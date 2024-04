ICAO: incoraggiare la sustainable aviation leadership europea a sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione

L’Europa sta svolgendo un ruolo cruciale nell’accelerare i progressi verso gli obiettivi globali di zero emissioni nette di carbonio adottati dall’ICAO, e la leadership della regione nello sviluppo sostenibile dell’aviazione civile potrebbe essere ulteriormente rafforzata approfondendo e ampliando il suo sostegno alla ICAO decarbonization, alla liberalizzazione del trasporto aereo e agli sforzi di digitalizzazione.

Questo è stato il messaggio chiave dell’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, ai leader dell’aviazione della regione, partecipando a una serie di incontri bilaterali in Belgio e alla “Europe’s Flight Plan to a Sustainable Future” conference, organizzata dalla Belgian Presidency of the Council of the European Union.

Si prevede che l’implementazione dei SAF rappresenterà la maggior parte dei tagli alle emissioni necessari per raggiungere l’ICAO long term global aspirational goal.

Sottolineando questo fatto nel suo discorso alla conferenza, Salazar ha dichiarato che “l’Europa è all’avanguardia in tutte le priorità di decarbonizzazione dell’ICAO, e il vostro sostegno al nostro sustainable aviation fuel work è particolarmente cruciale”.

Ha sottolineato la leadership politica dell’Unione Europea, esemplificata da ReFuelEU Aviation, e il suo sostegno finanziario, come dimostrato dalle misure di accompagnamento alle ReFuelEU aviation rules e l’importanza della sua Global Gateway initiative per lo sviluppo di SAF nei paesi in via di sviluppo.

Il Secretary General ha incentrato il suo sostegno sull’importanza cruciale dell’assistenza europea agli Stati in altre parti del mondo e ha espresso la sua gratitudine per il contributo dell’UE e degli Stati europei allo sviluppo delle capacità in materia di SAF, anche nel contesto dell’ICAO Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT SAF) programme.

“Entro la fine del 2023, l’ICAO aveva completato sette studi di fattibilità SAF in Africa e nei Caraibi, finanziati dalla Commissione Europea”, ha annunciato Salazar. “Lanceremo circa 20 o più studi di questo tipo sui SAF entro il 2026, di cui 10 saranno in Africa e India, sempre finanziati dalla Commissione Europea”.

Il signor Salazar aveva iniziato la sua missione di due giorni a Bruxelles con un incontro l’8 aprile 2024 con il Director General of EUROCONTROL, Mr. Raúl Medina Caballero, e discussioni con il Director General of Civil Aviation of Belgium, Mr. Koen Mills.

Sono seguiti incontri bilaterali con gli European Commission’s Directors General of Mobility and Transport (DG MOVE) and International Partnerships (DG INTPA), Ms. Magda Kopczynska and Mr. Koen Doens, rispettivamente.

Infine, l’agenda del Segretario Generale prevedeva discussioni bilaterali con il neo nominato Executive Director of the European Union Aviation Safety Agency (EASA), Mr. Florian Guillermet.

Il Segretario Generale ha inoltre colto l’opportunità di incontrare DG MOVE per esaminare i recenti progressi delle attività nell’ambito dell’Europe’s “Renewable and Low?Carbon Fuels Value Chain Industrial (RLCF) Alliance”.

Il Sig. Salazar è stato accompagnato durante tutta la sua missione dal Sig. Nicolas Rallo, Director of ICAO’s European and North Atlantic Regional Office in Paris.

(Ufficio Stampa ICAO)