ITA Airways si aggiudica due prestigiosi riconoscimenti all’Italian Mission Awards 2024

ITA Airways si è aggiudicata ieri due prestigiosi riconoscimenti durante la premiazione dell’IMA – Italian Mission Awards: “Miglior Compagnia aerea per i Viaggiatori d’Affari – Corto e Medio Raggio” e “Miglior iniziativa dell’anno nell’ambito della Sostenibilità e Inclusione”.

“L’evento dell’IMA, arrivato alla sua undicesima edizione grazie all’organizzazione della casa editrice Newsteca, si è svolto presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e rappresenta un incontro imperdibile per tutti gli attori della filiera del business travel, come testimoniano i numeri raggiunti nel corso delle varie edizioni: oltre 255 premi consegnati e la candidatura di oltre 560 aziende e 2100 partecipanti.

ITA Airways è stata premiata nella categoria Trasporto Aereo con la seguente motivazione:

Miglior Compagnia aerea per i Viaggiatori d’Affari – Corto e Medio Raggio: Per il continuo rinnovamento della flotta e per l’ampia gamma di servizi studiati su misura per la clientela business;

Migliori iniziative dell’anno nell’ambito della Sostenibilità e Inclusione: Per l’ambizioso piano di rinnovamento della flotta, realizzato in tempi sfidanti per posizionarsi in pochi anni tra i vettori più green d’Europa”, afferma ITA Airways.

“Siamo orgogliosi di vedere il riconoscimento della nostra compagnia come miglior vettore per i viaggiatori di affari – corto e medio raggio – per il terzo anno consecutivo da parte dell’Italian Mission Awards”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare. “Anticipato da una performance positiva in costante e robusta crescita, l’ottenimento anche per il 2024 di questo ambito premio sancisce l’elevato gradimento dei viaggiatori d’affari per l’offerta ITA Airways dedicata al business travel e moltiplica le nostre energie per lo sviluppo ulteriore di uno dei pilastri fondanti della strategia della Compagnia: la soddisfazione dei bisogni del Cliente ad alto valore mediante l’ ampio network in continua espansione, la nuova e sempre più sostenibile flotta, il servizio ai massimi livelli di comfort che esalta le eccellenze del nostro Paese, l’ offerta commerciale flessibile e competitiva, il programma di Loyalty Volare che offre valore crescente ai propri iscritti e programmi dedicati al segmento Corporate e a quello PMI, la presenza capillare dal nostro Team di professionisti commerciali costantemente al fianco di Aziende e Distribuzione specializzata”.

“Il Piano di rinnovo della flotta è una delle principali iniziative su cui stiamo investendo per abbattere il consumo di carburante prodotto dai nostri aeromobili; quindi, ridurre le emissioni di CO2 prodotte, arrivando ad essere la Compagnia più green d’Europa entro il 2027″, ha dichiarato Giovanna Di Vito, Chief Program Office, ESG & Customer Operations Officer. “Progettato sin dal principio per essere completato in tempi record, il Piano rappresenta un esempio di best practice nel settore del trasporto aereo e un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile per il Pianeta ma anche più sicuro e confortevole per i nostri Clienti”.

