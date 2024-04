ACI World celebra il suo 100° aeroporto accreditato in termini di customer experience

ACI World celebra oggi il suo 100° aeroporto accreditato nell’ACI World Customer Experience Accreditation Program, con il Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport (CEI), Thailandia. Questo risultato evidenzia l’impegno costante degli aeroporti nel migliorare l’esperienza dei passeggeri.

“L’ACI World Customer Experience Accreditation Program, fornito in collaborazione con la travel technology company Amadeus, fornisce agli aeroporti gli strumenti e le strategie per migliorare il customer experience management. Gli aeroporti partecipanti sono sottoposti a un processo completo di valutazione e formazione, che comprende il coinvolgimento delle parti interessate, lo sviluppo dei dipendenti e iniziative di miglioramento del servizio.

Le proiezioni di ACI World indicano che il traffico passeggeri globale è destinato a raggiungere i 9,7 miliardi entro la fine del 2024, superando i livelli pre-pandemia, e suggeriscono un raddoppio entro il 2042 e un aumento di 2,5 volte entro il 2052. Alla luce di questo aumento della domanda di trasporto aereo, il programma di accreditamento fornisce un quadro vitale affinché aeroporti, fornitori di servizi e parti interessate possano allinearsi su obiettivi comuni e coltivare una visione condivisa per la customer experience excellence”, afferma ACI World.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “L’ingresso del Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport nel prestigioso elenco di aeroporti accreditati nell’ACI World Customer Experience Program sottolinea la sua posizione di leader globale nell’airport management e il suo impegno nel fornire ai passeggeri servizi ed esperienze impareggiabili. Il raggiungimento del nostro centesimo traguardo testimonia la dedizione dei nostri soci aeroportuali nel dare priorità ai passeggeri e ai dipendenti”.

Il Dr. Kijmanawat Kerati, Airports of Thailand President, ha dichiarato: “È per noi un onore che il Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport sia il centesimo aeroporto accreditato nell’ACI World Customer Experience Accreditation Program. Siamo immensi orgogliosi del nostro impegno nel creare una cultura di centralità del cliente e miglioramento continuo della qualità del servizio. Ci impegniamo a dare priorità alle esigenze dei nostri passeggeri e a fornire l’eccellenza in ogni aspetto della passenger experience”.

“L’annuncio dà il via all’ACI World #AirportCX Celebration Week, dal 22 al 28 aprile 2024, che celebra e promuove una exceptional customer experience per i viaggiatori a livello globale.

ACI World terrà inoltre il suo annuale Customer Experience Summit and Exhibition, dal 23 al 26 settembre ad Atlanta, negli Stati Uniti. Questo evento di prim’ordine riunisce oltre 500 dirigenti aeroportuali senior, professionisti e leader del settore da tutto il mondo per esplorare le ultime tendenze, prodotti e tecnologie che guidano le esperienze dei clienti e dei dipendenti. I partecipanti avranno l’opportunità di interagire con gli espositori che presentano soluzioni innovative per migliorare il viaggio dei passeggeri e creare esperienze memorabili”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)