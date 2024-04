EASA ed EUROCONTROL firmano un MoC per rafforzare la cooperazione per il futuro sicuro e sostenibile dell’European aviation

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) Executive Director, Florian Guillermet e l’EUROCONTROL Director General, Raúl Medina, hanno firmato un Memorandum of Cooperation (MoC) per rafforzare l’impegno condiviso delle rispettive organizzazioni a costruire i più alti livelli possibili di sicurezza, efficienza e sostenibilità nel settore dell’aviazione civile europea.

EUROCONTROL e EASA hanno stretto una cooperazione forte e di lunga data in molti settori di reciproco interesse, dalla sicurezza all’innovazione, dall’efficienza alla sostenibilità, con l’obiettivo generale di garantire che l’European aviation safety system funzioni nel modo più efficace possibile. Questa cooperazione ha rafforzato le sinergie tra i rispettivi team tecnici e scientifici delle due organizzazioni attraverso il regolare scambio di informazioni, conoscenze e dati.

L’EASA-EUROCONTROL Joint Work Programme e l’EASA-EUROCONTROL Technical & Coordination Office (TeCO) sono due strumenti fondamentali che hanno facilitato questa fruttuosa collaborazione, comprese attività nelle seguenti aree: Aviation Sustainability; European Air Traffic Management / Air Navigation Services (ATM/ANS) Rules, Specifications, and Standards at Global Level; Support to Stakeholders; Production and Analysis of ATM/ANS Safety Intelligence.

Florian Guillermet, Executive Director of EASA, ha dichiarato: “Siamo uniti per realizzare le ambizioni ambientali dell’Europa, evitando qualsiasi lacuna nel nostro approccio e garantendo al tempo stesso che la sicurezza rimanga la nostra priorità. Attraverso questa cooperazione, metteremo in comune le nostre competenze a vantaggio degli Stati membri e del sistema aeronautico europeo nel suo insieme”.

Raúl Medina, Director General of EUROCONTROL, ha dichiarato: “Questo MoC testimonia il nostro impegno a rafforzare la nostra partnership con l’EASA e a lavorare insieme su nuove priorità comuni, massimizzando le sinergie attorno ad argomenti centrali per il futuro sviluppo dell’aviazione europea. Attendo con impazienza la nostra continua collaborazione mentre andiamo avanti e ci prepariamo ad affrontare le sfide dell’aviazione”.

Questo MoC sostituisce quello esistente firmato nel 2021 e affronta quattro nuove aree di cooperazione per migliorare la sicurezza e la resilienza dell’European Safety, coprendo training, cybersecurity, research and innovation, così come Communication, Navigation, and Surveillance (CNS).

(Ufficio Stampa EASA)