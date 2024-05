News Brevi – 07.05.2024

L’ADDETTO PER LA DIFESA E LA COOPERAZIONE PER LA DIFESA IN USA E CANADA, VISITA IL REPARTO DI VOLO AUTONOMO DELL’AERONAUTICA MILITARE DI EIELSON (ALASKA) – Lunedì 22 aprile il Generale di Divisione Aerea Maurizio Cantiello, Addetto per la Difesa e la cooperazione per la Difesa in USA e Canada, ha fatto visita al Reparto Autonomo di Volo (R.A.V.) di Eielson, costituito per l’esercitazione “Red Flag Alaska 24-01” alla quale sta partecipando l’Aeronautica Militare con personale ed assetti aerei. Durante la visita, il Gen. Cantiello – accolto dal Commander del 354° Fighter Wing, Col. Paul P. Townsend, e dal Comandante del R.A.V., Colonnello Vito Cracas – ha potuto approfondire gli obiettivi della complessa esercitazione a cui stanno partecipando assetti e reparti dell’Aeronautica Militare, visitare le aree del R.A.V. dedicate al comando e alla pianificazione delle operazioni, incontrare il personale della Forza Armata ed assistere al decollo delle missioni programmate degli assetti italiani F-35A, F-2000, KC767 e CAEW. Il Generale Cantiello ha espresso notevole apprezzamento per la dedizione del personale, con il quale ha condiviso l’importanza degli obiettivi addestrativi che l’Aeronautica Militare intende conseguire con la partecipazione alla Red Flag Alaska, evidenziando in particolare l’importanza strategica per la Difesa di disporre di capacità e potere aerospaziale, in modo così moderno e rilevante da renderlo fruibile per affrontare le sfide geopolitiche attuali ed emergenti – anche a distanze e latitudini così estreme – e soprattutto in teatri non comuni come quello dell’ Indo Pacifico, nel quale vanno preservati gli interessi nazionali. La visita dell’addetto per la Difesa e la cooperazione per la Difesa si inserisce nell’alveo delle attività di crescente attenzione e cura dei rapporti militari tra Italia e USA; tali relazioni permettono di consolidare la fiducia reciproca, già ben cementata fra la “leadership” delle due nazioni, ma che va anche declinata capillarmente nelle rispettive capacità e competenze nel settore Difesa ed in particolare in quello dell’alta tecnologia, naturale sfera di competenza della Aeronautica Militare. Infatti, l’integrazione fra AM ed USAF, tra piattaforme aeree di c.d. 4^+ e 5^ generazione, ed in parallelo – ma intimamente legate per natura – la crescente collaborazione nel settore spazio tra AM e US Space Force, rappresentano al meglio la natura innovativa e moderna della Forza Armata, la cui comprovata flessibilità costituisce un vantaggio competitivo per la Difesa. La Red Flag Alaska 24-1 è dunque uno dei più importanti, moderni e complessi eventi addestrativi del 2024 e accresce ulteriormente la competenza della AM e della Difesa nelle sfide emergenti dei teatri di interesse strategico per la Nazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI APRILE 2024 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di aprile 2024. Ad aprile 2024 sono state effettuate 61 consegne a 33 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 57 aerei. Consegne nel 2024 ad oggi: 203 aeromobili a 52 clienti nell’anno.

CRESCE IN ITALIA L’INTERESSE PER IL TRASPORTO CON IDROVOLANTI: SABATO 11 MAGGIO “IDROSUMMIT” A GALLIPOLI (LE) – Cresce in Italia l’interesse per il trasporto passeggeri con idrovolanti. Si stanno infatti moltiplicando nuove iniziative in questo settore dell’aviazione commerciale, come la progettazione di innovativi velivoli anfibi, l’allestimento di idrobasi e idrosuperfici, la creazione di compagnie aeree e la formazione di piloti e di nuove figure professionali. Sarà questo il tema al centro dell’“IdroSummit 2024 – Seaplanes & Tech Convention”, il convegno organizzato dall’associazione Aviazione Marittima Italiana, che celebra quest’anno il suo 20° anniversario, in collaborazione con il gruppo Caroli Hotels. Questo evento, che si svolgerà sabato 11 maggio (dalle ore 10 alle 13) presso l’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Lecce), vedrà la partecipazione di piloti di idrovolanti italiani ed esteri, manager di aziende aeronautiche, professionisti e ricercatori universitari. Il convegno sarà inaugurato dai saluti delle autorità civili e militari, tra cui: Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli; Pierluigi Di Palma, presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile; Gianpaolo Miniscalco, direttore generale dell’Aero Club d’Italia; col. Vito Conserva, comandante del 61° Stormo dell’Aeronautica Militare di Galatina (Lecce); Antonio Ficarella, docente presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento e presidente della Fondazione ITS Aerospazio Puglia; Alessandro Nardini, presidente del Gruppo Volo Canadair; e Nicola Lapenna, direttore commerciale di Aeroporti di Puglia.

EASYJET SI UNISCE A RYANAIR E WIZZ AIR PER NON LIMITARE IL MRV PROGRAMME FOR NON-CO2 EMISSIONS – easyJet ha collaborato con Ryanair e Wizz air per inviare una lettera ai Director Generals of the European Commission, esortandoli a mantenere il full geographical scope del Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) for non-CO2 emissions. “Le compagnie aeree hanno lanciato un appello alla Commissione affinché mantenga la propria fermezza e ignori i tentativi fatti da altri attori del settore di limitare l’ambito della ricerca ai soli Intra-European flights – sostenendo che, se venissero fatti passare, ciò rappresenterebbe un’enorme opportunità mancata per migliorare la comprensione sui non-CO2 effects nelle global regions”, afferma il comunicato. In una dichiarazione congiunta, le tre compagnie aeree europee hanno affermato: “easyJet, Ryanair e Wizz Air hanno presentato una lettera congiunta alla Commissione Europea chiedendo loro di respingere i tentativi dell’International Air Transport Association (IATA) di limitare il monitoraggio dei CO2 effects agli intra-European flights. Dato che i voli extra-SEE a lungo raggio rappresentano circa il 70% delle emissioni del trasporto aereo in Europa, limitare l’ambito geografico di questa ricerca non solo minerebbe il Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) programme proposto dall’UE, ma rappresenterebbe un’enorme opportunità mancata migliorare la comprensione dei non-CO2 effects in regioni come il Nord Atlantico, dove un’elevata concentrazione di contrails si forma durante i voli a lungo raggio. Riteniamo che siano necessari maggiori finanziamenti, raccolta di dati e ricerca per sviluppare una maggiore comprensione dei non-CO2 effects e su come mitigare al meglio qualsiasi impatto negativo che potrebbero avere”.

RYANAIR INVITA TUTTI I CITTADINI DELL’UNIONE A VOTARE ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL 6-9 GIUGNO – Ryanair ha lanciato una campagna all’aeroporto di Bruxelles Zaventem per incoraggiare tutti i cittadini UE a recarsi alle elezioni europee dal 6 al 9 giugno. “Ryanair ha evidenziato che l’enorme crescita dei viaggi aerei a tariffe basse in tutta l’UE non sarebbe stata possibile senza il successo del mercato unico dell’UE e la deregolamentazione dei viaggi aerei, che ha liberato i cittadini dell’Unione dalle compagnie di bandiera di proprietà statale con tariffe esose degli anni ’70 e ’80. Ryanair ha guidato questa rivoluzione di viaggi aerei a tariffe basse insieme ad altre compagnie aeree low cost, come easyJet, Wizz, Jet2 e altre ancora. I viaggi in aereo per l’Europa e il turismo negli stati periferici d’Europa sono significativamente cresciuti negli ultimi 30 anni grazie all’ampia disponibilità delle tariffe Ryanair. Ryanair crede sia vitale che i cittadini dell’UE si presentino e votino alle elezioni europee del 6 – 9 giugno e segnalino il loro forte sostegno a favore del mercato unico dell’UE e per la crescita e lo sviluppo di posti di lavoro nel settore dei viaggi aerei a tariffe basse nelle regioni europee”.

IL TALENTO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA): UNA RISORSA IN PIÙ PER LE AZIENDE – Valorizzare il talento delle lavoratrici e dei lavoratori con disturbi specifici di apprendimento – DSA (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia): è questo il tema del convegno che si è tenuto questa mattina nella Marconi Business Lounge dell’Aeroporto di Bologna. Le persone con questa caratteristica spesso non vengono messe in condizione di dimostrare le proprie qualità in ambito professionale a causa delle difficoltà che incontrano nei processi di lettura, scrittura o nel calcolo. Al convegno “Il talento delle lavoratrici e dei lavoratori con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): una risorsa in più per le aziende”, promosso da Associazione Italiana Dislessia (AID), in collaborazione con Aeroporto di Bologna e AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) Emilia-Romagna, hanno partecipato la Senatrice Anna Rossomando, firmataria dell’emendamento che è stato poi recepito nella norma, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e ad aziende impegnate in percorsi di formazione e sensibilizzazione interna per promuovere consapevolezza sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento. “Nel 2023 la nostra azienda ha ottenuto la prestigiosa certificazione D&I, ISO 30415:2021 – Human Resource Management – Diversity and Inclusion, primo gestore aeroportuale in Italia a certificarsi, un riconoscimento tangibile del nostro impegno a promuovere un ambiente lavorativo inclusivo e rispettoso”, ha sottolineato Nazareno Ventola, Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna. “Questo traguardo non è solo un simbolo, ma un impegno concreto a creare e sviluppare sempre più un contesto dove ogni individuo, indipendentemente dalle proprie caratteristiche, possa sentirsi valorizzato e rispettato”

NORWEGIAN GROUP AVVIA IL PROGRAMMA ESTIVO CON 2,2 MILIONI DI PASSEGGERI AD APRILE – Ad aprile Norwegian ha trasportato 1.892.362 passeggeri, mentre Widerøe 315.495 passeggeri, per un totale di 2.207.857 per il Gruppo. La capacità di Norwegian è aumentata del 18% rispetto ad aprile dello scorso anno, mentre il load factor è stato dell’80,3%. La compagnia aerea ha operato una media di 81 aerei questo mese, rispetto ai 73 di marzo, mentre il programma estivo entra a pieno regime. La regolarità è stata influenzata negativamente ad aprile, in gran parte a causa di problemi ATC nello spazio aereo norvegese. “Aprile ha segnato un aumento significativo della capacità e abbiamo avuto in media 14 aerei in più operativi rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il numero dei passeggeri mostra un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Siamo lieti che molti clienti ora prenotino le loro vacanze estive con noi e consigliamo ai clienti che hanno in mente date specifiche di prenotare in anticipo”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Nel mese di aprile Norwegian ha operato con una regolarità, cioè con una quota di voli di linea effettuati, del 98,8%. Il 51% di tutti i voli cancellati ha avuto luogo il 25 aprile, con gli scioperi dei controllori di volo in Europa e la chiusura dello spazio aereo in Norvegia che hanno avuto un grande impatto sulle operazioni di Norwegian e di altre compagnie aeree. La puntualità, ovvero la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata dell’81,3%, in calo di due punti percentuali rispetto ad aprile dello scorso anno. Aprile è stato un mese di nuove destinazioni per Norwegian. Nel mese di aprile hanno preso il via in totale nove nuove rotte. Istanbul da Oslo, Malaga da Billund e Aarhus e Alicante da Monaco sono solo alcuni dei punti salienti di un programma estivo che comprende un totale di 47 nuove rotte. “Non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti un fantastico programma estivo con diverse nuove entusiasmanti destinazioni. In particolare, siamo molto lieti di offrire un’offerta migliorata con maggiore capacità in Danimarca, il nostro secondo mercato più grande. I danesi possono aspettarsi un totale di 17 nuove rotte, verso destinazioni come Valencia, Tolosa, Bilbao e Milano. Inoltre, i numeri di Widerøe per aprile sono incoraggianti ed è bello vedere che il duro lavoro del team di Widerøe sta dando i suoi frutti”, ha continuato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Per Widerøe, la capacità nel mese di aprile è aumentata del 13% rispetto ad aprile dello scorso anno, mentre il load factor è stato del 64,1%, in aumento di 6 punti percentuali.

DELTA REALIZZA IL 38th KABOOM! PLAYGROUND IN VISTA DI CONNECT 2024 – Lunedì 29 aprile più di 150 volontari Delta, BCD Travel e KABOOM! si sono riuniti per realizzare il 38esimo parco giochi di Delta a Kelly Park, il sesto a LAX e il secondo nella città di Compton, da quando la partnership è iniziata nel 2013. Questo progetto di servizio alla comunità sarà offerto ai partecipanti alla Delta Global Sales annual conference, Connect 2024, ed è è il quarto KABOOM! playground realizzato in collaborazione con BCD Travel dal 2018. Il nuovo spazio offre un luogo sicuro e accessibile dove praticare attività fisica, imparare e crescere per circa 4.600 bambini che vivono nel raggio di due miglia dal parco, situato a Compton, California. Durante l’evento, i residenti del quartiere sono intervenuti per assistere alla costruzione, sottolineando quanto le loro famiglie fossero entusiaste di avere un parco giochi moderno e percorribile nelle vicinanze.

AEROPORTO DI BOLOGNA: AD APRILE SFIORATO IL MILIONE DI PASSEGGERI – Un altro mese in crescita per l’Aeroporto Marconi di Bologna: ad aprile i passeggeri sono stati poco meno di un milione, 980.834, in aumento del 12,4% su aprile 2023. Nel dettaglio, a trainare la crescita sono i passeggeri su voli nazionali (243.992, +18,2% sullo stesso mese del 2023), ma registrano un’ottima performance anche i passeggeri su voli internazionali (736.842, +10,6% su aprile 2023). Crescono anche i movimenti, a quota 7.094 (+11,7%), e le merci trasportate per via aerea, pari a 3.634 tonnellate (+18,4%). Le destinazioni più richieste dai passeggeri del Marconi nel mese di aprile sono state: Catania, Tirana, Barcellona, Palermo, Madrid, Brindisi, Parigi De Gaulle, Istanbul, Cagliari e Bucarest. Nei primi quattro mesi del 2024 i passeggeri complessivi sono stati 2.928.854, in aumento del 9,5% sullo stesso periodo del 2023, mentre i movimenti sono stati 21.913, in crescita del 7,6% sul 2023. Le merci trasportate per via aerea nel periodo gennaio-aprile sono state 14.503 tonnellate, in aumento del 5,5% sul 2023.

QATAR AIRWAYS PRIVILEGE CLUB LANCIA LE PRIME CREDIT CARDS NEGLI USA – Qatar Airways Privilege Club, il programma fedeltà di Qatar Airways, annuncia la sua partnership con Cardless, Inc., leader nella tecnologia finanziaria con sede a San Francisco, per ridefinire i travel rewards sulle spese quotidiane per i suoi membri negli Stati Uniti, con il lancio delle Qatar Airways Privilege Club Credit Cards. Queste carte di credito, fornite da Visa, sono ora disponibili per i membri e segnano il debutto del Qatar Airways Privilege Club nell’U.S. credit card space. Migliorando lo stile di vita e le esperienze di viaggio dei membri, i titolari della carta potranno accumulare Avios – la valuta premi del Qatar Airways Privilege Club – sui loro acquisti quotidiani e godere di numerosi interessanti vantaggi. La carta di credito Visa Infinite Privilege Club di Qatar Airways, che ha una tariffa annuale di 499 dollari USA, ha un design in metallo opaco e offre premi leader del settore. Per ogni dollaro USA speso con questa carta di credito, i titolari della carta guadagneranno cinque Avios sulle spese di Qatar Airways, tre Avios sulle spese ai ristoranti e un Avios su tutte le altre spese. Con una tariffa annuale di 99 USD, la carta di credito Visa Signature Qatar Airways Privilege Club offre vantaggi esclusivi e generosi premi. I soci guadagneranno quattro Avios sulle spese di Qatar Airways, due Avios sulle spese ai ristoranti e un Avios su tutte le altre spese per ogni dollaro USA effettuato con questa carta di credito. Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Come programma fedeltà per un leader nel settore dell’aviazione, ci impegniamo a mantenere lo stesso livello di dedizione nel fornire ai nostri membri i migliori vantaggi in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di collaborare con Cardless per introdurre le prime carte di credito Qatar Airways Privilege Club nel mercato statunitense, che include anche l’essere il primo programma fedeltà di una compagnia aerea internazionale a offrire una carta di credito Visa Infinite. Questa partnership con Cardless dimostra il nostro impegno a collaborare con i pionieri del settore della tecnologia finanziaria per aumentare i vantaggi per i nostri membri del Privilege Club”. Per ulteriori informazioni e dettagli, visitare qatarairways.com/CreditCards.

EASYJET SI PREPARA ALL’EUROVISION – easyJet informa: “Secondo una ricerca di easyJet, questa settimana oltre sei milioni di britannici ospiteranno una festa dell’Eurovision in vista della competizione, che inizierà questa settimana a Malmö. easyJet si è unita a milioni di inglesi in uno spettacolare spettacolo di musica e unità: i fan dell’Eurovision vestiti di paillettes hanno preso il volo indossando i loro migliori costumi dell’Eurovision. Il volo speciale è partito da Londra Gatwick, cospargendo i cieli di lustrini e canzoni mentre raggiungeva l’aeroporto di Copenaghen. Mentre cresce l’attesa per le semifinali del concorso, questo volo di superfan ha accolto gli appassionati dell’Eurovision, dal più grande fan club dell’Eurovision al mondo, la General Organization of Eurovision Fans (OAGE), così come i mega-fan di celebrità e influencer. easyJet porterà 40.000 visitatori provenienti da tutta Europa in viaggio per il concorso di quest’anno all’aeroporto di Copenaghen, che fornisce un accesso rapido e diretto alla città ospitante di Malmö, in Svezia, dove gli eventi dal vivo della semifinale e della finale si svolgeranno il 7, 9 e 11 Maggio. La compagnia aerea opererà oltre il 10% di posti in più da e per Copenaghen rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”.

DELTA RILASCIA LA FLY DELTA APP 6.0 – La pluripremiata app Fly Delta di Delta riceve un importante aggiornamento giusto in tempo per i viaggi estivi. “Fly Delta 6.0, il più completo update dell’app dal 2019, è ricco di miglioramenti che aiutano i clienti a risparmiare tempo, esplorare nuove destinazioni e gestire i propri viaggi anche quando si verificano imprevisti. Disponibile oggi, l’ultimo aggiornamento dell’app include una serie di caratteristiche, funzionalità ed esperienze nuove e aggiornate che reinventano il modo in cui i clienti possono interagire con Delta. Ciò include una nuova visualizzazione dell’Help Center, accesso sempre disponibile alle informazioni di imbarco e connettività al nostro Assistente virtuale. E subito dopo, all’inizio dell’estate, i clienti potranno anche utilizzare le credenziali Delta SkyMiles dalla loro app Fly Delta per connettersi senza problemi al Wi-Fi Delta Sync a bordo”, afferma Delta. “L’app Fly Delta collega i clienti all’esperienza Delta completa, dall’ispirazione di viaggio e la navigazione di un viaggio all’accesso senza soluzione di continuità a esperienze e contenuti esclusivi dei partner”, ha affermato Eric Phillips, S.V.P. and Chief Digital Officer. “Questo aggiornamento 6.0 porta la differenza Delta per i clienti, indipendentemente da dove si trovino nel loro viaggio”. “Ogni coinvolgimento dei clienti è per noi un’opportunità per mostrare loro quanto Delta sia diversa nei momenti in cui i clienti hanno più bisogno di noi”, ha proseguito Phillips. “La visualizzazione dell’Help Center offre un modo per connettersi direttamente con i clienti quando il viaggio viene interrotto e offre loro una scelta ancora più ampia sulla loro esperienza di viaggio”. Attraverso l’Help Center, i clienti possono selezionare e gestire le opzioni di volo Delta, monitorare i bagagli e altro ancora in un’unica pagina dinamica.

ROLLS-ROYCE FORNIRA’ LARGE-SCALE BATTERY STORAGE A ENCAVIS – Rolls-Royce fornirà a Encavis AG un mtu battery energy storage system con una potenza di 12 megawatt e una capacità di stoccaggio di 24 megawattora. Il sistema di batterie supporterà il produttore di energia elettrica con sede ad Amburgo nello scambio dell’energia elettrica generata dai parchi eolici e solari tedeschi, tra le altre cose, bilanciando le fluttuazioni nella produzione e aumentando la sicurezza dell’approvvigionamento. Rolls-Royce fornirà e installerà l’energy storage system chiavi in mano. Si prevede che entrerà in funzione nel primo trimestre del 2025. Rolls-Royce è stata inoltre incaricata di fornire servizi di costruzione, installazione e 10 anni di manutenzione. L’ordine comprende un large-scale mtu EnergyPack QG storage system e l’intelligent mtu EnergetIQ control platform.

GIORNATE DI FORMAZIONE ENAC – FISH – Continua l’impegno dell’Enac in tema di inclusività lavorativa e valorizzazione del personale con disabilità con la seconda giornata di formazione organizzata dall’Ente in collaborazione con FISH Onlus – Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap. “Quello di oggi – ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – rappresenta per l’Ente un momento di riflessione importante che fa seguito all’impegno preso con FISH per rafforzare la cultura della tutela dei diritti di tutti i passeggeri. Il ruolo dell’Enac è proprio quello di essere un’Amministrazione a presidio dell’interesse pubblico. In particolare, pensiamo alla tutela delle persone a mobilità ridotta, che possono rappresentare un patrimonio per questo complesso sistema, nel pieno riconoscimento di uno dei principi fondanti della nostra Costituzione, il principio di uguaglianza”. Il Presidente FISH, Vincenzo Falabella, ha evidenziato: “Voglio ringraziare il Presidente Di Palma e l’Enac, per la sincera volontà di avviare un percorso concreto sui temi della disabilità per dare e restituire dignità e pari opportunità ai cittadini con disabilità che vivono nel nostro Paese. Grazie al lavoro che l’Enac svolge anche a livello internazionale, si sta diffondendo un approccio differente nei confronti delle persone con disabilità, volto a garantire concretamente i diritti riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale”.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI AIRGEST APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 – Oggi l’assemblea dei soci di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2023, che segna per la prima volta nella sua storia un risultato economico d’esercizio positivo, con una significativa crescita dei volumi di traffico e con l’avvio di nuovi investimenti. Il bilancio 2023 riporta un valore della produzione netto di oltre 10 milioni di euro (+51% sul 2022); un Ebitda di 1,6 milioni di euro +249% sul 2022; un utile d’esercizio di 505 mila euro +122% sul 2022. La posizione finanziaria netta è di 3,2 milioni di euro. I ricavi complessivi sono aumentati di oltre il 50% con una costante razionalizzazione degli aggregati di costo, a cui si aggiungono i risultati positivi registrati dalla partecipata Tafs. Il presidente Salvatore Ombra afferma: “I risultati di questo bilancio sono un traguardo che ci dà grande soddisfazione e ci gratifica per l’enorme lavoro svolto, e che costituisce, così come programmato nel nostro piano industriale, una tappa fondamentale del nostro percorso di risanamento che passa dall’equilibrio economico per arrivare, speriamo a breve, ad una importante quanto indispensabile riqualificazione infrastrutturale”.