Ryanair estende la partnership con il Trinity College di Dublino fino al 2030

Ryanair ha annunciato l’estensione della sua partnership con il Trinity College Dublin (TCD) fino alla fine del decennio grazie a un’ulteriore donazione di 2,5 milioni di euro (4 milioni di euro in totale) da parte della compagnia aerea per finanziare il progetto Ryanair Sustainable Aviation Research Centre.

“Sostenuta da una donazione iniziale di 1,5 milioni di euro da parte di Ryanair, la ricerca presso il Ryanair Sustainable Aviation Research Centre è iniziata a settembre 2021 affrontando la complessa sfida per far progredire l’aviazione sostenibile. Con l’estensione del finanziamento di Ryanair, il team di ricerca multidisciplinare continuerà a concentrarsi sul carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) e sui sistemi di propulsione degli aerei a zero emissioni di carbonio, oltre ad ampliare l’ambito della ricerca per esaminare le emissioni diverse dalla CO2 dell’aviazione”, afferma Ryanair.

“Negli ultimi 3 anni, il Ryanair Sustainable Aviation Research Centre ha apportato sviluppi significativi alla ricerca nelle seguenti aree principali: esaminare la sostenibilità dei diversi tipi di SAF; ridurre i costi per certificare nuovi SAF; valutazione dell’impatto operativo della propulsione di aeromobili a zero emissioni di carbonio e della mappatura del rumore.

I risultati di questa ricerca, presentati all’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea, mostrano che l’intensità delle emissioni di un passeggero che viaggia su un volo Boeing 737-800 NG da Amsterdam a Dublino può essere ridotta del 43% utilizzando una miscela di SAF al 50% e potrebbe essere ulteriormente ridotta utilizzando il Boeing 737-8200 “Gamechanger” di Ryanair, che è il 16% più efficiente in termini di carburante rispetto al 737-800 NG“, prosegue Ryanair.

Thomas Fowler, Director of Sustainability Ryanair, ha dichiarato: “Progredire verso i nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità di Net Zero entro il 2050 e 12,5% SAF entro il 2030 non sarà possibile senza il supporto continuo alla ricerca migliore della categoria condotta dal Ryanair Sustainable Aviation Research Center presso il Trinity College di Dublino. Ampliare la ricerca per comprendere meglio gli impatti non legati alla CO2 derivanti dall’aviazione è un importante passo successivo per guidare il nostro settore verso un’aviazione più sostenibile”.

La dottoressa Linda Doyle, rettore e presidente del Trinity College di Dublino, ha dichiarato: “La ricerca deve essere centrale nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione del trasporto sostenibile. Il Trinity è ora riconosciuto come la quattordicesima migliore università al mondo nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ed è diventata un punto di riferimento internazionale per la ricerca sull’aviazione sostenibile. Voglio ringraziare Ryanair per il supporto: è una buona notizia per i ricercatori del Centro e per gli studenti che potranno beneficiare dell’insegnamento derivante dalla ricerca”.

La professoressa Sinéad Ryan, decano della ricerca presso il Trinity College di Dublino, ha dichiarato: “Il progresso dell’aviazione sostenibile rappresenta una sfida complessa, che richiede l’approccio multidisciplinare che adottiamo qui al Trinity. Il continuo supporto di Ryanair aiuterà a garantire che i nuovi progetti di ricerca in corso forniscano una serie di miglioramenti e innovazioni, oltre a supportare le interazioni con regolatori, politici e produttori di aeromobili nel perseguimento di un’aviazione commerciale più sostenibile dal punto di vista economico e ambientale”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)