News Brevi – 10.05.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA ALGHERO A GENOVA – Un bimbo di tre mesi, ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera di Sassari e bisognoso di cure specialistiche urgenti, è stato trasportato nella mattinata di oggi con un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare da Alghero a Genova, per il successivo ricovero presso l’Ospedale Gaslini. Il piccolo paziente ha viaggiato a bordo del velivolo all’interno di una culla termica, assistito durante il viaggio da un’equipe medica e accompagnato dai genitori. Per il volo ambulanza è stato impiegato un equipaggio ed un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono operativi ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: IL 15° STORMO AL “SEA SURVIVAL TRAINING” IN LIBIA – Addestramento pratico in piscina e in mare aperto per acquisire tecniche e pratiche di sopravvivenza in ambiente marino in seguito a incidenti aerei o navali. Questo l’obiettivo del corso basico “Sea Survival”, a favore delle Forze Armate libiche, organizzato e condotto dagli Istruttori Aero-soccorritori del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, impiegati nell’ambito della Missione Bilaterale di Assistenza e Supporto in Libia (MIASIT). In particolare, alle attività formative hanno partecipato militari della Lybian Air Force e della Lybian Navy, che hanno familiarizzato con le procedure e messo in pratica le tecniche di base per la sopravvivenza in mare. Il corso, per la prima volta svolto in territorio libico presso la base navale di Abu Sittah, ha visto una fattiva e concreta collaborazione tra gli specialisti della MIASIT e le Forze Armate locali, che hanno messo a disposizione le infrastrutture per lo svolgimento delle lezioni. La Missione bilaterale ha il compito di fornire assistenza e supporto al Governo di Accordo Nazionale in Libia ed è frutto della riconfigurazione, dal 2018, della precedente Operazione “Ippocrate”. Lo scopo della missione è quello di incrementare le capacità delle Istituzioni locali, in armonia con le linee di intervento decise dalle Nazioni Unite. MIASIT svolge, tra l’altro, attività di formazione, addestramento, supporto e mentoring a favore delle forze di sicurezza e delle Istituzioni governative libiche, in Italia e in Libia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET CELEBRA L’EUROVISION SONG CONTEST CON UN VOLO SPECIALE DA MILAN MALPENSA – Dopo aver portato Angelina Mango a Malmö la scorsa settimana, lo scorso 8 maggio easyJet ha organizzato un vero e proprio party ad alta quota per festeggiare il concorso canoro più importante d’Europa insieme ai fan italiani in viaggio dall’Italia verso la Svezia. Il party si è tenuto lo scorso mercoledì a bordo del volo easyJet partito alle ore 18:55 da Milano Malpensa e diretto a Copenaghen: la capitale danese è infatti la città più vicina da cui i viaggiatori possono avere rapido e diretto accesso a Malmö, in Svezia, dove già si sono svolte le semifinali dell’Eurovision e dove, questo sabato, avrà luogo la finale. A bordo dell’aereo, easyJet ha offerto ai suoi passeggeri un viaggio indimenticabile, trasformando il volo in una vera e propria festa. Con musica, intrattenimento e spettacoli offerti da una drag queen e dagli assistenti di volo easyJet, i passeggeri hanno potuto vivere l’emozione del viaggio verso il più grande spettacolo musicale d’Europa, votando le loro performance canore preferite ad alta quota. Con questa iniziativa easyJet ha confermato ancora una volta il proprio impegno nel rendere il viaggio un’esperienza memorabile per tutti i suoi passeggeri, offrendo non solo qualità ed efficienza, ma anche momenti di divertimento e condivisione unici nel loro genere.

EASYJET COLLABORA CON L’EUROVISION ICON SCOOCH PER UN SINGOLO ORIGINALE – easyJet, compagnia aerea ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2024, ha collaborato con la pop band and iconic UK Eurovision entry Scooch per pubblicare un singolo a tema Eurovision, prima della finale della competizione questo fine settimana. Il nuovo video musicale originale “All Aboard the Orange Plane” (The Eurovision Song) è già diventato un successo virale online, essendo stato visto oltre 14 milioni di volte sui social media. Scritto dal comico e cantautore vincitore del premio Olivier Vikki Stone ed eseguito dai membri originali della band Scooch Natalie Powers, Russ Spencer, Caroline Barnes e David Ducasse, l’inflight themed music video rende omaggio alla partecipazione della pop band al concorso del 2007 a Helsinki con un aviation theme, ‘Flying the Flag’. La compagnia aerea pubblicherà la canzone sui servizi di streaming tra cui Spotify, Apple Music, Deezer e tidal in vista dell’Eurovision Grand Final a Malmö questo fine settimana. easyJet donerà il valore delle royalties stimate al suo partner UNICEF e contribuirà alla campagna “Every Child Can Fly” di easyJet e dell’UNICEF. Michael Brown, Director of Cabin Services at easyJet, ha commentato: “Non potremmo essere più orgogliosi di essere la compagnia aerea partner ufficiale dell’Eurovision Song Contest e, come lo show, facciamo la nostra parte nel riunire persone, paesi e comunità. È stato fantastico celebrare la competizione di quest’anno con i nostri clienti e la troupe e vedere questa incredibile risposta alla nostra canzone ufficiale dell’Eurovision. Pubblicando questo nuovo singolo oggi, non solo più persone potranno divertirsi a festeggiare con noi, ma ogni volta che lo faranno, contribuiranno a raccogliere fondi vitali per i programmi educativi dell’UNICEF e aiuteranno ogni bambino ad accedere al proprio diritto a un’istruzione di qualità”.

CRESCE IN ITALIA L’INTERESSE PER IL TRASPORTO CON IDROVOLANTI – Cresce in Italia l’interesse per il trasporto passeggeri con idrovolanti. Si stanno infatti moltiplicando nuove iniziative in questo settore dell’aviazione commerciale, come la progettazione di innovativi velivoli anfibi, l’allestimento di idrobasi e idrosuperfici, la creazione di compagnie aeree e la formazione di piloti e di nuove figure professionali. Sarà questo il tema al centro dell’“IdroSummit 2024 – Seaplanes & Tech Convention”, il convegno organizzato dall’associazione Aviazione Marittima Italiana, che celebra quest’anno il suo 20° anniversario, in collaborazione con Volare in Salento e con il patrocinio dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). Questo evento, che si svolgerà domani sabato 11 maggio a Gallipoli (Lecce) presso l’Ecoresort Le Sirenè del gruppo Caroli Hotels, vedrà la partecipazione di piloti di idrovolanti italiani ed esteri e di professionisti del settore aeronautico.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER AGGIORNARE ULTERIORI M270 LAUNCHERS – L’U.S. Army ha assegnato a Lockheed Martin un contratto da 451 milioni di dollari per ricapitalizzare ulteriori M270 systems, espandendo la sua domestic fleet of launchers e fornendo aggiornamenti ai partner globali. Fa seguito a un accordo iniziale emesso nel 2019 e ai successivi contratti che richiedono la ricapitalizzazione per sostenere la mission readiness fino al 2050. “Lo sforzo di modernizzazione aggiungerà ulteriori capacità al lanciatore e garantirà che l’ M270-series launcher rimanga altamente efficace, affidabile e interoperabile con le forze NATO per i decenni a venire”, ha affermato Jay Price, vice president of Precision Fires for Lockheed Martin. La ricapitalizzazione include una revisione completa e aggiornamenti dei sistemi con nuovi motori, cabine migliorate e il nuovo Common Fire Control System (CFCS). I next-generation Extended-Range GMLRS e il Precision Strike Missile (PrSM) di Lockheed Martin possono essere lanciati solo da M270A2 and HIMARS launchers.

DECOLLA LA PARTNERSHIP TRA RYANAIR ED ESKY – Dopo l’annuncio della partnership “Approved OTA” nell’aprile scorso, Ryanair ha annunciato oggi che i suoi voli a basso costo sono ora disponibili per la prenotazione come parte degli eSky holiday packages, giusto in tempo per l’alta stagione delle vacanze estive. Parlando da Varsavia, il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere oggi a Varsavia con il team eSky per lanciare ufficialmente la nostra partnership. Questa è un’ottima notizia per i clienti eSky che ora potranno prenotare le tariffe basse di Ryanair come parte del loro eSky booking con totale trasparenza dei prezzi (senza sovrapprezzi o ricarichi nascosti) e accesso diretto alla loro prenotazione attraverso il loro account myRyanair”.

EUROWINGS HOLIDAYS COLLABORA CON DERTOUR DEUTSCHLAND – Eurowings informa: “Eurowings Holidays, il vacation brand della più grande leisure airline tedesca, Eurowings, collabora con DERTOUR Deutschland per creare nuove offerte nel segmento in rapida crescita delle vacanze con pacchetti dinamici. Nell’ambito della collaborazione, i partner stanno mettendo insieme pacchetti per viaggiatori last minute verso città e destinazioni di vacanza popolari come Spagna, Italia e Grecia. DERTOUR Deutschland completa l’ampia offerta di voli di Eurowings con offerte alberghiere adeguate. Grazie al collegamento intelligente e supportato dall’IT tra capacità di volo e hotel, Eurowings, con il supporto di DERTOUR Deutschland, può offrire ai clienti non solo pacchetti turistici a prezzi molto interessanti, ma anche milioni di possibili combinazioni, per un’ampia varietà di opzioni di viaggio”. Jens Bischof, CEO di Eurowings: “Con il nostro network di voli Eurowings disponiamo di un portafoglio di prodotti molto interessante e della competenza per espandere questi voli in pacchetti turistici a prezzi interessanti. Insieme al nostro partner DERTOUR Deutschland possiamo ora raggiungere ancora meglio i vacanzieri che scelgono la consulenza personale di un’agenzia di viaggi quando prenotano la loro vacanza. DERTOUR con i suoi oltre 400 uffici è il partner ideale”.

GULFSTREAM NOMINA KIRSTEN MENZA COME DIVISION VICE PRESIDENT, SALES – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che Kirsten Menza è stata promossa a division vice president of Sales for Western United States, Western Canada and Latin America. Menza è entrata in Gulfstream nel 2017 come regional sales manager e vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore. Ha iniziato la sua carriera nel settore aeronautico nelle aircraft ramp operations presso San José Mineta International Airport e ha ricoperto diversi ruoli in charter sales, aircraft management and fractional aircraft sales. “Kirsten ha continuato a fornire ottime sales performance in Northern and Central Coast California durante i suoi sette anni di mandato presso Gulfstream”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “Le sue solide relazioni con i clienti e la sua profonda conoscenza del settore e del mercato sono incredibilmente preziose e siamo entusiasti di averla nel Worldwide Sales leadership team”. Menza ha conseguito la laurea presso la San José State University e un Master in Business Administration presso la Santa Clara University. Possiede inoltre una commercial pilot’s license with multiengine and instrument ratings ed è certificata per operare unmanned aircraft systems.

SOLUZIONI INNOVATIVE IN GARA PER UNO STAGE IN LEONARDO U.S. – Leonardo informa: “Si chiamano Nicco, Max, Aaniya ed Emma e si sono aggiudicati uno stage presso gli uffici Leonardo di Washington, DC, nell’ambito di una challenge, condotta in collaborazione con la Georgetown University Italian Research Institute, alla ricerca di idee innovative per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano di Sostenibilità dell’azienda. Entrare nelle Università e far conoscere la nostra azienda, promuovendo il nostro modo di fare impresa, è un canale privilegiato per attrarre talenti e competenze chiave. Rientra in questo la consolidata collaborazione tra Leonardo e l’Italian Research Institute della Georgetown University, uno dei più antichi e prestigiosi atenei degli Stati Uniti. Per il secondo anno consecutivo, Leonardo ha scelto di aderire all’iniziativa promossa dall’ente accademico statunitense: una challenge rivolta a studentesse e studenti dell’Ateneo chiamati a rispondere con idee innovative alle sfide di business proposte”. “Quest’anno la sfida lanciata da Leonardo si è focalizzata sulla sostenibilità e ha richiesto ai partecipanti di sviluppare una strategia per declinare, attraverso azioni concrete, gli obiettivi del Piano di Sostenibilità aziendale, elemento strategico per il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano Industriale di Gruppo 2024-2028. In occasione del workshop annuale “Innovative Solutions to Business Challenges Leading to Paid Internships” è stato selezionato il progetto del team composto da Nicco, Max, Aaniya ed Emma, che hanno guadagnato la possibilità di seguire uno stage retribuito presso gli uffici Leonardo di Washington DC”, conclude Leonardo.

LEONARDO ANNUNCIA LA CESSIONE DEL BUSINESS SUBACQUEO “UNDERWATER ARMAMENTS & SYSTEMS” A FINCANTIERI – Leonardo informa: “In data odierna Leonardo comunica di aver firmato un accordo vincolante per la vendita della linea di business Underwater Armaments & Systems (UAS) a Fincantieri per un importo basato su un Enterprise Value composto da una componente fissa di €300 milioni, soggetto ad usuali meccanismi di aggiustamento, e da una componente variabile per massimi €115 milioni al ricorrere di determinati obiettivi di performance per l’anno 2024, per un Enterprise Value totale pari a massimi €415 milioni. Il closing dell’operazione è previsto per l’inizio del 2025 ed è soggetto alle autorizzazioni tipiche per tale tipo di operazioni”. “La cessione di Underwater Armaments & Systems rientra nel piano di razionalizzazione del portafoglio di business di Leonardo. L’iniziativa dà ulteriore impulso alla collaborazione tra Leonardo e Fincantieri, nel quadro di una più efficace difesa e competitività globale”, ha dichiarato Roberto Cingolani, AD e DG di Leonardo. “Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A., storica partecipata al 100% di Leonardo, nasce come una società specializzata nella costruzione di sistemi di difesa sottomarini e in particolare siluri, contromisure e sonar. All’inizio del 2016, la società è confluita in Leonardo, diventando una linea di business, ed è stata ridenominata “Underwater Armaments & Systems” (“UAS”). La linea di business include anche la partecipazione al 50% nella GEIE EuroTorp (costituita con Naval Group e Thales), dedicata alla progettazione e costruzione del siluro leggero MU90, ed è localizzata in due sedi, Livorno e Pozzuoli. Nel 2023, la linea di business UAS ha generato ricavi per circa €160 milioni e un EBITDA di €34 milioni”, conclude Leonardo.

DIMOSTRARE LE UK’S CONBAT AIR CAPABILITIES CON IL TEAM TEMPEST – Per tutto il mese di aprile, Rolls-Royce – insieme ai Team Tempest partners BAE Systems, Leonardo UK e MBDA UK – ha ospitato due eventi speciali per mostrare l’importanza delle UK’s sovereign combat air capabilities. “Rolls-Royce ha collaborato con le parti interessate, tra cui alti dirigenti della Royal Air Force e dell’esercito in generale, media nazionali e principali stakeholder di tutto il governo per evidenziare il valore dell’investimento continuo nelle national combat air capabilities, nonché la capacità e il valore economico che deriva da un lungo sostegno alla base industriale. L’evento è stato un’opportunità per condividere approfondimenti con le principali parti interessate sul lavoro collettivo e innovativo che il Team Tempest sta svolgendo per sostenere la superiorità aerea del Paese e mantenere un vantaggio strategico in futuro. Entrambi gli eventi si sono concentrati su come il programma Tempest sta creando e sostenendo competenze critiche, impiegando già più di 3.500 persone e collaborando con altre 600 organizzazioni, tra cui molte PMI e le principali università del Regno Unito, per stimolare la crescita e gli investimenti in tutto il paese”, afferma Rolls-Royce.

CIRRUS CONSEGNA UNA NUOVAS FLOTTA DI TRAC SERIES G7 AIRCRAFT ALLA WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY – Cirrus ha annunciato la consegna di sette TRAC20 G7 al Western Michigan University College of Aviation presso il Cirrus Vision Center di Knoxville, Tennessee. Nel luglio 2023 Cirrus e la Western Michigan University hanno annunciato un accordo di acquisto per 32 TRAC20 G7. Il TRAC20 G7 è l’ultima generazione della TRAC Series product line, che comprende TRAC20, TRAC22 e TRAC22T. I TRAC Series sono aeromobili avanzati e ad alte prestazioni prodotti da Cirrus, progettati per essere utilizzati per l’addestramento dei piloti. Western Michigan University sta rinnovando la sua attuale flotta di 28 SR20 con 32 nuovi velivoli TRAC20 G7. Con la nuova TRAC20 G7 fleet, Western Michigan University continua a posizionarsi come leader nella formazione dei professionisti dell’aviazione di prossima generazione. I progressi del TRAC20 G7 creano competenze trasferibili necessarie per passare senza problemi da studente a pilota professionista. “Sostenere uno dei più grandi collegiate flight programs è entusiasmante, soprattutto in un periodo in cui i piloti sono molto richiesti”, ha affermato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Il TRAC Series G7 offre agli studenti della Western Michigan University una fantastica opportunità per posizionarsi per una carriera di successo nel settore dell’aviazione addestrandosi sul flight deck più avanzato disponibile, con il Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®) per un primary trainer”. Con il G7, Cirrus aggiunge Cirrus Perspective Touch+ by Garmin® ed è il primo piston aircraft a incorporare due Garmin Touch Controllers.

RTX INTRODUCE IL COLLINS AIRPORT SURFACE AWARENESS SYSTEM – Collins Aerospace, un’azienda RTX, presenta l’Airport Surface Awareness System di Collins per real-time tracking, monitoring, and recording di aircraft and ground support equipment negli aeroporti. La capacità di tracciare gli aeromobili e i ground support equipment a terra fornisce una visione olistica in tempo reale delle operazioni aeroportuali, che consente agli aeroporti di migliorare l’efficienza operativa e contribuire a ridurre le ground incursions. “La mancanza di situational awareness contribuisce costantemente a problemi critici negli aeroporti, inclusi incidenti sull’airfield, aircraft turn management inefficiente e uso improprio dei ground support equipment”, afferma Rakan Khaled, general manager of Airport Solutions at Collins Aerospace. “Questo sistema fornisce dati in tempo reale agli aeroporti per risolvere questi problemi”. Sono stati sviluppati tre componenti per migliorare le operazioni aeroportuali migliorando l’efficienza operativa, riducendo i costi, il consumo di carburante e aiutando a evitare incidenti negli aeroporti: Aircraft tracking with automatic dependent surveillance, utilizza broadcast and radar feeds sia degli aerei in avvicinamento che di quelli a terra per il surface monitoring; Asset tracking, consente la ground asset optimization attraverso il monitoraggio accurato in tempo reale di motorized and non-motorized equipment; Una interactive map application, che utilizza il geofencing per consentire agli operatori di impostare location and speed restrictions per diversi assets, con avvisi che avvisano gli utilizzatori di eventuali violazioni operative. L’Airport Surface Awareness System è integrato con i FlightAware Firehose and Foresight services, per fornire real-time flight and route information, inclusi arrival time and runway and taxi-out predictions per l’aeroporto, per una previsione ottimale degli aircraft turnarounds.