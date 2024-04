oneworld crea il suo nuovo signature 25th anniversary cocktail, ‘The 25’

oneworld®, in collaborazione con The Connaught a Londra, sta servendo un nuovo cocktail esclusivo per celebrare il suo 25° anniversario.

La nuova bevanda, chiamata “The 25”, è stata versata per la prima volta all’interno della Soho Lounge, parte delle Premium Lounge congiunte di American Airlines e British Airways presso il John F. Kennedy International Airport, disponibile per oneworld Emerald and First Class customers che viaggiano con le compagnie aeree membri di oneworld. Il Terminal 8 presso il JFK ospita nove compagnie aeree membri di oneworld: American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Qantas, Qatar Airways e Royal Jordanian.

“Creato appositamente per il 25° anniversario di oneworld da Ago Perrone, world-renowned Director of Mixology al The Connaught Bar in Mayfair, London, il cocktail “The 25” è una sottile miscela di London Dry Gin, Sweet Vermouth, Bitter, Mezcal e un’unique oneworld and The Connaught Orange Grove essential oil. Simile a un Negroni, mescola un carattere mediterraneo senza tempo con un tocco messicano, per produrre uno spirito brillante e una miscela delicata, con un’essenza giramondo.

È stata svelata anche una versione mocktail rinfrescante appositamente curata di “The 25”, che unisce attrattive lontane e sapori sorprendenti, grazie a un mix di London Dry Gin analcolico, succo di mirtillo rosso, tonica mediterranea e l’unique oneworld and The Connaught Orange Grove essential oil.

Sia il cocktail che il mocktail saranno serviti nelle First Class lounge partecipanti del network oneworld a livello globale, nonché nelle nuove oneworld branded lounges presso Amsterdam Schiphol Airport e Incheon International Airport, Seoul, nel periodo maggio-giugno 2024.

Per dare il via al lancio dei primi cocktail e mocktail firmati oneworld, l’alleanza rilascerà anche una special digital edition di una raccolta di cocktail e mocktail firmati delle compagnie aeree membri di oneworld, provenienti da tutto il mondo, affinché i clienti possano divertirsi e prendere parte ai festeggiamenti per il 25esimo compleanno”, afferma oneworld.

Nat Pieper, CEO di oneworld, ha dichiarato: “Stiamo brindando al traguardo del nostro 25° anniversario con questi mix unici per i clienti premium di oneworld. Crediamo che ‘The 25’ catturi lo spirito di avventura che ha definito l’impressionante crescita di oneworld nell’ultimo quarto di secolo. Siamo entusiasti di festeggiare in grande stile con i nostri clienti fedeli nelle nostre oneworld and First Class lounges in tutto il mondo. Ispirato dai migliori ingredienti, ‘The 25’ incarna l’essenza dell’impegno di oneworld verso l’eccellenza, la visione condivisa e la vera collaborazione tra le compagnie aeree membri di oneworld”.

Il 2024 segna il 25° anniversario dell’alleanza oneworld, fondata nel 1999 da American Airlines, British Airways, Cathay Pacific e Qantas.

All’inizio di quest’anno oneworld ha aperto la sua prima dedicated branded lounge presso Incheon International Airport, seguita un mese dopo da una seconda lounge, la prima in Europa, presso l’aeroporto di Amsterdam Schiphol nei Paesi Bassi.

