXT GENERATION INTERCEPTOR – Il 15 aprile la Missile Defense Agency ha selezionato Lockheed Martin per fornire la nuova homeland missile defense capability, il Next Generation Interceptor (NGI). Lockheed Martin, in qualità di MDA NGI prime contractor, fornirà l’interceptor più moderno, affidabile e tecnicamente avanzato nella storia del Ground-based Midcourse Defense (GMD) system. Il multiple-kill vehicle interceptor è progettato per proteggere da long range ballistic missile threats. “Lockheed Martin è orgogliosa di collaborare con la MDA su un interceptor rivoluzionario per far avanzare la sicurezza della nostra nazione. Ci impegniamo a fornire interceptors affidabili che si integreranno perfettamente con il GMD system e potranno evolversi rapidamente”, ha affermato Sarah Hiza, vice president and general manager of Strategic and Missile Defense at Lockheed Martin. “Siamo pronti a supportare i nostri clienti per decenni a venire con una soluzione in grado di proteggere la nazione dalle minacce attuali e future”. Lockheed Martin si impegna a fornire il primo NGI in anticipo rispetto alle necessità.

I CLIENTI DI BRITISH AIRWAYS POSSONO ORA PRENOTARE TUTTI I VOLI PER SOLO UNA STERLINA – Nel tentativo di offrire ai clienti una scelta ancora più ampia quando spendono i propri Avios, British Airways ha annunciato l’ultimo miglioramento al suo Executive Club loyalty programme, rendendo tutti i suoi voli disponibili a partire da solo £1 più Avios. “Quando prenotano un volo o una vacanza, il pagamento parziale in Avios invita i clienti a ridurre il costo monetario della loro prenotazione, selezionando l’importo di Avios con cui desiderano contribuire. Fino ad ora lo sconto massimo variava in base a molteplici fattori, mentre ora la compagnia aerea offre ai clienti la possibilità di ridurre la loro prenotazione a solo £1 utilizzando gli Avios. L’utilizzo del pagamento parziale con Avios è diverso dalla prenotazione di un Reward Seat, di cui è disponibile un numero limitato su ciascun volo a tariffa fissa. I soci che prenotano qualsiasi volo possono utilizzare il pagamento parziale con Avios indipendentemente dal tipo di posto, consentendo una maggiore flessibilità, con importi variabili di Avios”, afferma British Airways. Colm Lacy, Chief Commercial Officer, British Airways, ha dichiarato: “Abbiamo ascoltato il feedback dei nostri membri e siamo davvero entusiasti di presentare loro questo ultimo aggiornamento. Sappiamo che la maggior parte dei nostri clienti sceglie l’importo in contanti più basso quando si tratta di effettuare Reward Flight bookings, quindi prevediamo che questa sarà un’opzione popolare anche per coloro che utilizzano il pagamento parziale con Avios. In definitiva, il nostro obiettivo è continuare ad aggiungere più scelta e flessibilità per i Membri”. L’anno scorso, British Airways Holidays ha introdotto il pagamento parziale con Avios, con prenotazioni di pacchetti vacanza a partire da £1 + Avios. I soci che utilizzano il pagamento parziale in Avios per la prenotazione continueranno ad accumulare Avios e Tier Points sul volo, nonché eventuali bonus Avios e Tier Points, se applicabile. Il pagamento parziale può essere utilizzato anche per i voli operati da American Airlines tra il Regno Unito e il Nord America e per i voli in codeshare di British Airways con partner selezionati.

AMERICAN AIRLINES ASSEGNA BORSE DI STUDIO PER LA PROSSIMA GENERAZIONE DI AVIATION MAINTENANCE PROFESSIONALS – American Airlines continua ad aiutare gli studenti a trovare il loro percorso dall’aula all’hangar attraverso le recenti borse di studio. La compagnia aerea ha recentemente assegnato otto borse di studio agli studenti in occasione di eventi della scorsa settimana, aiutandoli a realizzare il loro sogno di diventare aviation maintenance technicians. “Supportare e fare da mentore alla prossima generazione di aviation maintenance technicians non è solo un nostro onore, ma un nostro dovere”, ha affermato Evie Garces, Vice President of Line Maintenance at American Airlines. “Queste borse di studio non solo forniscono accesso a opportunità educative, ma aprono anche le porte a carriere redditizie. Siamo orgogliosi di prenderci cura di questi studenti di talento nel loro percorso formativo e speriamo di vederli indossare un’uniforme American”. Nel corso di una cerimonia tenutasi presso l’Aviation Maintenance Institute (AIM) – Chicago campus, la compagnia aerea ha assegnato sei borse di studio da 1.000 dollari agli studenti iscritti all’Aviation Maintenance Technician program della scuola.

DELTA E AEROMEXICO CELEBRANO LA NUOVA ROTTA TRA BOSTON E MEXICO CITY – Il Delta-Aeromexico Joint Cooperation Agreement (JCA) sta espandendo le sue operazioni tra gli Stati Uniti e il Messico, segnando una pietra miliare significativa nel settore dell’aviazione. Delta e Aeromexico hanno recentemente celebrato il lancio del loro nuovo servizio tra Boston (BOS) e Città del Messico (MEX) durante una cerimonia presso il Logan International Airport. Questa rotta molto attesa, operata da Aeromexico, segna il ritorno della compagnia aerea nella capitale del Massachusetts. Nell’ambito dei festeggiamenti, i clienti che hanno volato sul primo volo per il Messico hanno ricevuto regali commemorativi come ringraziamento per aver preso parte a questo importante evento. Mentre la JCA Delta-Aeromexico continua ad espandere le sue operazioni, prosegue il suo impegno nel fornire un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e a rafforzare il collegamento tra gli Stati Uniti e il Messico. Con particolare attenzione alla sicurezza, al comfort, alla comodità e alla soddisfazione del cliente, questa partnership è pronta a plasmare il futuro dei cross-border air travel, offrendo ai viaggiatori più opzioni e opportunità per esplorare le ricche culture e le destinazioni di entrambe le nazioni.