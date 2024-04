Eve Air Mobility e AirX Inc. firmano una lettera di intenti per un massimo di 50 eVTOL, Service Support and Urban ATM Software

Eve Air Mobility (“Eve”) ha firmato una lettera di intenti con AirX Inc., il più grande public helicopter air charter service del Giappone, per fino a 10 firm e fino a 40 optional electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft. L’ordine supporterà il continuo sviluppo delle operazioni di trasporto innovative in Giappone.

“Apprezziamo la fiducia di AirX nei confronti di Eve non solo acquistando il nostro aereo eVTOL, ma anche servizi e soluzioni operative e il nostro Vector air traffic management software”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve. “Il Giappone è stato progressista nel suo approccio e nell’interesse per le operazioni eVTOL e non vediamo l’ora di continuare ad espandere le nostre relazioni e di sostenere gli obiettivi di mobilità aerea urbana del Giappone in futuro”.

“Siamo profondamente colpiti non solo dalle capacità tecnologiche di EVE, ma anche dal loro impegno nella costruzione di un ecosistema”, ha affermato Kiwamu Tezuka, CEO di AirX Inc. “Il nostro obiettivo è rivoluzionare l’attuale settore, rendendo i servizi di trasporto utili e alla portata di tutti. Integrando le nostre conoscenze, le esperienze e la piattaforma aziendale esistente con le soluzioni complete di EVE, speriamo di superare i limiti dei trasporti facendo avanzare le operazioni eVTOL in Giappone”.

La regione Asia-Pacifico è un mercato importante per Eve Air Mobility. L’azienda continua a costruire relazioni diversificate e a lavorare con i propri clienti e potenziali clienti per introdurre una nuova modalità di trasporto che aiuti ad alleviare la congestione del traffico nella regione. Oltre al Giappone, Eve sta già lavorando a stretto contatto con clienti e operatori in Australia, India e Corea del Sud, tra le altre località. Poiché l’azienda lavora con partner locali, il suo obiettivo è costruire in modo collaborativo ecosistemi UAM con i suoi partner operativi in ciascuna delle comunità di lancio previste e condividere informazioni approfondite man mano che le discussioni continuano.

L’eVTOL di Eve utilizza una lift+cruise configuration con otto eliche dedicate per vertical flight e fixed wings per volare in crociera, senza alcun cambiamento nella posizione di questi componenti durante il volo. L’ultimo concept include un electric pusher con dual electric motors che forniscono ridondanza di propulsione, con l’obiettivo di garantire i massimi livelli di performance e sicurezza. Pur offrendo numerosi vantaggi quali minori costi operativi, minor numero di parti, strutture e sistemi ottimizzati, è stato sviluppato per offrire una spinta efficiente con un basso livello di rumorosità.

L’anno scorso la società ha annunciato che la sua prima eVTOL production facility sarà situata nella città di Taubaté, stato di San Paolo, Brasile. L’azienda ha iniziato l’assemblaggio del suo primo full-scale eVTOL prototype, a cui seguirà una test campaign. Si prevede che l’eVTOL di Eve inizierà le consegne ed entri in servizio nel 2026.

Allo stesso tempo Eve continua a sviluppare un portafoglio completo di servizi e soluzioni operative, tra cui Vector, un esclusivo Urban Air Traffic Management software per ottimizzare e scalare le Urban Air Mobility operations.

