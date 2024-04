Etihad Airways volerà a Parigi con l’A380

Etihad Airways annuncia che inizierà a volare con il suo aeromobile A380 a Paris CDG dal 1° novembre 2024.

La capitale francese diventa la terza grande città a vivere l’esperienza dell’Etihad A380 dopo Londra e New York.

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “Essendo una città celebrata per il suo stile e la sua atmosfera, Parigi è la destinazione perfetta per il nostro iconico aereo A380. Questo miglioramento riflette il nostro impegno nel fornire comfort e servizi pluripremiati in tutte le classi di cabina. L’introduzione dell’A380 sulla rotta Abu Dhabi – Parigi arricchisce sia i viaggi di piacere che quelli aziendali. Sottolinea l’impegno di Etihad nel facilitare i collegamenti d’affari e i viaggi verso Abu Dhabi e oltre. Le nostre cabine all’avanguardia e i nostri servizi su misura garantiscono che i viaggiatori d’affari possono lavorare, rilassarsi e arrivare riposati. Funzionalità come la Lobby lounge e i Business Studios creano un ambiente ideale per la produttività e il comfort. Migliorando l’esperienza di viaggio con maggiore connettività e lusso, rendiamo i viaggi d’affari più accessibili e divertenti, connettendo i viaggiatori all’economia dinamica di Abu Dhabi e al ricco panorama culturale, con il servizio premium per cui Etihad è famosa”.

“L’A380 apporta un tocco speciale ai viaggi aerei. I passeggeri in Economy godono di un caloroso benvenuto con una comoda disposizione dei posti, tra cui 68 posti che offrono quattro pollici di spazio in più per le gambe e 337 Smart seats dotati dei fixed-wing headrests di Etihad e di ampi cuscini.

Sul ponte superiore, i Business Studios™ dispongono di 70 posti privati, integrati dall’area lounge The Lobby. Ogni Business Studio è dotato di servizi premium progettati con Armani/Casa e connettività Wi-Fi, garantendo un’esperienza di viaggio produttiva e lussuosa.

I First Apartments sono nove lussiosi private spaces, con stoviglie di design, sedili in pelle e un grande pouf-letto. Gli ospiti di First Class ricevono anche servizi personali e possono usufruire di una esclusiva shower room”, afferma Etihad Airways.

“Al vertice del comfort c’è The Residence, l’unica three-room suite in the sky. Può ospitare fino a due persone. The Residence dispone di un soggiorno privato, una camera da letto e un bagno privato, completo di doccia a 40.000 piedi. Un team dedicato di Etihad cabin crew garantisce un servizio impareggiabile.

Gli ospiti di The Residence possono concedersi un viaggio culinario con un menù à la carte, servito su stoviglie di design nel soggiorno privato, o anche optare per la colazione a letto. Dalla cucina gourmet allo champagne, il Residence Signature High Tea offre una gamma di opzioni sontuose”, conclude Etihad Airways.

