Robin Hayes è stato selezionato per guidare Airbus in Nord America

Airbus SE ha annunciato che C. Jeffrey Knittel andrà in pensione dalla carica di Chairman and Chief Executive Officer of Airbus Americas, dopo aver ricoperto il ruolo di vertice dal 2018. Rimarrà con Airbus durante un periodo di transizione. Robin Hayes, ex CEO di JetBlue Airways, è stato scelto per succedergli.

Hayes porta con sé 35 anni di leadership aerospaziale globale in Airbus avendo ricoperto una serie di ruoli dirigenziali senior presso British Airways nel corso dei suoi 19 anni di mandato, e JetBlue, dove è stato CEO per nove anni. Dal 2020 al 2022, Hayes è stato Chair of the IATA’s Board of Governors, dove ha sostenuto l’impegno dell’associazione per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Hayes riferirà al CEO di Airbus, Guillaume Faury.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Robin in Airbus”, ha affermato il CEO di Airbus, Guillaume Faury. “Insieme al team dirigenziale non vediamo l’ora di avere a bordo Robin e la sua vasta esperienza nel settore per realizzare ulteriormente i nostri obiettivi strategici per la regione in tutte le attività di Airbus e far crescere ulteriormente la nostra presenza in Nord America. Voglio ringraziare Jeff per i suoi numerosi contributi al successo di Airbus nel corso degli anni e gli auguro tutto il meglio per una meritata pensione”.

In qualità di Chairman and CEO, Hayes guiderà il commercial aircraft business e avrà la responsabilità del coordinamento tra gli helicopters, space and defense business della società in Nord America. La regione conta più di 10.000 dipendenti Airbus in 50 sedi. Inoltre, Airbus spende 15 miliardi di dollari all’anno con oltre 2.000 fornitori statunitensi in oltre 40 stati.

“Dopo un po’ di tempo libero, sono entusiasta ed energico di unirmi ad Airbus e di consolidare l’incredibile successo ottenuto nella regione. Conosco Jeff e il team Airbus da oltre un decennio e credo che abbiano svolto un ottimo lavoro alla guida di Airbus nelle Americhe. È un onore per me cogliere l’opportunità di far parte del team Airbus”, ha affermato Hayes. “L’impegno di Airbus per la sicurezza e la decarbonizzazione è incredibilmente importante per me personalmente e sono motivato e impegnato a contribuire all’obiettivo di Airbus di essere pioniere nel settore aerospaziale sostenibile”.

Durante il mandato di Knittel, Airbus ha accresciuto la propria presenza nelle Americhe e ampliato la propria impronta industriale e manifatturiera, raddoppiando le consegne di aerei commerciali nella regione. Knittel ha portato ad Airbus 40 anni di aviation finance, leasing and manufacturing experience, ricoprendo in precedenza la carica di President of CIT Aerospace and CIT Transportation Finance.

“Il mio periodo in Airbus è stato un privilegio e sono immensamente orgoglioso di ciò che il team ha realizzato durante il tempo trascorso insieme. Abbiamo aumentato significativamente i ricavi, aumentato la quota di mercato e ampliato la nostra presenza e la nostra impronta operativa in tutti e tre i business di Airbus”, ha affermato Knittel. “Il futuro è luminoso per Airbus nella regione, poiché è ben posizionata per continuare sulla sua traiettoria di crescita. La vasta esperienza di Robin nel settore aeronautico, la sua profonda conoscenza e le relazioni industriali lo rendono la scelta giusta al momento giusto per guidare l’organizzazione verso il futuro, in linea con l’ambizione globale dell’azienda. Non vedo l’ora di vedere la squadra raggiungere nuovi traguardi sotto la guida di Robin”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)