Amelia Corti nuovo Direttore Generale di SACBO dal primo maggio

SACBO informa: “Il Consiglio di amministrazione di SACBO, presieduto da Giovanni Sanga, ha proceduto alla nomina del nuovo direttore generale nella persona dell’ing. Amelia Corti, attuale amministratore delegato di BIS – BGY International Service, società di handling del Gruppo SACBO.

L’ing. Amelia Corti è stata designata a subentrare a Emilio Bellingardi, che concluderà il suo incarico il 30 aprile 2024. Laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, Amelia Corti ha maturato la propria esperienza manageriale in ambito industriale, prima di iniziare ad occuparsi dell’attività di handling aeroportuale a partire dal 2017 con la nascita di BIS, contribuendo, con prioritaria attenzione alla safety, al raggiungimento di alti livelli di performance e di efficienza sul piano operativo dell’aeroporto di Milano Bergamo“.

“Emilio Bellingardi conclude la sua brillante carriera dopo avere maturato un’esperienza di 45 anni nel settore aeroportuale, con un forte background strategico, operativo e commerciale. In SACBO dal 2006, egli ha contribuito allo sviluppo operativo e infrastrutturale e al crescente successo dell’Aeroporto di Milano Bergamo, diventato in un decennio il terzo scalo italiano per traffico passeggeri fino a occupare posizioni di vertice nel panorama degli aeroporti internazionali.

Nel formulare all’ing. Amelia Corti gli auguri per il nuovo incarico di direttore generale, il presidente Giovanni Sanga, unitamente ai componenti il Consiglio di amministrazione di SACBO, ha rivolto a Emilio Bellingardi profondo apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto nell’interesse del Gruppo SACBO e dell’Aeroporto di Milano Bergamo, riconoscendone i meriti e le qualità professionali mai disgiunti dai valori umani e dalla sensibilità nei rapporti con il personale e quanti in relazione con il mondo aeroportuale a livello istituzionale e lavorativo”, conclude SACBO.

(Ufficio Stampa SACBO)