Etihad Airways e JetBlue annunciano una Loyalty Partnership come parte del loro Codeshare Agreement

Etihad Airways e JetBlue Airways hanno annunciato l’aggiunta di loyalty benefits a partire dall’8 maggio 2024, come parte della partnership codeshare di lunga data. L’accordo tra le due compagnie aeree è stato celebrato all’Arabian Travel Market di Dubai.

Nell’ambito della partnership, i membri del programma fedeltà TrueBlue di JetBlue e i membri di Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, potranno ora guadagnare e riscattare punti nel programma di loro scelta quando volano attraverso la rete di entrambe le compagnie aeree.

“JetBlue è un partner importante per Etihad da quasi un decennio e siamo entusiasti di estendere questa partnership ai nostri programmi fedeltà, a beneficio di entrambi gli stimati membri delle nostre compagnie aeree. Non vediamo l’ora di accogliere e premiare i membri TrueBlue”, ha affermato Mark Potter, managing director, Etihad Guest. “Ciò rafforza ulteriormente l’impegno di Etihad nel mercato statunitense, in seguito al recente lancio del nostro servizio diretto che collega Abu Dhabi e Boston, oltre all’introduzione del nostro popolare A380 sulla rotta verso New York, espandendo la capacità”.

“In qualità di partner di successo dal 2014, siamo entusiasti di introdurre vantaggi fedeltà come parte della nostra partnership codeshare con Etihad”, ha affermato Christopher Buckner, vice president of loyalty and partnerships, JetBlue. “Questa estensione della partnership offre sia ai membri JetBlue TrueBlue che a Etihad Guest più modi per guadagnare e riscattare i viaggi, rendendo l’esplorazione della rete delle principali destinazioni globali di entrambe le compagnie aeree ancora più gratificante”.

“Questa partnership integra il portafoglio di opzioni di riscatto dei rispettivi programmi, con le miglia Etihad Guest riscattabili per un’ampia gamma di esperienze, dai voli e soggiorni in hotel in tutto il mondo alla conversione delle miglia in una carta premio per lo shopping. Inoltre, lo scorso anno JetBlue ha lanciato il suo nuovo programma fedeltà TrueBlue, offrendo ai membri più valore con l’introduzione di tiles to track status, Perks You Pick®, livelli Mosaic ampliati per i clienti più fedeli della compagnia aerea e più modi che mai per guadagnare vantaggi e status.

Le offerte di fidelizzazione dei clienti si basano sulla partnership quasi decennale di entrambe le compagnie aeree, che offre l’accesso tra New York e Boston alla rete globale di Etihad di oltre 70 destinazioni e oltre 40 destinazioni attraverso la rete di JetBlue nelle Americhe”, conclude Etihad.

Doppio riconoscimento per l’Etihad Airways Cabin Crew

Etihad Airways ha ritirato un doppio premio per il suo Cabin Crew, nel giorno di apertura dell’Arabian Travel Market a Dubai questa settimana, tra una serie di premi portati a casa dalla compagnia aerea.

I Business Traveller ME Awards si sono svolti durante un’elegante cerimonia al The Ritz di Dubai, davanti a un pubblico formato da leader del settore dei viaggi e professionisti dei media. Durante il gala, Etihad è salita sul palco per ricevere il premio ‘Best Cabin Crew’ per il quarto anno consecutivo, nonché per la ‘Best Economy Class’.

I vincitori sono stati decisi in base ai voti espressi online dai viaggiatori e dai lettori della rivista Business Traveller Middle East e verificati in modo indipendente.

Sempre lunedì, i World Travel Awards hanno annunciato le Middle East Leading Airlines, con Etihad Airways che si è aggiudicata nuovamente il primo posto per il suo leading Cabin Crew. La compagnia aerea si è inoltre assicurata il titolo ‘Middle East’s Leading Airline for Customer Experience’, riconoscendo l’ospitalità e l’esperienza complessiva per tutti gli ospiti che volano con Etihad.

Etihad è stata anche premiata per best Economy Class, best Inflight entertainment e best First Class Lounge presso lo Zayed International Airport.

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “Le nostre persone sono la nostra risorsa più importante e non potrei essere più orgoglioso del nostro team in Etihad Airways. Siamo onorati di ricevere questi premi che testimoniano il duro lavoro, la passione e l’impegno del nostro personale. A nome della famiglia Etihad, vorrei esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti ai nostri ospiti, ai nostri partner e all’industria dei viaggi e del turismo”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)